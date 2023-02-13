‘Tặc lưỡi’ làm liều trước khi đám cưới, sau tuần trăng mật, chồng cười chua chát ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn, gằn giọng tuyên bố sốc đứng

Tâm sự 13/02/2023 03:15

Tôi nào có ngờ, những ngày sau ấy lại là những ngày cuối còn nhìn thấy chồng và được làm vợ chồng, những chuyện về sau là điều sai lầm quá đỗi chênh vênh.

Một đám cưới hoành tráng, một tuần trăng mật quá đỗi ngọt ngào được tôi khoe lên mạng với bạn bè… tôi đa nghĩ cuộc sống này quá ưu ái khi cho mình một hạnh phúc đến như vậy. Cho tới ngày, chồng ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn trong sự phẫn nộ…

Hơn 1 tháng kể từ sau ngày cưới, giờ đây, vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Ai ai cũng thắc mắc, hiếu kì và bàn tán về chuyện lạ chưa từng có ở nơi này của vợ chồng tôi. Phía bên nhà chồng mọi thứ có vẻ chủ động hơn. Chồng tôi vẫn đi làm, bố mẹ chồng thì về quê để tránh điều tiếng. Còn với gia đình tôi, không khí thật sự như nhà có đám ma. Tôi không dám đi đâu, nghỉ làm, còn bố mẹ tôi thì ngày nào cũng âu sầu, khóc lóc. Tôi hận chồng một thì cũng lại hận mình mười. Sự buông thả trong lối sống đã khiến tôi phải trả giá quá đắt.

Chỉ mới cách đây vài tháng thôi, tôi vẫn còn thấy mình quá may mắn khi yêu và chuẩn bị cưới người đàn ông quá si mê mình. Chồng tôi là người hiền lành, quan trọng hơn cả là anh ấy rất yêu tôi. Tôi đã từng trải qua vài mối tình nhưng thú thật chưa thấy ai lụy tình như anh. Yêu nhau không bao giờ anh dám làm trái ý tôi. Anh chiều tôi từng ly từng tý khiến ai cũng phát thèm. Thậm chí nhiều khi thấy tôi làm nũng quá, mẹ tôi còn căn dặn phải chừng mực chứ không lại khiến anh khó chịu. Nhưng vì biết được anh yêu nên tôi cũng chẳng sợ.

‘Tặc lưỡi’ làm liều trước khi đám cưới, sau tuần trăng mật, chồng cười chua chát ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn, gằn giọng tuyên bố sốc đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa thấy ai yêu mình nhiều như anh. Điều đó làm tôi cho mình cái quyền coi thường anh. Khi gia đình anh đã sang thưa chuyện cưới xin, nghĩa là việc thành vợ chồng của hai đứa đã sắp thành, ấy thế mà tôi vẫn lén lút giấu anh lên giường với tình cũ. Người đó ngày trước chia tay tôi là vì anh lên đường ra nước ngoài du học, sau đó ở lại định cư luôn. Đợt ấy anh ta về thăm Việt Nam nên có tìm gặp tôi. Tình cũ của tôi đẹp trai, hào hoa, lịch lãm, lại sống ở nước ngoài về nên từ cách nói chuyện, giao tiếp đến cử chỉ, ánh nhìn đều khiến chị em phụ nữ phải rung động. Tôi nhận lời đi ăn tối, hẹn gặp tình cũ suốt hơn 2 tuần mà anh ấy ở Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi đã đi nhà nghỉ với nhau. Tôi bị mê mệt bởi vẻ ngoài cuốn hút của anh ấy. Tôi tặc lưỡi làm liều. Tôi cứ nghĩ vài tuần nữa anh đi, chuyện của chúng tôi lại trở thành bí mật. Còn tôi vẫn xác định sẽ yêu và cưới người bạn trai hiện tại của mình. Cái thứ tình cũ không rủ cũng tới làm tôi mất kiểm soát, không còn phân biệt được đúng sai.

Thế rồi người đó cũng đi, tôi lại trở về với tình cảm của mình cùng bạn trai. Chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị đám cưới. Tôi cũng quên luôn chuyện qua lại với tình cũ vì tôi biết mối quan hệ đó chỉ mang lại cảm giác nhất thời chứ hai đứa không thể đi tới đâu được. Tôi tự nhủ sau này sẽ sống thật tốt coi như một cách chuộc lỗi với chồng dù anh không hề biết chuyện này.

‘Tặc lưỡi’ làm liều trước khi đám cưới, sau tuần trăng mật, chồng cười chua chát ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn, gằn giọng tuyên bố sốc đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của chúng tôi diễn ra theo đúng kế hoạch. Bố mẹ hai bên tổ chức hoành tráng, ai cũng phải xuýt xoa, khen ngợi. Sau ngày cưới, chúng tôi cùng nhau đi trăng mật một tuần. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Thậm chí suốt cả tuần đi du lịch đó, ngày nào tôi cũng cập nhật thông tin lên facebook để khoe với mọi người. Tôi đâu có ngờ, đó là quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng chúng tôi còn là vợ chồng.

Trở về sau tuần trăng mật, đúng sáng hôm sau, anh ném lên bàn tờ đơn ly hôn và chỉ tay về phía góc phòng, nơi anh đã cất hết quần áo của tôi vào chiếc vali và đề nghị tôi rời khỏi nhà anh càng sớm càng tốt. Tôi còn chưa hiểu sự tình thì anh đã tung ra hết những bằng chứng về việc tôi lên giường với tình cũ. Từ ảnh, những dòng tin nhắn đến cả đoạn clip quay lại cảnh ân ái giữa tôi với người cũ anh đều có. Anh bảo anh hận tôi tới tận xương tủy. Khi anh phát hiện ra bí mật này anh đã cay cú lắm, nhưng lúc đó ngày cưới đã cận kề, không thể thay đổi được. Anh không muốn bố mẹ phải có tội với họ hàng khi mời cưới rồi lại hủy hôn nên vẫn im lặng vờ như không biết để đám cưới này diễn ra. Quan trọng hơn cả là anh muốn trả thù tôi.

 

Chồng tôi nói rằng, anh yêu tôi nên càng hận khi tôi lại phản bội, cắm sừng lên đầu anh một cách đốn mạt như thế, ngay trước khi cưới có vài tuần. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tuy nhiên anh không muốn hủy hôn mà muốn đám cưới vẫn diễn ra. Anh cho rằng đàn ông dù ly hôn vẫn có cơ hội tái hôn cao hơn. Còn đàn bà bị chồng bỏ vì tội hư hỏng như tôi sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực. Anh hận tôi tới độ cưới về rồi bỏ chỉ để tôi cảm nhận hết sự đau đớn và nhục nhã.

Tôi đã cầu xin, xin lỗi chồng rất nhiều nhưng anh một mực đòi ly hôn sau khi đi trăng mật về. Biết là không thể gắng gượng mãi nên cuối cùng tôi cũng phải chấp thuận kí vào đơn ly hôn. Giờ đây, cuộc hôn nhân của chúng tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.Chồng tôi thấy có vẻ ung dung, hả hê khi khiến cuộc đời tôi nhục nhã thế này. Nhưng sau tất cả, tôi còn biết trách anh ngoài chính bản thân mình?

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Quan khách sững sờ nhìn vào tôi đến độ không biết giấu mặt đi đâu, tôi lấy làm sợ hãi vì không tin nổi việc mẹ chồng làm.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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