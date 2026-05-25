Sự cố dở khóc dở cười của cặp đôi công sở trong ngày đầu nhận việc

Mới đây, trên nhiều cộng đồng mạng đăng tải bài viết có tựa đề 'Bạn trai mang cà phê đến công ty ngày đầu tiên đi làm' và nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Mới đây, trên nhiều cộng đồng mạng đăng tải bài viết có tựa đề 'Bạn trai mang cà phê đến công ty ngày đầu tiên đi làm' và nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Một bức ảnh được đính kèm với chú thích: "Nếu bạn trai của bạn gửi cà phê đến công ty vào ngày đầu tiên đi làm, nó là “Cảm giác xa cách” hay dễ chịu vì được chăm sóc””

Trong ảnh, có một ly cà phê với dòng chữ viết tay “Hãy chăm sóc công chúa của chúng tôi” trên cup-holder.

Ảnh : tvN 'Cheese in the Trap'

Cư dân mạng khi nhìn thấy bài đăng đã đưa ra nhiều luồng ý kiến ​​khác nhau.

Đầu tiên, những người không đồng tình với 'cảm giác xa cách' nói rằng: "Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ gì nhưng tôi chả thấy cảm giác xa cách gì cả", "Tôi cảm thấy như xông ra khỏi công ty ngay và luôn vậy đấy", "Không phải là hai người đang gây lộn hả?", "Cho dù bạn là người được chăm sóc nhưng tại sao bạn lại ghi những cụm từ như vậy", "Thật xấu hổ"...

Mặt khác, những người theo ý kiến “Dễ chịu vì được chăm sóc" thì lại cho rằng: "Bình luận không hay nhưng tôi thấy được sự chân thành ở bức hình, cách họ thể hiện", "Tôi có thể tưởng tượng chàng trai đã chuẩn bị kỹ như thế nào" , “Sau này xem lại như một kỷ niệm đẹp".

Ngày đầu tiên bạn gái đi làm, bạn trai đã chuẩn bị cà phê với lời động viên. Bạn suy nghĩ thế nào về hành động này?

Cứ ngỡ mẹ chồng trách phạt, tôi quặn lòng khi hiểu ra ý nguyện của bà sau 10 năm góa bụa Chuyện với người yêu cũ, dù tôi cũng có tình cảm nhưng chưa đủ chín muồi. Có lẽ tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-co-do-khoc-do-cuoi-cua-cap-oi-cong-so-trong-ngay-au-nhan-viec-760801.html