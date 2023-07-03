Thấy chồng mua cả chục con gấu bông cho con, đến khi phát hiện bí mật bên trong, vợ sợ hãi run rẩy không nói nên lời

Tâm sự 03/07/2023 14:16

Tôi sởn hết da gà khi phát hiện hành động kì quái này của người bạn đời sống cùng mình bao lâu nay.

Người ta nói đời phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Sen nghĩ chắc mình là người phụ nữ thất bại lắm. Sen lấy chồng qua mai mốt, quen được nửa năm thì kết hôn. Cô kể ban đầu lúc quen nhau Trung theo đuổi cô ráo riết, cô muốn gì cũng mua tặng không tiếc tiền. Không chỉ rộng rãi tiền bạc với cô mà Trung còn biếu quà cho cha mẹ cô. Thấy tính tình Trung hiền lành, nhiệt tình, Sen lại gần 30 tuổi nên cô quyết định cưới sớm để nhanh chóng có con.

Thấy chồng mua cả chục con gấu bông cho con, đến khi phát hiện bí mật bên trong, vợ sợ hãi run rẩy không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ, lấy nhau về mới lòi ra tính xấu, bản tính keo kiệt, gia trưởng của Trung dần lộ ra. Trung không chỉ tính toán tiền bạc cẩn thận khi đi làm mà trở về nhà cũng như thế với vợ. Sen ở nhà chăm con thì anh hay bóng gió cô không kiếm được tiền, tiêu xài hoang phí. Mỗi tháng anh đưa cho vợ 5 triệu để lo cho gia đình. Dù Sen có giải thích tiêu tiền vào đâu thì Trung cũng chẳng mấy tin. Anh cứ khăng khăng cô tiêu xài hoang phí nên chẳng có tháng nào dư dả.

Tệ hơn, Trung còn bắt vợ tiết kiệm điện, trời nóng thì không được mở máy điều hòa, trời tối cũng hạn chế mở đèn. Từ ngày lấy chồng, Sen chưa mua được bộ quần nào nào mới, đến cả giày dép sắp rách cũng không dám mua. Sen khóc ròng với cái tính tiết kiệm quá đáng của chồng mình.

Không chỉ vậy, Trung còn là ông chồng ghen tuông quá đáng. Sen ở nhà chăm con cũng không yên với chồng. Những khi cô đi chợ, hay thậm chí chỉ đi đổ rác cũng khiến Trung nghi ngờ vợ ngoại tình. Cứ gọi điện không thấy vợ bắt máy là Trung chạy ngay về nhà để “bắt ghen” vợ. Nếu không phải vì con thì Sen nghĩ mình không thể sống nổi với người chồng thế này.

Nhưng giọt nước tràn ly, trong một lần chồng ghen tuông, Sen tức nước vỡ bờ đòi đi làm, không muốn ở nhà để chồng mắng ăn bám mãi. Thấy vợ như thế, Trung ngớ người im lặng. Sau đó anh đưa thêm tiền nói vợ muốn mua gì thì nói với anh. Sen cũng hiểu chuyện, nghĩ chồng mình không tới mức hết thuốc chữa nên thôi ý định ra ngoài đi làm.

Thấy chồng mua cả chục con gấu bông cho con, đến khi phát hiện bí mật bên trong, vợ sợ hãi run rẩy không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vài ngày sau, Sen thấy chồng mua cả chục con gấu bông về cho con. Anh nói đó giờ chẳng mấy khi mua quà cho con, nên giờ mua một thể. Sen nghe thế thì vui trong lòng, nghĩ là chồng mình đã nghĩ thông suốt rồi. Con gái của Sen đã 4 tuổi rồi nhưng chưa từng được bố mua cho món quà nào.

Khoảng hai tuần sau, chẳng biết con gái của Sen chơi thế nào mà một chú gấu bông bị rách bung cả gòn ra sàn. Sen thấy thế vừa tính mắng con nghịch quá nhưng cô chợt giật mình khi thấy con mình lấy từ trên con gấu bông một vật nhỏ màu đen. Cô liền cầm lấy xem thì phát hiện đó là một chiếc camera giấu kí được lắp bên trong mắt của gấu. Không chỉ một mà hàng chục con gấu bông chồng mang về đều có camera quan sát xem mẹ con Sen ở nhà mỗi ngày làm gì.

 

Sen sởn hết da gà khi phát hiện hành động kì quái này của người bạn đời sống cùng mình bao lâu nay. Rốt cuộc Trung nghĩ gì khi làm việc này, anh không tin tưởng vợ, còn muốn kiểm soát từng hành động của vợ mỗi ngày. Sen cứ tưởng chồng đã thay đổi sau lần cô đòi đi làm, chẳng ngờ anh vẫn vậy, thậm chí giờ còn quá đáng. Giờ cô phải làm sao đây?

 

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