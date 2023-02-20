Ngay sau giây phút 'ân ái' mặn nồng ấy, tôi phải sửng sốt vì điều em ghé tai tuyên bố. Sự thực cô ta đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm nay rồi sao?

Chào mọi người. Năm nay tôi 30 tuổi, hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Từ trước đến giờ, tôi qua lại với khá nhiều cô gái. Nhưng tất cả cũng chỉ yêu trong thời gian ngắn. Thông thường khi đã không còn tình cảm, tôi sẽ chủ động nói lời chia tay.

Lần này cũng vậy, cô gái mà tôi quen là một sinh viên năm cuối đại học. Chúng tôi yêu nhau mới được nửa năm. Vậy mà lần nào đi chơi cùng nhau, cô ấy cũng đòi tôi phải mua túi nọ, giày kia. Mặc dù vài triệu so với tôi là con số không lớn nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tôi nhận ra bản chất thật của người yêu.

Đợt này, tôi mới được bổ nhiệm làm giám đốc phòng kinh doanh nên khá bận rộn. Để có thêm thời gian cho dự án mới, tôi quyết định sẽ nói chia tay. Đáng lẽ đêm qua là đêm cuối cùng của chúng tôi. Sau khi ngủ dậy, tôi đã nói mình có con đường riêng nên không thể bước tiếp được nữa. Những người khác trong lúc ấy sẽ khóc hoặc tra hỏi tại sao tôi làm vậy. Lần này thì khác, người yêu đảo mắt nhìn tôi rồi cười khẩy:

Ảnh minh họa: Internet

"Nhưng anh tính làm sao với cái thai của em?".

Nghe những lời đó, lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ. Rõ ràng lần nào tôi cũng dùng bao cao su, tại sao người yêu lại có thai được? Dường như đoán được ý trong ánh mắt tôi, người yêu tiếp tục:

"Em đã lấy kim chọc thủng đồ bảo vệ của anh, nên anh không cần thắc mắc đâu. Cái thai được 3 tháng rồi, giờ thế nào là do anh quyết định. Mình có thể đợi em sinh con, đi xét nghiệm ADN rồi cưới cũng được".

Đời tôi gặp nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ lâm vào tình thế bị động như vậy. Tôi đã yêu cầu một tuần để suy nghĩ và bây giờ vẫn chưa biết sẽ giải quyết như thế nào. Chắc chắn người yêu tôi sẽ sinh đứa con này ra. Bản thân tôi cũng không muốn vì mình mà con chịu thiệt thòi. Nhưng nói đến chuyện kết hôn, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Theo mọi người tôi nên làm gì trước hoàn cảnh này đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-y-lan-cuoi-voi-nguoi-yeu-truoc-khi-chia-tay-dang-ung-dung-thoa-man-em-bong-ghe-tai-bao-mot-tin-khien-toi-dot-quy-so-hai-556254.html