Tôi bỏ ra một khoản tiền thuê người theo dõi hành tung của chồng và bồ để tìm bằng chứng “giấy trắng mực đen” về việc ngoại tình của anh ta. Chúng sẽ giúp tôi có lợi trước tòa.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi không như các bà vợ khác làm ầm ĩ lên hoặc “lôi cổ” chồng về tra hỏi cho ra ngọn ngành. Tất nhiên tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi cố gắng đè nén cảm xúc khổ sở trong lòng xuống. Ép bản thân tỉnh táo để suy nghĩ thật kỹ xem điều mình thực sự muốn là gì, và cần thực hiện thế nào để đạt được nó.

Sau khi nắm trọn bằng chứng anh ta và cô bồ nhiều lần vào khách sạn với nhau, tôi liền bắt tay vào thiết kế tặng cho chồng một đêm thật khó quên.

Tôi bỏ qua luôn khâu khuyên bảo, níu kéo, thức tỉnh lương tâm của chồng. Dù anh ta có hối hận, muốn quay đầu là bờ thì tôi vẫn đóng chặt cửa không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Bởi tôi xác định tôi chẳng thể tiếp tục chung sống với một kẻ phản bội. Tha thứ thì dễ, quên lại khó khăn vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tối đó, tôi biết chồng và bồ có cuộc hẹn nồng cháy ở khách sạn. Anh ta nghĩ tôi vẫn chưa hay biết gì, nên có phần mất cảnh giác, dễ dàng để tôi biết được tin hẹn hò của họ.

Chiều tan làm, được chồng báo tối tăng ca về muộn, tôi cười nhạt. Anh ta “tăng ca” với bồ ở khách sạn đây mà. Tôi nhanh chóng về nhà trọ thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình với con. Rồi gọi một chuyến taxi 7 chỗ về căn nhà trọ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, để dành cho cuộc sống mới của 2 mẹ con.

Trước khi ra khỏi căn nhà mình từng gắn bó, nhưng giờ đã là quá khứ ấy, tôi không quên để lại cho anh ta vài khinh bỉ nhỏ khác.

Mãi tới 1 giờ đêm, chồng tôi mới thò mặt về nhà. Anh ta ngỡ ngàng khi cửa nhà không khóa. Trong nhà tối om, vắng tanh vắng ngắt. Vợ con anh ta chả thấy bóng dáng đâu.

Ánh điện sáng lên, anh ta “hóa đá” khi nhà cửa trống hoác. Còn lại chỉ là đồ đạc của mỗi bản thân anh ta. Rõ ràng vợ con anh ta đã bỏ đi! Trên bàn, anh ta tìm được đơn ly hôn tôi đã ký sẵn để lại cho anh ta. Bên cạnh là xấp ảnh tình tứ của anh ta với cô bồ trẻ. Đến lúc đó anh ta mới rõ, tôi đã biết tường tận chuyện ngoại tình của anh ta.

Kinh khủng hơn, lúc anh ta nhìn đến két sắt, nó chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch! 2 cây vàng từ sau đám cưới, và số tiền mặt 150 triệu đồng vợ chồng tích góp được, chuẩn bị mang đi gửi tiết kiệm cũng mọc cánh bay mất. Tôi chả có mặt ở đấy, cũng mường tượng ra vẻ mặt của anh ta đặc sắc cỡ nào.

“Cô làm cái gì vậy hả?”, anh ta gọi cho tôi, gào thét.

Tôi đủng đỉnh đáp: “Anh ngoại tình, và tôi muốn ly hôn. Anh không đồng ý cũng được, với đám bằng chứng đanh thép ấy tôi hoàn toàn có thể đâm đơn ly hôn đơn phương!”.

“Còn về số tiền và vàng, coi như anh đền bù tổn thất tinh thần cho tôi. Và để tôi nuôi con. Tôi không cần anh phải chu cấp bất cứ xu nào cho con sau này cả, tôi ghi rõ trong đơn ly hôn rồi đấy”, tôi cười nhạt thông báo với anh ta.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt mũi anh ta hẳn phải xám ngoét hơn tro sau câu nói của tôi. Nhưng anh ta có thể làm gì đây? Dám tìm tôi đòi tiền ư? Không sợ người đời cười cho thối mũi, đã ngoại tình còn tính toán tiền bạc với vợ con, trong khi tôi là người nuôi con và chả mướn anh ta chu cấp đấy nhé. Vì danh dự của mình, chắc chắn anh ta phải nuốt nghẹn, dù tiếc tiền đứt ruột.

Sau đó tôi và chồng nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Giữa chúng tôi chả có gì tranh chấp, con tôi nuôi, tài sản tôi “ôm” trọn rồi. Có số tiền ấy, tôi xây dựng cuộc sống mới với con nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhiều.

Cô bồ của anh ta thậm chí còn nhắn tin mắng tôi “tham tiền” nọ kia. Ô hay, tiền đó tôi xứng đáng được nhận, chứ chả lấy không của ai hết. Ngược lại cô ta, lấy tư cách gì để xen vào khoản tiền chung của vợ chồng tôi?

Có người đã nói thật đúng, nếu bị tổn thương về tình cảm thì nên dùng tiền để xoa dịu vết thương lòng đó. Tôi đã trải nghiệm và thấy hiệu quả không ngờ!