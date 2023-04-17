Thấy đôi giày lạ trước nhà, vội lao vào nhà mở hé cánh cửa, tôi chết đứng khi trước mặt mình là cảnh tượng vô cùng kinh tởm

Tâm sự 17/04/2023 10:18

Hôm đó, chồng chị tình cờ đi làm về sớm. Phát hiện trước cửa có đôi giày lạ, anh nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Nghe âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ, anh hít sâu rồi mở cánh cửa. Trước mặt anh là cảnh tượng vô cùng kinh tởm.

Cưới nhau đã được 2 năm, viện cớ là kinh tế gia đình chưa ổn định nên anh vẫn chưa muốn có con, nhưng chị lại rất muốn làm mẹ. Đêm đó, chị cố tình mặc chiếc đầm ngủ mỏng tang, tìm cách ve vãn và tạo hứng thú cho chồng nhưng anh vẫn lạnh lùng gạt ngang.

- Công việc anh chưa ổn định, việc có con để sau đi em. 

Nói xong anh lăn ra ngủ. Chị chán chường kéo lại dây áo nằm xuống cạnh chồng. Anh liền xoay người sang hướng khác. Nhìn chồng ngủ say mà lòng chị vô cùng khó chịu. Chị tự hỏi có phải anh có bí mật gì đó giấu giếm mình? Nhiều lần chị khuyên anh đi bác sĩ kiểm tra, anh khó chịu ra mặt, không nói chuyện với chị suốt mấy tháng trời.

Thấy đôi giày lạ trước nhà, vội lao vào nhà mở hé cánh cửa, tôi chết đứng khi trước mặt mình là cảnh tượng vô cùng kinh tởm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị biết đã đụng chạm đến lòng tự trọng của anh nên không đề cập đến chuyện này nữa. Tình cảm vợ chồng của chị bắt đầu nhạt dần. Tuy sống chung một nhà nhưng cả hai như người xa lạ. Sáng chị chưa dậy, anh đã rời nhà đi làm đến tận khuya mới về.

Một hôm, chị gặp Thông, người yêu cũ của chị. Anh là nhân viên của một công ty bảo hiểm, thu nhập cũng khá ổn định. Đúng là “tình cũ không rủ cũng đến”, trái tim chị lại lỗi nhịp khi gặp lại anh. Cả hai bắt đầu qua lại và vượt quá giới hạn. Ở độ tuổi này, chị vẫn khao khát sống trọn vẹn với hai chữ “đàn bà”. Suốt thời gian qua, tuy đã có chồng nhưng chị vẫn chưa có được cảm giác đó.

Có lần, chị bị bệnh, không ai chăm sóc. Chị gọi điện cho Thông, một lúc sau, anh đã có mặt, mua cháo rồi chăm sóc chị tận tình, chu đáo. Một lúc sau, chị hạ sốt và đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Cảm động trước tấm lòng của anh, chị đã chủ động cùng Thông làm "chuyện ấy" trong chính căn phòng của mình.

Hôm đó, chồng chị tình cờ đi làm về sớm. Phát hiện trước cửa có đôi giày lạ, anh nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Nghe âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ, anh hít sâu rồi mở cánh cửa. Trước mặt anh là cảnh tượng vô cùng kinh tởm, chị và người đàn ông lạ quấn lấy nhau trên giường. Sững lại vài giây, anh điên tiết lao vào đấm gã đàn ông kia vài phát khiến hắn choáng váng ngã lăn ra sàn. Chị hốt hoảng mặc lại chiếc áo rồi quỳ xuống năn nỉ anh.

Thấy đôi giày lạ trước nhà, vội lao vào nhà mở hé cánh cửa, tôi chết đứng khi trước mặt mình là cảnh tượng vô cùng kinh tởm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh tha cho anh ấy đi.

- Buông ra, tôi phải đánh thằng này một trận rồi sẽ tính sổ người đàn bà lăng loàn như cô sau.

Thấy anh không chịu dừng lại, chị lớn tiếng.

- Anh thôi đi. Lỗi là do anh đó, từ ngày cưới anh đến giờ, anh có bao giờ làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa?

Anh chợt khựng người. Chị nói trong nước mắt.

- Chúng ta giải thoát cho nhau thôi. Tôi muốn ở bên cạnh người đàn ông này.

Anh ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu. Cả ba người ngồi im trong căn phòng nhỏ, không ai nói với nhau câu nào.  Sau hôm đó, chị đâm đơn ly hôn và dọn đồ rời khỏi căn nhà. 

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