Trong dãy trọ có 20 phòng, khá đẹp và rộng rãi, mọi người ở đây ít qua lại với nhau, nhà nào biết nhà đó bởi ai cũng bận rộn công việc.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 năm, là dân kinh doanh, do chưa có điều kiện nên vẫn đang phải thuê phòng trọ.

Tuần nào vợ chồng đó cũng có vài cuộc cãi nhau mới chịu được. Họ chẳng để ý đến việc hàng xóm cũng đang bị tra tấn lỗ tai. Nhiều lúc xem tivi tôi chẳng thể tập trung được vào bộ phim. Mắt thì nhìn màn hình còn tai hướng sang nhà hàng xóm xem họ đang cãi nhau về vấn đề gì.

Cả dãy trọ, tôi chỉ biết tên cặp vợ chồng hay cãi nhau thôi. Họ chưa có con, anh chồng chẳng biết làm nghề gì mà thấy đi suốt ngày ăn mặc cũng chỉn chu. Còn chị vợ xinh đẹp, nghe nói là dân văn phòng gì đó.

Không biết cô vợ có ngoại tình với ai không mà anh chồng suốt ngày ghen tuông. Thậm chí còn đập phá đồ đạc và đánh vợ nữa. Những khi đó vợ tôi vội đóng cửa vào cho bớt ồn ào.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày đi làm về thấy vợ chồng hàng xóm đang cãi nhau, người vợ đòi ly dị nhưng người chồng phản đối. Ngó vào trong nhà thấy anh chồng hung hăng định lao vào đánh chị vợ. Tôi không suy nghĩ được nhiều nên vội chạy vào can ngăn. Nói là vợ chồng có gì ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng, dùng nắm đấm và những câu xúc phạm lẫn nhau người phụ nữ nào chịu nổi.

Bất ngờ anh hàng xóm nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà hỏi: "Cậu với vợ tôi có quan hệ gì nói mau không ăn đòn đấy?". Tôi há hốc mồm không biết phải trả lời thế nào nữa, rõ ràng mình sang để can ngăn giúp gia đình họ yên ổn hơn nào ngờ lại bị cho là có ý đồ với vợ anh ta.

Chị vợ đến lúc này không khóc nữa mà đứng dậy nói quá mệt mỏi với người chồng không biết kiếm ra tiền, chỉ có ghen tuông thôi, hãy ký vào đơn ly dị để giải thoát sớm cho nhau đi.

Ảnh minh họa: Internet

Nói xong chị vợ cầm chiếc túi xách chạy ra khỏi nhà và người chồng đuổi theo kéo vợ lại. Không thể chấp nhận được cảnh người đàn ông đánh phụ nữ yếu đuối tôi đã lao vào can ngăn. Nhờ tôi giữ chân mà chị hàng xóm đã chạy thoát.

Đúng lúc đó vợ tôi cũng chứng kiến toàn bộ sự việc. Cả buổi tối vợ không nói năng gì, đến khi lên giường ngủ cô ấy mới hỏi giữa tôi với chị hàng xóm có tình ý không? Tại sao tôi lại phải bảo vệ chị ấy?

Không ngờ đến người vợ hiểu chồng nhất mà cũng có suy nghĩ hẹp hòi đến thế. Tôi bảo thấy chuyện bất bình nên can ngăn và khẳng định mình rất chung thủy với vợ nhưng cô ấy bảo không có lửa sao có khói. Chị ta đẹp như thế đến đàn bà nhìn còn thích huống hồ đàn ông.

Thật quá nhức đầu, tôi không biết minh oan cho mình thế nào nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?