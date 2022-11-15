Sảy thai rồi bị chồng bỏ rơi để chạy theo nhân tình, cứ nghĩ đời mình thế là hết cho đến khi dự đám cưới anh ta, nhìn mặt cô dâu mà tôi bất chấp cười phá lên, hả dạ vô cùng

Tâm sự 15/11/2022 11:53

Ngay khi nhìn thấy dung nhan của cô dâu trong đám cưới của gã chồng cũ, tôi đã tiên đoán trước việc cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc chóng vánh mà thôi.

Tôi ly hôn ở tuổi 30, khi đó tôi và Vỹ chỉ mới kết hôn được gần 2 năm thôi. Cuộc hôn nhân thật chóng vánh, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tôi và Vỹ hẹn hò, mọi thứ như chỉ vừa xảy ra vậy.

27 tuổi tôi gặp Vỹ qua sự mai mối của đứa bạn thân học chung đại học. Anh hơn tôi 2 tuổi. Lúc đó, tôi cảm thấy anh là người rất thật thà, chất phác, đứa bạn cũng nói anh rất tốt vì nó chơi với anh nhiều năm nay rồi.

Hẹn hò được nửa năm, tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi ưng anh lắm, nhận xét anh tính tình điềm đạm, là chỗ dựa vững chắc để tôi trao gửi cả đời được.

Vì tuổi chẳng còn nhỏ nên chúng tôi đã tổ chức đám cưới khi yêu nhau được gần 1 năm. Cuộc sống vợ chồng son rất hạnh phúc, chồng tôi hiếm khi đi nhậu nhẹt với bạn bè nên thường về nhà sớm. Về đến nhà, hai vợ chồng rủ nhau đi chạy bộ rồi cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần tôi và anh Vỹ lại “đổi gió” ra ngoài ăn rồi đi xem phim, đi cà phê như hồi mới yêu để hâm nóng tình cảm.

Cưới được một năm thì tôi có thai. Tôi càng được chồng chăm bẵm, cưng chiều nên cân nặng tăng lên vù vù, mới bầu 3 tháng mà tôi đã tăng tận 7kg rồi. Tuy nhiên, khi mang thai được gần 4 tháng, tôi bất ngờ bị sảy thai. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do tôi bị u xơ tử cung.

Sảy thai rồi bị chồng bỏ rơi để chạy theo nhân tình, cứ nghĩ đời mình thế là hết cho đến khi dự đám cưới anh ta, nhìn mặt cô dâu mà tôi bất chấp cười phá lên, hả dạ vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều không ngờ là tôi vừa mất con chưa bao lâu thì chồng lại đòi ly hôn. Đau thương chồng chất đau thương, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao người chồng vốn yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực mà giờ lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Tôi van xin anh đừng bỏ rơi tôi lúc này, nhưng đổi lại chỉ là những lời nói vô tình của Vỹ:

- Cô béo ú xấu xí thế kia, còn bị bệnh nữa. Biết sau này cô có mang thai lại được không, có sinh con cho tôi được không? Cô đừng làm lỡ dở đời tôi nữa, buông tha cho tôi đi.

Nghe những lời nói tuyệt tình đó, tôi biết không thể níu kéo được anh nữa nên tôi đành buông tay. Sau này tôi mới biết, chồng đã lừa dối tôi ngay từ những ngày đầu tôi mang thai. Tôi tức đến phát run, nhưng giờ chúng tôi đã đường ai nấy đi, tôi còn có thể làm gì được nữa chứ?

Một tháng sau khi tôi và Vỹ ly hôn, anh ta kết hôn với người phụ nữ đó. Tôi đến dự đám cưới của chồng cũ dù không được mời. Cô dâu quả thực xinh hơn tôi rất nhiều, thân hình nóng bỏng, anh chồng cũ của tôi mê mẩn cũng đúng thôi.

Nhưng nhìn kỹ lại, tôi thấy cô dâu có vẻ hơi quen mắt. Sau một hồi lục lọi trí nhớ, tôi mới nhớ ra cô ta chính là bạn của một người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Đồng nghiệp của tôi từng cho xem ảnh, nhắc đến cô ta mấy lần khi chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau ở công ty.

Người phụ nữ này tính tình rất khó ưa, cô ta từng ly hôn 3 lần rồi, phần vì khó tính không anh chồng nào chịu nổi, phần vì lăng nhăng, thường xuyên cặp bồ bên ngoài. Nhớ có lần bạn tôi kể, cô ta từng cặp kè với đại gia và bị đánh ghen ngay tại công ty, sau vì mất mặt quá mà phải xin nghỉ việc.

Sảy thai rồi bị chồng bỏ rơi để chạy theo nhân tình, cứ nghĩ đời mình thế là hết cho đến khi dự đám cưới anh ta, nhìn mặt cô dâu mà tôi bất chấp cười phá lên, hả dạ vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết cô ta là vợ mới của chồng cũ, tôi chẳng làm ầm ĩ cũng như vạch trần bộ mặt của cô ta cho mọi người biết làm gì. Tôi chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, vì tôi nghĩ chắc rằng cuộc hôn nhân này cũng chóng tàn thôi.

Đúng như dự đoán, bọn họ kết hôn được nửa năm thì Vỹ đã quay lại cầu xin tôi tái hợp. Anh chê trách người vợ mới của anh thường xuyên đi sớm về muộn, không nấu cho anh được bữa cơm nào tử tế, ăn ở bừa bộn khiến anh không chịu nổi. Nhưng tôi nào có ngu quay về bên anh, một lần đau là quá đủ để tôi nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi. Tôi dứt khoát từ chối, chúc anh hạnh phúc bên người mới rồi quay lưng bỏ đi.

Tưởng giữ chân được 'gái hư' để làm vợ, ai ngờ chỉ 3 tháng công tác cô đã vội lấy chồng, biết được danh tính chú rể tôi liền suy sụp, ngã quỵ trong đau đớn

Tưởng giữ chân được 'gái hư' để làm vợ, ai ngờ chỉ 3 tháng công tác cô đã vội lấy chồng, biết được danh tính chú rể tôi liền suy sụp, ngã quỵ trong đau đớn

Cảm giác mà cô ấy mang lại khiến tôi xây dựng một tương lai ngập tràn màu hồng cho hai đứa, vậy mà chỉ sau 4 tháng công tác tôi đã ngã quỵ vì biết tin cô đám cưới với một gã giàu có.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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