Thú thật tình cảm của mình với bạn gái đang quen, tôi nhận được câu trả lời dửng dưng khủng khiếp

Tâm sự 10/01/2023 07:12

Điều bất ngờ là khi vừa nói dứt lời, cô ấy đã yêu cầu tôi chuyện 'kinh thiên động địa' hóa ra tất cả chỉ có thế.

30 tuổi, tôi được người ta mai mối với Hà. Thực ra tôi không phải là loại ế ẩm gì mà cần phải có người nối duyên, chẳng qua là tôi đi du học nước ngoài về, công việc bận rộn, đến lúc ngoảnh lại đã gần 30 tuổi nên mọi người trong nhà giục quá. Thấy người họ hàng nhiệt tình mối lái nên tôi cũng đồng ý làm quen.

Sau nhiều lần gặp gỡ, tôi thấy Hà là một cô gái khá đáng yêu. Hà rất xinh, hay nói, vô tư, hồn nhiên khiến tôi cũng có đôi chút ấn tượng. Cô bé cũng mạnh bạo, chủ động tấn công ra mặt. Về phần mình, tôi cũng cảm thấy “mối” này chấp nhận được nên tiếp tục quen và yêu.

Chỉ hơn 1 tháng sau khi chính thức hẹn hò, Hà đã chủ động gạ tôi “chuyện ấy”. Dĩ nhiên, một gã đàn ông ngần ấy tuổi, lại sinh sống ở nước ngoài tới gần 5 năm như tôi sẽ cảm thấy điều này thật hấp dẫn. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và cảm thấy hòa hợp về chuyện chăn gối.

Khoảng 7 tháng yêu nhau, hai chúng tôi chính thức tính chuyện kết hôn. Trước đó tính tôi hay ngại, vả lại cũng muốn phải chắc chắn thì mới “kinh động” tới hai bên gia đình nên tôi ít khi tới nhà Hà chơi. Nếu có cũng chỉ vào ngồi 5,7 phút khi đưa cô ấy về. Lần này, nhân dịp nhà Hà có giỗ, lại tiện thể về ra mắt nên tôi đã ghé thăm nhà cô ấy.

Thú thật tình cảm của mình với bạn gái đang quen, tôi nhận được câu trả lời dửng dưng khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị gái Hà ở nhà. Cô ấy tên Thúy. Nghe bảo Thúy đi làm xa, đợt này chính thức xin nghỉ để về làm gần nhà. Vừa gặp, tôi đã bị ấn tượng bởi Thúy rất đẹp, một vẻ đẹp mong manh khiến gã đàn ông nào cũng muốn được che chở chứ không phải cá tính như Hà.

Đặc biệt, cả ngày hôm đó, cô ấy tất bật ra vào, một mình nấu vài mâm cơm ngon ơ. Trong khi đó cô bạn gái của tôi thì ngồi rung đùi xem tivi, mồm cắn hướng dương tanh tách chẳng động tay động chân vào thứ gì.

Trước tình hình đó, tôi lờ mờ hiểu ra độ đảm đang của bạn gái mình. Tôi không phải gã đàn ông có tư tưởng lấy vợ về làm ô sin mà bắt vợ phải giỏi giang chuyện bếp núc. Nhưng quả thật, nhìn những gì mà Thúy làm trong gian bếp, tôi cũng mơ có được người vợ như thế. Tôi cũng chưa hình dung ra nếu lấy Hà thì sau này hai vợ chồng sẽ sống như thế nào khi mà cô vợ đoảng không biết làm ăn gì.

Thú thật tình cảm của mình với bạn gái đang quen, tôi nhận được câu trả lời dửng dưng khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ hôm đó về, tôi không còn thiết tha gì với Hà nữa. Mặc dù biết nếu mình theo đuổi Thúy là một điều rất đốn mạt trong mắt người khác nhưng tôi không muốn vì thế mà lấy người mình không thực sự yêu. Tôi lấy cớ đến nhà Hà nhiều hơn nhưng thực chất là để gặp cô chị. Lúc nào tôi cũng tíu tít bên Thúy và thấy hạnh phúc lắm. Tối về xa cô ấy là tôi nhớ nhung vô bờ…

Tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều và rồi quyết định thú nhận với Thúy tất cả. Vừa nghe tôi nói, cô ấy bật khóc. Cô ấy chửi tôi là loại khốn nạn khi tán em yêu chị… Ngoài lời xin lỗi, tôi không còn biết nói gì hơn. Tôi không biết liệu Thúy có yêu lại mình không nhưng mà chí ít thì tôi cũng dũng cảm chia tay với Hà để được tự do theo đuổi Thúy.

Tôi cầu xin Hà giữ kín bí mật chuyện chúng tôi đã đi quá giới hạn. Điều khiến tôi khá bất ngờ là Hà thản nhiên đòi một khoản tiền khá lớn để… mua lấy bí mật này. Tôi bật cười và đồng ý. Có vẻ như cô gái ấy đáo để hơn nhiều so với hình dung của tôi.

Tôi chuyển khoản cho Hà một khoản tiền như yêu cầu của cô ấy để có được sự tự do cho riêng mình. Không biết tôi có thể tán được Thúy hay không nhưng chí ít thì tôi cũng dám từ bỏ người không hợp với mình để theo đuổi người mình yêu thực sự.

Vô tình thấy chiếc váy quen trong phòng của bố, nhìn rõ dấu vết hằn phía trên, tôi quỵ ngã chia tay bạn gái ngoan hiền

Vô tình thấy chiếc váy quen trong phòng của bố, nhìn rõ dấu vết hằn phía trên, tôi quỵ ngã chia tay bạn gái ngoan hiền

Tôi hỏi bố thì nhận được câu trả lời 'cô ấy để quên', vậy là tôi đã phát hiện điều em giấu kín và sự thật đáng ngạc nhiên bấy lâu nay.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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