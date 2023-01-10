Thống nhất quyền nuôi con trước ngày ly hôn, đến khi ra tòa, nghe lý do con trai chịu ở với mình mà tôi không khỏi mất mặt

Tâm sự 10/01/2023 22:47

Hai anh em nó quấn nhau lắm, khóc ầm lên vì không muốn bị tách ra. Tôi tức quá nên lôi thằng lớn lên xe về nhà. Từ hôm qua mặt nó cứ bí xị ra không nói không rằng.

Vợ chồng tôi vừa ra tòa, đến lúc ly hôn rồi tôi vẫn ức chế với anh ta. Không biết lão lôi kéo, nịnh bợ thế nào mà cả hai đứa con đều nhèo nhẽo đòi ở cùng bố.

Tôi lấy chồng được 10 năm nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Tôi là người làm ra tiền, nhưng công việc rất áp lực, mệt mỏi. Chồng tôi thì làm công chức thôi, lương phấn đấu hơn chục năm rồi mới được khoảng 10 triệu.

Trong khi đó tôi kiếm mấy chục triệu 1 tháng nuôi cả nhà, vậy mà anh ta không biết điều lại còn bày đặt đòi hỏi tôi phải thế nọ, phải thế kia.

Tôi cũng thừa nhận mình bận, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Hai đứa con chủ yếu là chồng chăm sóc và dạy dỗ nên chúng bám bố hơn mẹ.

Vả lại tôi làm chủ quen rồi, tính lại rất nóng, công việc kiếm tiền đã mệt mỏi, áp lực về nhà con cái lúc nào cũng nghịch như quỷ nên nhiều khi nói không được là chỉ có ăn đòn thôi.

Thống nhất quyền nuôi con trước ngày ly hôn, đến khi ra tòa, nghe lý do con trai chịu ở với mình mà tôi không khỏi mất mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lúc tôi đánh con chồng không thông cảm thì thôi lại còn quay ra trách mắng vợ là đàn bà mà không có tí dịu dàng nào, suốt ngày bạo lực với con cái. Tôi bảo thẳng với anh ta:

“Tôi chỉ được như vậy thôi, anh không chấp nhận được thì bỏ nhau”.

Vợ chồng tôi cãi vã nhau suốt, không tìm được tiếng nói chung, nhiều vấn đề xảy ra nữa nên chúng tôi quyết định ra tòa ly hôn.

Tài sản thì tôi chấp nhận chia đôi mặc dù mình là người làm ra nhiều hơn. Lúc đầu chúng tôi thống nhất đứa lớn sẽ theo bố, còn đứa bé theo mẹ.

Hôm ra tòa, lúc được hỏi hai đứa muốn theo ai? Đứa lớn nhanh nhảu bảo: “Cháu muốn ở với mẹ để nhường cho em theo bố”.

Tôi cũng kinh ngạc không hiểu sao nó lại nói vậy. Thằng bé vừa khóc vừa thanh minh:

“Mẹ chẳng bao giờ yêu thương hai anh em cháu cả. Em Tiến còn nhỏ, ở với mẹ bị đánh suốt ngày, em ấy không chịu được đâu. Mỗi lần mẹ đánh em lại chạy vào nhà tắm khóc. Cháu lớn rồi chịu được roi của mẹ hơn em”.

Mọi người xôn xao. Tôi phải cấu cho thằng bé một cái bắt nó không được nói nữa. Con với chả cái đi kể bô bô trước tòa chuyện mẹ đánh như vậy làm tôi mất cả mặt.

Cuối cùng tòa xử theo nguyện vọng con trai lớn của chúng tôi.

Thống nhất quyền nuôi con trước ngày ly hôn, đến khi ra tòa, nghe lý do con trai chịu ở với mình mà tôi không khỏi mất mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ra đến cửa tòa hai anh em nó cứ ôm nhau khóc. Thằng anh lau nước mắt cho em bảo:

“Ở với bố ngoan nhé, lúc nào mẹ cho thì anh sang chơi với em”.

Tôi thấy nẫu cả ruột nên quát hai đứa con tách nhau ra rồi ai về nhà nấy. Chồng cũ bảo: “Hay là cho hai đứa ở với anh?”

Tôi quát luôn: “Anh đừng có thấy con nó nói vậy thì được đà, tôi đẻ ra tôi nuôi được. Anh cứ nuôi tốt một đứa đi”.

Hai anh em nó quấn nhau lắm, khóc ầm lên vì không muốn bị tách ra. Tôi tức quá nên lôi thằng lớn lên xe về nhà. Từ hôm qua mặt nó cứ bí xị ra không nói không rằng.

Tôi cũng biết bố mẹ ly hôn con cái sẽ buồn, sẽ ảnh hưởng ít nhiều, vậy nhưng đâu có lối thoát nào khác cho chúng tôi đâu. Hoàn cảnh như nào thì con cái phải chịu như vậy thôi, biết làm sao được.

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