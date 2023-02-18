Tận mắt chứng kiến chồng và gái lạ không mảnh vải che thân đang 'vận động' trong nhà, tôi tiến đến tặng quà rồi rời đi không thèm đánh ghen

Tâm sự 18/02/2023 23:34

So với đánh ghen, tôi thấy việc mình làm còn thỏa mãn hơn nhiều. Thú thật, tôi chẳng sợ mất chồng, người như anh ta vơ vội được cả nắm.

Với một người chồng vừa bất tài vừa ngoại tình lại kém cỏi trong chuyện ấy thì chị em sẽ xử lý thế nào? Chắc hẳn mọi người đều chọn cách ly hôn đúng không? Nếu là trước đây tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đưa ra phương án ly hôn. Nhưng hiện tại tôi là người trong cuộc, lấy phải một người chồng hội tụ đủ yếu tố như vậy đấy, mà tôi lại chưa biết phải giải quyết thế nào.

Hôm đó tôi đi công tác về sớm và không báo trước với chồng. Câu chuyện đi công tác về bất ngờ quả thật muôn thuở chị em nhỉ. Nhưng nhờ việc làm không báo trước ấy mà chúng ta phát hiện ra rất nhiều bí mật dơ bẩn sau lưng mình.

Đẩy cửa vào nhà, tôi nghe được tiếng động lạ trong phòng ngủ dành cho khách. Tông cửa xông vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và một ả đàn bà lạ đang quấn quýt lấy nhau, trên người cả hai không một mảnh vải che thân.

Tận mắt chứng kiến chồng và gái lạ không mảnh vải che thân đang 'vận động' trong nhà, tôi tiến đến tặng quà rồi rời đi không thèm đánh ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi đơ người mất 1 phút, hai kẻ ấy cũng sững sờ nhìn tôi rồi cuống quýt tìm quần áo để mặc hoặc quấn chăn che kín người. Hoàn hồn lại, tôi mở túi xách rút ra hộp bao cao su mới tinh vừa mua ở trong công tác. Vốn mua mang về để vợ chồng dùng, thế mà...

Tôi đưa cho chồng hộp bao cao su rồi mỉm cười:

- Đeo vào đi anh, đừng để cô ta có thai rồi lại khốn khổ cho cái thân anh. Đến bản thân mình anh còn chẳng nuôi nổi, mấy năm qua 2 đứa con toàn tôi một mình nuôi cả. Thêm đứa con nữa thì anh biết làm thế nào, tôi cũng là lo nghĩ cho anh mà thôi!

Chồng tôi hóa đá nhìn vợ, run rẩy không dám nhận hộp bao cao su tôi đưa. Sau khi dặn dò chồng xong xuôi, tôi đeo túi, quay người bước ra khỏi phòng. 

Trước khi sập cửa lại, tôi dặn với vào khiến mặt chồng tôi xám hơn tro: “Cố gắng đừng nhanh như với vợ nhé, kẻo cô ta chán lại bỏ anh trong phút mốt đấy”.

Tôi ra quán cà phê gọi một cốc cà phê thật đặc để bình ổn lại tâm trạng. Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm rồi. Chồng tôi là người an phận, bao nhiêu năm chỉ chấp nhận mức lương đủ nuôi sống bản thân. 5 năm sống với nhau, một mình tôi tự lo cho hai đứa con. Có công có việc gì cũng là tôi đứng ra gánh vác.

Chuyện kinh tế là vậy, chuyện trên giường cũng thế. Nói ra chuyện tế nhị này tôi cũng thấy ngại nhưng thực sự 5 năm vợ chồng tôi chưa lần được thỏa mãn bởi chồng mình. 

Tôi từng nhẹ nhàng góp ý nhưng chồng tôi dĩ diện hão, thấy vợ tỏ ý chê bai khả năng giường chiếu và phong độ đàn ông của mình thì quay ra mắng tôi dâm đãng nọ kia. Hẳn lần này ngoại tình cũng vì anh ta muốn chứng tỏ khả năng đàn ông của mình chăng?

 

Nhưng tôi vẫn chấp nhận sống vẹn toàn trước sau với chồng chỉ vì hai đứa con. Chồng tôi có nhiều khuyết điểm nhưng trái lại anh ta rất thương con, thường xuyên chơi đùa với chúng nên hai đứa con rất quấn quýt bố. Mỗi khi nhìn cảnh 3 bố con cười đùa với nhau, tôi lại không nỡ lòng ly hôn để các con phải chịu tổn thương.

Tận mắt chứng kiến chồng và gái lạ không mảnh vải che thân đang 'vận động' trong nhà, tôi tiến đến tặng quà rồi rời đi không thèm đánh ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả cho đến lúc này, tận mắt bắt gặp chồng ngoại tình, thậm chí còn dẫn gái lạ về nhà, nghĩ đến con tôi vẫn thấy yếu lòng không thể đặt bút viết đơn ly hôn.

Tôi định vẫn sẽ sống bình thường với chồng như trước. Có điều không còn quan hệ thể xác vì thực sự sau khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng chung chạ với người đàn bà khác, tôi cảm thấy ghê tởm không thể chạm vào anh ta được nữa. Chúng tôi vẫn sẽ sống hòa bình dưới một mái nhà như những người bạn để cùng nuôi dạy các con.

Chị em thấy ý định của tôi như vậy có được không? Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin cho tôi một lời khuyên sáng suốt.

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