Thấy chiếc bóng lảng vảng trong đêm khi về nhà chồng, em run sợ hồi hộp cho đến khi thức nguyên một đêm để tìm hiểu thì sự thật kinh hoàng

Tâm sự 30/12/2022 13:24

Hầu như vừa chợp mắt, không được bao lâu lại thấy xuất hiện chiếc bóng ấy. Sáng mở cửa, em lại càng phát hiện điều kinh khủng.

Em vừa lấy chồng được một tháng các chị ạ. Sau khi kết hôn, vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng và con riêng của anh. Chồng em đã từng có một đời vợ, cách đây gần 10 năm, vợ cũ của chồng em qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Hiện tại, chồng em có một đứa con gái. Năm nay, con bé vừa tròn 15 tuổi.

Trước khi về làm dâu, em đã biết con riêng của chồng không có thiện cảm với mình. Con bé không thích bố lấy vợ mới, nhất là người chỉ hơn mình 10 tuổi. Em từng nghĩ đơn giản rằng sau khi kết hôn, em chỉ cần nhún nhường thì mọi chuyện sẽ êm xuôi theo ý mình.

Nhưng các chị ạ, con gái của chồng em rất ương bướng và hỗn láo. Con bé luôn chửi em là cướp mất bố của con. Rồi nhiều lần còn đơm đặt để vợ chồng em cãi nhau. Em nói với chồng, anh chửi con nên con bé càng ghét em hơn.

Không chỉ như thế, gần đây em thấy nhiều chuyện rất lạ. Hầu như đêm nào em cũng thấy bóng trắng lảng vảng trong phòng. Em lay gọi chồng dậy nhưng anh ngủ say nên không hôm nào nhìn thấy. Nhiều bữa em đã đóng kín cửa, vậy mà sáng mai, cửa lại bị mở một cách khó hiểu.

Thấy chiếc bóng lảng vảng trong đêm khi về nhà chồng, em run sợ hồi hộp cho đến khi thức nguyên một đêm để tìm hiểu thì sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu em sợ nên thấy bóng trắng là lại trùm chăn không dám ló mặt, đợi đến khi cái bóng ấy đi khỏi em mới hé chăn ra. Nhưng hôm ấy, em quyết tâm thức để xem rốt cuộc là gì. Em núp sau cánh cửa, lúc cánh cửa vừa mở, em bật điện lên thì thấy đó là con riêng của chồng em.

Nhìn thấy em, con bé chạy một mạch xuống nhà. Em dự định sẽ nói với chồng về chuyện này nhưng sợ làm vậy sẽ càng khiến con bé ghét em. Trong khi em muốn em và con riêng của chồng hòa thuận.

Được xem như một độ tuổi ương ngạnh muốn chiếm được tình cảm của cô bé khá khó. 

Nói chuyện với con riêng của chồng. Tâm sự với cô bé như một người bạn, rằng bạn là một người xứng đáng với chồng mình và tình cảm bạn dành cho cô bé hoàn toàn là thật lòng. Nếu là một người hiểu chuyện, nhất định con riêng của chồng sẽ dần có tình cảm và thân thiết. Tâm sự cùng chồng, để gia đình 3 người có thể cùng nhau có những chuyến dã ngoại hoặc đi du lịch cô bé sẽ cảm nhận được thôi.

Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang

Chồng có ‘nhu cầu’ khá cao nhưng trước đêm tân hôn lại làm điều lạ lùng, bí mật dần hé lộ khiến tôi chao đảo hoang mang

Đêm tân hôn, chồng lại xin đi ra ngoài với lí do không thể ngờ hơn. Kết thúc buổi tối mà trong lòng tôi đầy ngờ vực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới