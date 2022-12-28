Say đắm cô bồ với nhiều ‘chiêu lạ’ mà bỏ bê vợ, đến khi vỡ lẽ gã ta hối hận không kịp vì ‘tiền mất tật mang’ lại còn nhận về cái kết ê chề

Tâm sự 28/12/2022 14:39

Sau thời gian dài ăn nằm cùng cô nhân tình nóng bỏng, Nam sửng sốt phát hiện thứ mình nhận về. Hoảng sợ, Nam cắt đứt hoàn toàn với cô ta mà toàn tâm toàn tâm toàn ý với vợ con.

Nghĩ mà thấy bực, Nam càng ngày càng chán cô vợ cơm nguội của mình. Lúc yêu thì Nam thích vì Hằng rất ngoan hiền, ý tứ lại dịu dàng. Nhưng làm vợ chồng rồi, đêm tân hôn vợ đã thút thít khóc vì sợ chồng. Những ngày sau đấy, chật vật mãi Nam mới được gần gũi vợ.

Bao nhiêu năm nay, lúc nào chuyện ấy cũng nhạt nhẽo đúng kiểu ông bảo gì bà nghe nấy. Hằng ngây đơ như khúc gỗ, hoặc ngoan ngoãn nằm im chứ không bao giờ biết học hỏi chiêu trò của phụ nữ. Quá đáng hơn, Nam tìm hiểu thấy có một nhóm group kín của hội chị em. Các cô nàng bày nhau nhiều chiêu bí kíp phòng the. Nghe chị em ở công ty tám chuyện. Nam cũng thấy hấp dẫn. Thế mà vừa bảo vợ tham gia nhóm ấy để học hỏi thì giãy nảy lên.

Khi anh nói vài câu quá lời, Hằng còn khóc lóc tủi thân, xấu hổ. Đàn bà hơn 30 tuổi rồi, có 2 đứa con mà như con gái mới lớn. Không biết lấy chuyện tình dục thăng hoa cho đời sống vợ chồng thêm hạnh phúc. Chồng gợi ý điều gì mới cũng không chấp nhập. Chỉ biết chăm con, dạy con, lo cơm nước nhà cửa sạch sẽ mà làm gì. Tiền kiếm được nhiều để làm gì.

Say đắm cô bồ với nhiều ‘chiêu lạ’ mà bỏ bê vợ, đến khi vỡ lẽ gã ta hối hận không kịp vì ‘tiền mất tật mang’ lại còn nhận về cái kết ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bực mình, chán vợ, Nam bắt đầu để ý những cô nàng xung quanh. Anh phải thể hiện sức hút cho Hằng mở mắt ra lo giữ chồng. Chứ không để cô nghĩ: "Vợ chồng yêu thương nhau, sống có trách nhiệm là được. Cần gì nghĩ ra mấy tư thế quái đản với roi da để hành hạ nhau".

Đúng đợt ấy, Nam nhậu với đối tác. Được ông giám đốc công ty kia giới thiệu cho một nhân viên thân tín. Thực sự cô nàng hấp dẫn đến chết đi được. Váy đỏ xẻ sâu, mắt long lanh, da rám nắng lại uống rượu như uống nước. Giọng nói của nàng trầm khàn, gợi cảm và khiêu khích.

Sau một tuần quen nhau, Nam đã mời được nàng đi ăn trưa. Sau 1 tháng, Nam thật sự thấy mình như sống lại khi được ở bên cô nàng ấy. Nàng khiến Nam đê mê, rơi vào trạng thái hưng phấn và chờ đợi. Ngoại tình với cô ả, Nam vui vẻ, huýt sáo suốt ngày. Tất nhiên, cái gì cũng có giá. Nam đã ra sức bảo vệ công ty nàng trúng thầu đợt vừa rồi. Bên đấy có ngay một hợp đồng với mức giá béo bở.

Say đắm cô bồ với nhiều ‘chiêu lạ’ mà bỏ bê vợ, đến khi vỡ lẽ gã ta hối hận không kịp vì ‘tiền mất tật mang’ lại còn nhận về cái kết ê chề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hằng dường như cảm nhận được sự khác biệt của anh. Tối hôm ấy, cô chủ động gần gũi chồng. Thấy vợ tỏ ý quy phục, Nam cũng nhiệt tình chào đón. Không ngờ, Hằng hét lên: "Anh, sao lại có mụn rộp ở đây? Anh bị bệnh gì rồi? Có khi nào anh tiếp khách gặp phải cô nào bệnh tật nên lây rồi không?". Nam tá hỏa nhìn xuống, đúng là mấy hôm nay anh hơi ngứa ngáy khó chịu, nhưng toàn về muộn, lại say nên không để ý.

Giờ nhìn kỹ mới thấy là không bình thường. Anh cũng cuống lên, dừng cuộc vui với vợ và lao vào nhà tắm. Lấy lý do mấy hôm về say không tắm mà chỉ thay đồ nên chắc là bệnh ngoài da. Nam gắt gỏng đi ngủ luôn. Vợ hỏi gì Nam cũng không buồn đáp lại.

Ngày hôm sau, Nam lủi thủi đi khám nam khoa một mình. Đúng là anh bị lây bệnh mụn rộp sinh dục từ cô ta. Lần nào gặp nhau cũng trong tình trạng lâng lâng với rượu vang và âm nhạc, Nam nào có để ý gì. Đèn thì tối, tình nhân lại thơm thơ, điêu luyện.

Từ hôm ấy, Nam cạch mặt không dám liên lạc với cô ả. Nhục nhã, xấu hổ và cũng không dám để vợ biết mình phản bội. Nam bịa ra một căn bệnh ngoài da, âm thầm bôi thuốc và điều trị. Có khi Hằng cũng đoán ra, nhưng vì Nam về sớm thường xuyên, lại chăm lo cho vợ con nên đành nhắm mắt cho qua. Chừa luôn, đúng là hú hồn vì ham của lạ.

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Tôi tự thấy bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chỉ trừ việc không thể cho chồng một đứa con. Dẫu vậy, tôi cũng không ngờ anh sẽ phản bội tôi chỉ vì một việc không đánh như vậy.

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