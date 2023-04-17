Dắt nhân tình về nhà 'ân ái, đang đoạn cao trao một tiếng nổ khiến tôi tái mét mặt mày, vội vàng gọi điện vợ cầu cứu tôi nhận lại cái kết đáng sợ

Tâm sự 17/04/2023 07:30

Hà cứ bận bịu công việc như vậy đối với Huy càng có lợi, nhiều hôm say mê với bồ về mà Hà chẳng nghi ngờ gì cả. Chưa bao giờ Kiên cảm thấy cuộc sống của mình lại sung sướng đến như vậy…vừa có cả bồ cả vợ thì còn gì sung sướng hơn nữa cơ chứ.

Cưới nhau hơn 1 năm thì Hà có thai, khỏi phải nói sắp lên chức mẹ thì Hà sung sướng như nào. Vì Kiên làm sếp tổng nên chuyện kinh tế chẳng có gì phải bận tâm, thế nên sinh xong Hà quyết định ở nhà nội trợ luôn như vậy cũng chăm sóc cho chồng tốt. Hà hi sinh tất cả cho chồng con ấy thế nhưng kể từ lúc sinh xong thì cơ thể Hà xập xệ rõ thấy. Từ vòng eo 56 giờ đây Hà chỉ là bụng mỡ còn ngực thì xệ không khác gì quả mướp già.

Mỗi lần nhìn vào vợ thì Kiên đều chán ngán và rồi điều gì đến cũng đến. Kiên lén lút giấu vợ ra ngoài cặp bồ, Ly cô bồ của Kiên là thư ký riêng của anh. Ở công ty Ly nổi tiếng xinh đẹp được khối đàn ông theo đuổi. Nhưng lúc được Kiên để ý thì không ngu gì mà Ly lại từ chối, dù chỉ làm kẻ thứ 3 nhưng Ly sung sướng vì chỉ cần ngoan ngoãn thì không thiếu tiền tiêu xài. Cũng như nhiều người đàn ông khác, Kiên vừa muốn có vợ vừa muốn bồ nên Kiên giao kèo với Ly.

Dắt nhân tình về nhà 'ân ái, đang đoạn cao trao một tiếng nổ khiến tôi tái mét mặt mày, vội vàng gọi điện vợ cầu cứu tôi nhận lại cái kết đáng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em thích gì anh cũng chiều...nhưng tuyệt đối không được để vợ anh phát hiện ra. Không thì cả anh lẫn em chết cả nút đấy.

Ly gật đầu đồng ý vì cô cũng chẳng có ý định thế chỗ vợ của Kiên vì cô biết làm tình nhân sung sướng hơn nhiều. Về phần Kiên thì sợ vợ phát hiện nên ra ngoài được bồ thỏa mãn anh vẫn phải về nhà chiều vợ đủ cách để Hà không nghi ngờ. Chẳng thế mà trong khi Kiên ngoại tình nham nhảm mà vợ vẫn cứ nghĩ anh mẫu mực làm càng khiến cho Kiên hả dạ vô cùng.

Hà cứ bận bịu công việc như vậy đối với Huy càng có lợi, nhiều hôm say mê với bồ về mà Hà chẳng nghi ngờ gì cả. Chưa bao giờ Kiên cảm thấy cuộc sống của mình lại sung sướng đến như vậy…vừa có cả bồ cả vợ thì còn gì sung sướng hơn nữa cơ chứ.

Dắt nhân tình về nhà 'ân ái, đang đoạn cao trao một tiếng nổ khiến tôi tái mét mặt mày, vội vàng gọi điện vợ cầu cứu tôi nhận lại cái kết đáng sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Này chồng, hôm trước anh có tiếp đối tác nào ở khách sạn không nhỉ? - Hà hỏi

- Làm gì có đâu. Tiếp khách hàng thì phải ở công ty chứ em, mà sao em hỏi vậy.

- Là vì con bạn thân em bảo có người giống anh nên em mới hỏi xem. Lỡ như anh rước cô nào vào đấy "vui vẻ" thì em cũng đâu có biết.

- Vớ vẩn, anh không đời nào đi làm ba cái chuyện tày đình đó đâu nhé.

- Thì em cứ nói vậy...chứ em tin chồng em mà.

Kiên thở phào nhẹ nhõm khi nghe Hà nói vậy, cảm giác như vợ phát hiện ra nên Kiên quyết định không gặp cô bồ một thời gian. Ấy thế nhưng mới có 4 ngày chưa được gần hơi bồ mà anh đã khó chịu rồi. Vào nhà nghỉ thì bất tiện..Kiên chưa nghĩ ra được cách gì khác cả.  Đúng cái lúc ấy thì Hà bảo sẽ bế con về chơi quê ngoại mấy hôm, Kiên như bắt được vàng gật đầu đồng ý ngay.

Sau khi vợ lên xe thì Kiên lập tức rước Ly về nhà ân ái cho thoải mái.

- Mụ vợ anh đi rồi...đêm nay em cứ thoải mái đi nhé. Ngoan rồi muốn gì anh cho.

Vì được thoải mái quá nên hôm đó Kiên thoải mái hết mức với cô bồ. Ly cứ 3 giây lại hét lên.

- Nhẹ tay thôi anh...làm ngực em đau quá.

Kiên gật đầu nhưng đến đoạn cao trào thì có một tiếng phát nổ to đùng.

- Gì...gì vậy hả?

- Anh còn hỏi được à? Đã bảo nhẹ tay thôi mà.

- Nổ...nổ ngực? Vậy ra ngực cô toàn là silicon sao?

- Chứ còn sao nữa, bây giờ đàn bà ngực bự thì 99% đều bơm ngực cả. Có gì mà anh ngạc nhiên như vậy chứ? Không lẽ anh đòi dùng hàng thật...vậy thì chỉ có ngực lép mà thôi. Giờ anh làm sao làm đi...em đau chết đi được rồi.

- Cô im đi...cô có chết thì ra khỏi nhà tôi mà chết.

- Anh nghĩ cách đi...ngồi đó mà nguyền rủa tôi nữa hả?

Hoảng hốt quá Kiên không còn cách nào khác đành gọi cho vợ cầu cứu.

- Vợ ơi...em quay về nhà ngay đi...cứu anh với.

- Sao vậy...ngực cô bồ anh nổ chứ có phải anh đâu mà sợ.

- Em...em biết rồi ư?

- Tất nhiên là em biết lâu rồi....anh có bồ bên ngoài cả nửa năm nay. Anh nghĩ anh lừa được em sao? Giờ thì anh chừa cái thói ngoại tình, ham ngực khủng chưa?

- Rồi...anh sợ lắm rồi....em cứu anh đi.

- 5 phút nữa xe cấp cứu sẽ đến. Anh cùng cô bồ đến viện đi. Còn anh sẽ xử lý sau.

Kiên làm theo lời vợ mà không dám cãi, anh biết lần này thì chỉ có dập đầu xin vợ tha thứ may ra anh mới giữ lại được hạnh phúc gia đình. Còn chuyện ngoại tình thì Kiên thề không dám nữa.

Đưa bồ đi khám thai thì gặp vợ vào cấp cứu, đứng trước hoàn cảnh éo le, tôi đưa ra quyết định khiến cả 2 khóc hết nước mắt

Đưa bồ đi khám thai thì gặp vợ vào cấp cứu, đứng trước hoàn cảnh éo le, tôi đưa ra quyết định khiến cả 2 khóc hết nước mắt

Lúc này, vợ anh mới nhớ ra mình đã không có quyền gì để ghen tuông nữa. Cũng từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đưa bồ về làm 2,3 hiệp ngay trên chính chiếc giường cưới của 2 vợ chồng rồi ném quần lót cho vợ giặt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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