Tâm sự với cô bạn thân 'chưa trải sự đời' về chuyện ‘thầm kín’ của vợ chồng tôi, cô bạn thỏ thẻ một câu khiến tôi sững người

Tôi khá sốc bởi không nghĩ cô ấy lại có thể làm được như vậy…

Tình cảm vợ chồng K dạo này nhạt nhẽo, chán chường. Chồng K tính tình cục mịch, ăn nói với vợ cộc lốc nên K chán. K nhiều lần góp ý thì anh lại bảo tính anh hồi giờ như thế, bù lại anh luôn chân thành, yêu thương vợ con. Nhưng K lại muốn chồng lãng mạn hơn, đem đến những bất ngờ cho vợ để hâm nóng tình cảm. "Chuyện ấy" giữa chúng K cũng rất ít và nhanh chóng cho xong chứ không có gì hấp dẫn cả.

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K đem cảm giác chán chồng kể cho cô bạn thân nghe. Không ngờ cô ấy lại bày vẽ kế hoạch thử chồng với K. Cô ấy sẽ thường xuyên đến nhà K chơi rồi dùng chính "tấm thân" để làm "mồi nhử" chồng K. Nếu chồng K động lòng, tức là anh ấy đã hết yêu K rồi. Nói thêm là bạn K chưa có chồng.

Nghe cô bạn mình nói, K khá sốc bởi không nghĩ cô ấy lại táo bạo đến thế. Cô ấy cho K một tuần để suy nghĩ. Giờ K chẳng biết phải quyết định như thế nào? Một phần K cũng muốn thử chồng, xem anh ấy còn yêu K không và có phải thuộc kiểu đàn ông sẵn sàng lên giường với người đàn bà khác không? Một phần K sợ chồng phát hiện ra âm mưu của mình rồi đẩy gia đình vào đường tan tác. Một phần khác K lại muốn tận dụng việc thử chồng lần này như là một cơ hội để hâm nóng tình cảm đang nhạt nhòa. K phân vân quá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-voi-co-ban-than-chua-trai-su-doi-ve-chuyen-tham-kin-cua-vo-chong-toi-co-ban-tho-the-mot-cau-khien-toi-sung-nguoi-525183.html