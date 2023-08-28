Thấy dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi tò mò điều tra thì tá hỏa khi phát hiện sự thật động trời

Tâm sự 28/08/2023 13:12

Tôi bắt đầu điều tra hành tung của chồng trên mạng xã hội. Sau đó tôi phát hiện một tài khoản thường xuyên tương tác với anh.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Khác với gia cảnh khá giả của tôi, gia đình của Lâm thuộc diện khó khăn. Anh phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền xoay sở cuộc sống. Từ khi quyết định yêu Lâm, tôi không sợ nghèo khó, luôn cố gắng giúp đỡ người yêu. Tôi không đòi hỏi anh phải mua đồ hiệu, dẫn tôi đi ăn chỗ đắt tiền, tôi chỉ cần anh yêu thương tôi thật lòng, chung thủy.

Gia đình tôi không chấp nhận Lâm, bố mẹ tôi cho rằng anh không đủ điều kiện lo cho tôi sau này. Nhưng từ khi đi học tôi đã muốn gắn bó cả đời với anh. Tôi còn giúp anh tiền học, tiền phòng trọ. Không phụ lòng tôi, 5 năm sau khi tốt nghiệp, Lâm ngày một kiếm nhiều tiền. Chúng tôi có một đám cưới rình rang, khiến tôi và gia đình nở mày nở mặt.

Thấy dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi tò mò điều tra thì tá hỏa khi phát hiện sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tính tôi từ khi yêu Lâm đã tiết kiệm, tính toán tiền bạc cẩn thận, nên khi trở thành vợ anh tôi vẫn như thế. Tôi sợ chồng làm cực khổ còn mình thì tiêu xài hoang phí. Đến khi sinh cho anh hai đứa con, tôi vẫn không dám mua đồ mắc tiền cho mình. Bạn bè của tôi hay bảo tôi sướng không biết hưởng, chỉ biết tự chuốc khổ vào người.

Một lần, tôi nghe cô bạn của tôi hăm he chồng ra ngoài thành đạt mà vợ không biết xài hàng hiệu thì có ngày mất chồng như chơi. Cô ấy liền kéo tôi vào những hội nhóm mua đồ hiệu, chỉ tôi cách xài mỹ phẩm, quần áo đắt tiền. Tôi cũng học hỏi theo, nghĩ bụng mình biết ăn diện, xinh đẹp hơn thì cũng làm chồng hãnh diện.

Thấy dòng bình luận của chồng trên facebook, tôi tò mò điều tra thì tá hỏa khi phát hiện sự thật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, khi tôi đang xem một bài viết về bộ mỹ phẩm đắt tiền thì bất ngờ thấy chồng bình luận bên dưới. Anh hỏi giá bao nhiêu. Anh chỉ mới bình luận cách đây vài ngày, tôi chợt nghĩ hay là anh mua cho vợ? Nhưng khi tôi vào những bài viết của cửa hàng đó thì phát hiện chồng là khách quen, thường xuyên mua hàng 2 năm gần đây. Tôi lặng người, chồng chưa từng mua cho tôi một món mỹ phẩm nào.

Tôi bắt đầu điều tra hành tung của chồng trên mạng xã hội. Sau đó tôi phát hiện một tài khoản thường xuyên tương tác với anh. Khi vào xem thông tin thì tôi choáng váng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoe hình bóng lưng bạn trai, nhìn qua tôi đã biết đó là chồng của mình.

Hóa ra tôi đã bị chồng phản bội suốt 2 năm nay mà không hề hay biết. Chỉ vì tình cờ thấy một dòng bình luận của anh tôi mới biết anh có nhân tình bên ngoài. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

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