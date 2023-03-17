Tôi xin lỗi, giải thích, van lơn. Tôi nói rằng chỉ vì sinh lý chứ chẳng có tình cảm với nhân tình. Vợ tôi chết lặng.

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chỉ như những cuộc chơi. Đàn ông ăn chơi vài ba cuộc rồi cũng quay về, chứ có ai vì một bông hoa ngoài đường mà bỏ luôn cả gia đình của mình bao giờ? Tôi cũng đã nghĩ thế khi lén lút ăn vụng bên ngoài. Thế nhưng, khi tôi quay trở về thì gia đình tôi đã không còn như trước. Từ hạnh phúc, ấm êm bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo. Từ yêu thương bây giờ chẳng khác gì người dưng nước lã. Ở công ty tôi có người phụ nữ ly hôn chồng nhiều năm. Cô ta có tình cảm với tôi và chẳng ngại ngần bày tỏ. Ban đầu tôi lịch sự từ chối nhưng dần dần thấy cô ấy quan tâm mình nhiều quá cũng có chút cảm động. Thú thật với vợ, tôi đã quá nhàm chán thân hình mập mạp, chiếc bụng đầy những vết rạn. Thâm tâm tôi nghĩ mình với cô đồng nghiệp chỉ là vui chơi qua đường, cũng chẳng mất mát gì. Chúng tôi vụng trộm với nhau cả năm trời mà vợ cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, giấu kĩ đến mấy cũng có những sơ hở. Tôi không hề biết rằng vợ đã bắt đầu để ý những lần tôi nhắn tin khuya, những lần ăn mặc chải chuốt ra đường và cả những lần từ chối chuyện chăn gối. Người ta nói giác quan của phụ nữ rất nhạy cảm, ngẫm ra thật đúng. Từ sự nghi ngờ đó, cô ấy tìm hiểu và đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Tôi xin lỗi, giải thích, van lơn. Tôi nói rằng chỉ vì sinh lý chứ chẳng có tình cảm với nhân tình. Vợ tôi chết lặng. Nếu như những người phụ nữ khác khóc lóc, than vãn, trách móc thì vợ tôi lại trở nên câm lặng. Dường như nỗi đau đến quá bất ngờ khiến cô ấy chẳng thể mở miệng mà nói được lời nào. Những ngày sau đó cũng như thế. Nhìn vợ như vậy, tôi thấy sợ hơn là khi cô ấy khóc lóc.

Một tuần sau, cô ấy yêu cầu tôi cắt đứt với nhân tình. Cô ấy bảo rằng sẽ tha thứ cho chồng ngoại tình và xem như chưa từng có chuyện tôi phản bội. Cô ấy yêu cầu tôi không được hé răng cho 2 đứa con được biết. Tôi hí hửng vui mừng vì không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tôi đã dự định đến việc vợ bỏ về nhà mẹ ruột hay dọa nạt ly hôn. Ảnh minh họa: Internet Vui mừng chưa bao lâu tôi đã nhận ra rằng vợ chỉ cố giữ cuộc hôn nhân này vì con chứ tình cảm dành cho tôi đã chết rồi. Cô ấy không còn là người phụ nữ vui vẻ, hay cười như trước. Khi có mặt các con, vợ tôi làm ra vẻ bình thản nhưng khi chỉ có 2 chúng tôi cô ấy trở nên câm lặng, bất cần. Vui buồn hay gặp chuyện gì cũng không chia sẻ với tôi như trước. Cô ấy né tránh những cái đụng chạm của tôi… Khoảng cách của vợ chồng tôi ngày càng xa mặc dù tôi đã làm mọi cách để cứu vãn. Vợ tôi bảo rằng không có hối hận nào bù đắp được nỗi đau mà cô ấy đã chịu đựng. Cô ấy ở lại vì con, là cần cha cho con chứ chẳng cần một người chồng như tôi nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây để vợ hiểu rằng mình đã thật sự hối hận?

Tâm sự đàn ông có vợ ngoại tình: Khinh bỉ cô vợ phản bội tình cảm vợ chồng nhưng có rất nhiều người ngoài kia muốn ở bên cô ấy Vài tháng sau, cô ấy công khai chuyện mình ngoại tình. Cô ấy cặp với một người đàn ông rất điển trai, lại giàu có. Bây giờ tôi mới thấm thía nỗi đau sâu cay của việc bị “cắm sừng”. Tôi hùng hổ về nhà, định đánh cho vợ một trận thừa sống thiếu chết thì vợ chìa cho tôi lá đơn ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-an-ong-tro-ve-sau-ngoai-tinh-tinh-cam-vo-chong-i-xuong-khien-toi-day-dut-hoi-han-564715.html