Tháng nào chồng cũng vào ngân hàng gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, lén theo dõi, vợ choáng váng khi biết bí mật chồng làm

Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, dù thời gian yêu nhau chỉ vỏn vẹn 6 tháng đã đi đến hôn nhân, nhưng cả tôi và chồng đều muốn chung sống với nhau trọn đời. Hôn nhân của tôi cũng có một vài người quen, người bạn hoài nghi đặt câu hỏi tại sao vừa mới yêu nhau đã cưới, có quá vội vã không?

Chồng tôi không phải là người ham mê cờ bạc, rượu chè, mỗi khi đi ngoại giao, tiếp khách đều uống có chừng mực. Công việc của chồng tôi cũng rất thuận lợi, hàng tháng đều đưa cho tôi tiền tiêu xài thoải mái. Chồng tôi cũng hào phóng với gia đình nhà vợ, mỗi lần về quê vợ là anh ấy không quên mua quà, cho tiền bố mẹ đẻ tôi.

Thú thực, tôi không cưỡng nổi sức hút của người đàn ông chững chạc, hơn tôi tôi tới 6 tuổi. Công việc của anh ấy lương cao, giao tiếp xã hội rộng... Có thiếu gì các cô gái trẻ đẹp cũng muốn lấy chồng như vậy, không có lý do gì để tôi phải băn khoăn về người đã lựa chọn. Hai vợ chồng tôi cũng khá hòa hợp, hiểu nhau, chồng tôi rất chiều chuộng tôi. Tôi được cả nhà chồng đón nhận một cách niềm nở, ai cũng quý mến tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau đến nay cũng đã gần được một năm, hàng tháng tôi đều thấy chồng đều đặn đến ngân hàng gửi tiền. Tôi có hỏi thì anh ấy nói là có tiền dư, gửi ngân hàng để sử dụng cho tương lai. Tôi mừng lắm, vì chồng tôi là người biết lo xa, sau này có con sẽ vẫn ổn định về kinh tế.

Tuy nhiên, trong một lần dọn dẹp phòng, tôi có thấy một tập tờ giấy gửi tiền của ngân hàng, người gửi là chồng tôi, người nhận lại là một phụ nữ. Tôi xem kỹ, số tiền của các tờ gửi tiền đều là 5 triệu đồng, cùng một người nhận. Cứ nghĩ là chồng chuyển tiền cho ai đó để làm ăn, hoặc trả góp mua gì đó, nhưng tôi vẫn không hiểu sao nếu làm ăn, thiếu nợ thì chồng tôi cũng sẽ chia sẻ cho tôi rồi.

Mang mấy tờ phiếu chuyển tiền sang nhà chị chồng để thắc mắc, tôi mới té ngửa ra là chồng tôi đã có vợ và ly hôn, hàng tháng chồng tôi phải thực hiện nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ. Tôi cũng được biết lý do ly hôn là hai người không hợp nhau, thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Vợ cũ của chồng tôi giận dỗi bế con đi đâu không biết, mãi mới trở về để làm thủ tục ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy bất ngờ và sốc trước thông tin này. Chồng tôi hoàn toàn giấu nhẹm chuyện đã từng có vợ con. Khi tôi biết chuyện này, chồng tôi đã xin lỗi rất nhiều, còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi để thú nhận tất cả, mong bố mẹ tôi nói giúp. Chồng tôi cho biết, không muốn lộ chuyện này vì sợ tôi và gia đình tôi phản đối không cho lấy người đàn ông đã một đời vợ.

Nghĩ về chuyện ly hôn của chồng mà tôi cảm thấy ám ảnh mãi. Một người quan tâm với người khác như vậy sao có thể khiến vợ phải bế con bỏ đi, chấp nhận chia tay khi con còn nhỏ. Tôi cảm thấy thiếu đi sự tin tưởng của chồng và gia đình nhà chồng và tự trách bản thân vội vã kết hôn khi chưa hiểu rõ về chồng.

Tôi cảm thấy rối bời, không biết tôi có nên chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chồng? Hay nghiêm túc xem xét lại cuộc hôn nhân của mình có nên tiếp tục dù mới chỉ mới bắt đầu?