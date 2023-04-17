Tặc lưỡi đồng ý lên giường với người đàn ông đã có vợ, đến lúc muốn cắt đứt, anh ta liền lộ bộ mặt thật khiến tôi chết đứng

Tâm sự 17/04/2023 11:20

Nghe những lời anh nói, tôi đã tin và không ngại ngần ngã vào vòng tay anh. Ở công ty, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách, chỉ xem nhau là đồng nghiệp. Nhưng khi vào khách sạn, đóng cửa lại chúng tôi lại quấn lấy nhau.

Người thứ ba thì mấy ai được tôn trọng, cảm thông. Tôi biết vậy nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh.

Anh và tôi làm chung công ty. Những lần rủ nhau cà phê, ăn uống khiến chúng tôi hiểu nhau nhiều và có tình cảm với nhau lúc nào không biết. Tôi biết anh đã có vợ nhưng anh luôn buồn phiền về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Anh bảo anh cưới vợ vì bất đắc dĩ, do cô ấy có thai trước. Cưới về mới biết đó là người đàn bà không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Anh cầm tay tôi bảo: “Giá mà anh gặp em trước cô ấy. Anh yêu em, anh sẽ bỏ vợ để cưới em”.

Nghe những lời anh nói, tôi đã tin và không ngại ngần ngã vào vòng tay anh. Ở công ty, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách, chỉ xem nhau là đồng nghiệp. Nhưng khi vào khách sạn, đóng cửa lại chúng tôi lại quấn lấy nhau. Anh không ngừng thủ thỉ vào vai tôi rằng sẽ bỏ vợ, rồi sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi cũng tự ru ngủ mình bằng giấc mơ viển vông đó.

Tặc lưỡi đồng ý lên giường với người đàn ông đã có vợ, đến lúc muốn cắt đứt, anh ta liền lộ bộ mặt thật khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá mà tôi biết được rằng anh chỉ là một người đàn ông tham lam. Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này. Sau khoảng thời gian say đắm yêu đương ban đầu, tôi dần dần nhận ra con người thật của anh. Một người đàn ông vừa muốn bên vợ, lại muốn có thêm nhân tình.

Một lần tôi tình cờ gặp anh đi mua sắm cùng vợ tại siêu thị. Anh nhìn tôi, nhíu mày ra hiệu tôi tránh đi chỗ khác. Anh nắm tay vợ, kéo nhanh đi qua quầy hàng khác. Tôi thấy mình bẽ bàng và đáng thương làm sao. Tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề cuộc đời của họ, mãi mãi chỉ là nhân vật phụ đứng xem người ta diễn một vở hạnh phúc.

Tặc lưỡi đồng ý lên giường với người đàn ông đã có vợ, đến lúc muốn cắt đứt, anh ta liền lộ bộ mặt thật khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chủ động cắt đứt với anh. Đến lúc đó anh mới dần dần lộ rõ bản chất thật của mình. Anh bảo nếu tôi cắt đứt, anh sẽ cho toàn công ty, bạn bè biết về mối quan hệ này. Rồi tôi sẽ nhục nhã vì ngủ với chồng người khác, mãi mãi sẽ không có người đàn ông nào dám đến với tôi nữa. Rồi anh ta lại kéo tôi vào lòng.

Tôi sợ xấu hổ với mọi người nếu bị anh ta tung ra những tin nhắn, những hình ảnh mùi mẫn. Công việc này tôi khó nhọc lắm mới có được, nếu cắt đứt với anh ta tôi phải bỏ việc và chịu nhục nhã vì lời đàm tiếu của mọi người.

Nhưng tiếp tục với anh ta cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Đây mãi mãi là một mối quan hệ không có đường lùi. Tôi tự đâm đầu vào ngõ cụt, tin vào lời hứa của một gã đàn ông tham lam, xảo quyệt. Anh ta đến với tôi chỉ vì thể xác, vì ham muốn những lúc lên giường.

Giá như tôi biết trước điều này trước khi chấp nhận làm người thứ ba. Bây giờ tôi nên làm gì để giải thoát mình khỏi người đàn ông này?

Thấy đôi giày lạ trước nhà, vội lao vào nhà mở hé cánh cửa, tôi chết đứng khi trước mặt mình là cảnh tượng vô cùng kinh tởm

Thấy đôi giày lạ trước nhà, vội lao vào nhà mở hé cánh cửa, tôi chết đứng khi trước mặt mình là cảnh tượng vô cùng kinh tởm

Hôm đó, chồng chị tình cờ đi làm về sớm. Phát hiện trước cửa có đôi giày lạ, anh nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Nghe âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ, anh hít sâu rồi mở cánh cửa. Trước mặt anh là cảnh tượng vô cùng kinh tởm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 22 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức