Thấy con dâu liên tục thay ga giường, lén lút tìm hiểu tôi chảy nước mắt với những gì nhìn thấy

Tâm sự 28/03/2023 12:05

Sau khi con trai kết hôn, bà Trương phát hiện một điều vô cùng lạ lùng, suốt một tuần sau đám cưới, ngày nào con dâu cũng giặt ga giường.

Có cậu con trai lêu lổng không chịu học hành và không có việc làm chính thức bà Trương vô cùng đau đầu. Người con trai bà Trương luôn chơi với những tay xã hội đen, gia đình rất nhiều lần hy vọng người con trai có thể sống một cuộc sống lương thiện. Vậy nhưng tính cách của cậu con trai quá bạo lực, rất nhều lần anh ta phải đến đồn cảnh sát.

Vậy nhưng ở tuổi 26, cậu con trai của bà Trương lại bất ngờ quen được một cô gái ngoan hiền, mọi người không có lý do gì để không thích cô gái này. Hai người quen nhau một năm rưỡi thì kết hôn. Bà Trương chuẩn bị một căn phòng trống trong nhà làm phòng tân hôn cho con trai, sau này con dâu sẽ chính thức sống chung với gia đình bà.

Thấy con dâu liên tục thay ga giường, lén lút tìm hiểu tôi chảy nước mắt với những gì nhìn thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi con trai kết hôn, bà Trương phát hiện một điều vô cùng lạ lùng, suốt một tuần sau đám cưới, ngày nào con dâu cũng giặt ga giường. Khá tò mò bà Trương đã vào phòng tân hôn của con trai và phát hiện chuyện kinh hoàng. Trên tấm ga giường có khá nhiều máu, bà nghĩ rằng con dâu đến tháng vậy nhưng nếu đến tháng thì làm sao máu nhiều như vậy. Bà Trương hỏi con dâu tình hình sức khỏe vậy nhưng cô gái nói rằng: “Mẹ ơi, con không sao đâu, mẹ đừng lo”.

Linh cảm chuyện chẳng lành, bà Trương tiếp tục gặng hỏi và đúng như bà nghĩ, chuyện lớn đã xảy ra. Cô con dâu vừa khóc vừa nói rằng, cô bé đã có thai trước khi cưới nhưng vì chưa có biểu hiện rõ ràng nên cô chưa nói cho gia đình biết. Vào đêm tân hôn, cậu con trai đã nghe lời những người bạn và muốn chơi trò động phòng với vợ. Vậy nhưng cô gái không chịu hợp tác nên cậu con trai của bà Trương đã đánh vợ sảy thai.

Thấy con dâu liên tục thay ga giường, lén lút tìm hiểu tôi chảy nước mắt với những gì nhìn thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đên đây, bà Trương òa khóc, bà chẳng thể ngờ cậu con trai của mình lại không thay đổi gì. Bà nói sẽ làm chủ cho con dâu nhưng cô gái lại cầu xin: “Mẹ ơi, con không sao đâu, nếu mẹ nói có thể con sẽ bị đánh nữa". Bà Trương vô cùng đau khổ, bà thương con dâu nhưng thực sự bà không biết phải làm gì để xử lý cậu con trai ngỗ ngược của mình.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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