Biết chồng léng phéng mò sang phòng ô sin ‘đổi gió’ tôi giả vờ ngủ say thả cửa cho anh, 10 phút sau, tôi cười thầm nghe tiếng hét kinh hãi trong phòng, còn chồng đang run rẩy

Thư là người giúp việc mẹ chồng tìm cho tôi ở dưới quê. Dù tôi không thích thuê người giúp việc trẻ như vậy, phụ nữ ai chẳng có lòng phòng bị chứ. Nhưng mẹ chồng khăng khăng đảm bảo với tôi về phẩm chất đạo đức của cô ta, tôi đành phải chấp nhận nghe theo.

“Tối nay anh tiếp khách về khá muộn, em cứ tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho chờ anh về nhé!”, đọc được tin nhắn chồng mình nhắn cho Thư - người giúp việc trẻ của gia đình mà tôi bủn rủn cả chân tay.

Tình cờ làm sao hôm nay tôi lại đọc được tin nhắn chồng đang đi tiếp khách gửi về cho Thư. Cũng vì cô ta đi tắm và để điện thoại ở ngoài. Nếu không đêm nay tôi sẽ ngủ trong phòng với con và chẳng hề hay biết chồng và cô ta hí vui vẻ với nhau bên phòng Thư. Nghĩ đến cảnh tượng đó mà tôi căm phẫn và ghê tởm vô cùng. Đã thế tôi phải cho anh ta một bài học nhớ đời mới được!

Đấy, mẹ chồng cứ khen cô ta cho lắm vào, mới làm việc được 4 tháng mà đã kéo chồng tôi lên giường rồi kia kìa! Tôi càng nghĩ càng giận mẹ chồng cũng căm hận chồng vô cùng. Có lẽ anh ta chê bai tôi vừa sinh xong thân hình sồ sề, xấu xí nên lập tức tít mắt lại khi nhìn thấy cô gái trẻ son rỗi như Thư.

Ảnh minh họa: Internet

Gần 12 giờ đêm, tôi đang nằm ngủ với con thì chồng tôi về. Anh ta nhẹ nhàng vào phòng thơm má tôi, thơm má con rồi viện cớ trên người có hơi rượu, sợ ảnh hưởng đến con nên sẽ sang phòng làm việc ngủ một đêm. Tôi biết thừa anh ta lấy cớ để trốn vợ sang hú hí với người tình trẻ liền gật đầu vui vẻ để anh ta đi.

Chưa đến 10 phút sau, tôi nghe được một tiếng thét kinh hãi bên phòng Thư vẳng đến. Tiếp theo đó là những tiếng chửi mắng, quát tháo ầm ĩ. Kèm thêm những âm thanh khóc lóc xin tha từ chồng tôi. Lúc ấy tôi mới đủng đỉnh ngồi dậy khoác thêm áo rồi đi sang phòng Thư. Cảnh tượng chẳng khác so với tưởng tượng của tôi là mấy. Chồng tôi đang quỳ sụp dưới sàn nhà rối rít xin lỗi. Còn người đang đánh tới tấp vào anh ta, vừa đánh vừa mắng chửi chính là mẹ chồng tôi!

“Mày là thằng khốn nạn! Sao mày có thể làm như thế? Mày đối xử với vợ con như vậy thì mày còn xứng mặt là đàn ông hay không? Mày bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày nữa đấy, đẻ ra thằng con như mày mà tao đến là xấu hổ!”, mẹ chồng tôi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng mắng con trai.

Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi thời trẻ cũng chơi bời bát ngát lắm, mẹ chồng cả đời khổ sở vì chuyện chồng cặp bồ bên ngoài. Vì thế bà rất căm hận những gã đàn ông ngoại tình. Chưa nói Thư còn là người bà giới thiệu cho tôi. Hiện giờ cô ta và chồng tôi có quan hệ bất chính với nhau, khác gì mẹ chồng tự tát vào mặt mình.

Đúng là tối nay chính tôi đã mời mẹ chồng sang chơi và để bà ngủ lại. Còn Thư, tôi viện cớ bạn thân tôi đêm nay ở nhà một mình với con nhỏ cần người giúp đỡ nên “điều” cô ta đi rồi. Cô ta không hề biết gì về tin nhắn của chồng tôi vì đọc xong tôi xóa đi luôn.

Chồng tôi hí hửng vào phòng Thư, đèn đã tắt và thấy có người nằm trong chăn thì lập tức nhào lên giường, trong miệng thốt ra những lời lẽ thô tục, đáng kinh tởm. Nhưng khi anh ta lật chăn lên thì dưới chăn lại là một cảnh tượng kinh hãi rụng rời. Người bên dưới không phải người tình bé bỏng anh ta mong nhớ, mà chính là bà mẹ nghiêm khắc của anh ta!

Đánh mắng con trai chán chê xong, mẹ chồng quay sang tôi rồi bảo: “Mẹ biết tối nay con cố tình mời mẹ đến nhà để mẹ chứng kiến sự việc này. Mẹ thật sự thấy xấu hổ và có lỗi với con. Nhưng thôi nó mới phạm sai lầm lần đầu, con tha thứ cho nó một lần. Nếu nó còn tiếp tục tái phạm thì mẹ cũng không can ngăn gì nữa, lúc đó tùy con quyết định”. Sau đó mẹ chồng tôi ra về còn chồng tôi thì quỵ lụy xin tôi tha thứ đến sáng.

Thú thật tôi rất nể mẹ chồng, lại nghĩ đến đứa con còn chưa đầy tuổi, tôi không đành lòng ly hôn. Thôi thì tha thứ cho anh ta một lần, nếu có lần thứ hai tôi chắc chắn thứ mà anh ta nhận được sẽ là lá đơn ly hôn!