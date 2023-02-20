Đồng ý 'lần cuối' với người yêu trước khi chia tay, đang ung dung thỏa mãn, em bỗng ghé tai báo một tin khiến tôi đột quỵ sợ hãi

Tâm sự 20/02/2023 10:03

Ngay sau giây phút 'ân ái' mặn nồng ấy, tôi phải sửng sốt vì điều em ghé tai tuyên bố. Sự thực cô ta đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm nay rồi sao?

Chào mọi người. Năm nay tôi 30 tuổi, hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Từ trước đến giờ, tôi qua lại với khá nhiều cô gái. Nhưng tất cả cũng chỉ yêu trong thời gian ngắn. Thông thường khi đã không còn tình cảm, tôi sẽ chủ động nói lời chia tay.

Lần này cũng vậy, cô gái mà tôi quen là một sinh viên năm cuối đại học. Chúng tôi yêu nhau mới được nửa năm. Vậy mà lần nào đi chơi cùng nhau, cô ấy cũng đòi tôi phải mua túi nọ, giày kia. Mặc dù vài triệu so với tôi là con số không lớn nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tôi nhận ra bản chất thật của người yêu.

Đợt này, tôi mới được bổ nhiệm làm giám đốc phòng kinh doanh nên khá bận rộn. Để có thêm thời gian cho dự án mới, tôi quyết định sẽ nói chia tay. Đáng lẽ đêm qua là đêm cuối cùng của chúng tôi. Sau khi ngủ dậy, tôi đã nói mình có con đường riêng nên không thể bước tiếp được nữa. Những người khác trong lúc ấy sẽ khóc hoặc tra hỏi tại sao tôi làm vậy. Lần này thì khác, người yêu đảo mắt nhìn tôi rồi cười khẩy:

Đồng ý 'lần cuối' với người yêu trước khi chia tay, đang ung dung thỏa mãn, em bỗng ghé tai báo một tin khiến tôi đột quỵ sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Nhưng anh tính làm sao với cái thai của em?".

Nghe những lời đó, lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ. Rõ ràng lần nào tôi cũng dùng bao cao su, tại sao người yêu lại có thai được? Dường như đoán được ý trong ánh mắt tôi, người yêu tiếp tục:

"Em đã lấy kim chọc thủng đồ bảo vệ của anh, nên anh không cần thắc mắc đâu. Cái thai được 3 tháng rồi, giờ thế nào là do anh quyết định. Mình có thể đợi em sinh con, đi xét nghiệm ADN rồi cưới cũng được".

Đời tôi gặp nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ lâm vào tình thế bị động như vậy. Tôi đã yêu cầu một tuần để suy nghĩ và bây giờ vẫn chưa biết sẽ giải quyết như thế nào. Chắc chắn người yêu tôi sẽ sinh đứa con này ra. Bản thân tôi cũng không muốn vì mình mà con chịu thiệt thòi. Nhưng nói đến chuyện kết hôn, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Theo mọi người tôi nên làm gì trước hoàn cảnh này đây?

 

Đêm cuối bên nhau trước khi chia tay, mặc người yêu van xin vẫn kiên quyết ra về, đột nhiên cô cười khẩy báo một tin khiến tôi toát mồ hôi lạnh

Đêm cuối bên nhau trước khi chia tay, mặc người yêu van xin vẫn kiên quyết ra về, đột nhiên cô cười khẩy báo một tin khiến tôi toát mồ hôi lạnh

Sau khi dành cho em trọn vẹn đêm cuối, cả hai đã rất mãn nguyện, tôi tự tin chuẩn bị rời đi thì bỗng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường