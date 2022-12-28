Chán vợ già xồ xề ở nhà đi cặp bồ cùng gái trẻ, đến khi ân ái nhìn thấy cô tụt áo ra mà tôi sững sờ, vội vàng 'bỏ của chạy lấy người'

Dũng là một anh chàng hiền lành, khù khờ nhưng có vẻ ngoài bắt mắt. Dù chỉ là một anh thợ cơ khí nhưng khoác trên người bộ đồng phục công ty cũng đủ khiến con gái xung quanh liếc nhìn. Ấy vậy mà anh lại cưới một cô giáo mầm non với nhan sắc hoàn toàn bình thường. Hồi mới đến với nhau, Loan tự ti khi đi bên Dũng thì anh lại động viên cô: "Anh hơn em được cái mặt chứ gì đâu. Anh nghèo, công việc lại lương thấp, không khéo ăn nói rồi đủ mọi khuyết điểm mà em vẫn yêu anh là vinh dự cho anh rồi".

Đối với mỗi người đàn ông, chắc hẳn khi bước vào hôn nhân kiểu gì cũng có lúc trái tim "xê dịch", không ngoại tình thể xác thì cũng ngoại tình tư tưởng. Nhưng quan trọng hơn cả là bản lĩnh đàn ông để bước qua cám dỗ và sau đó sẵn sàng đối diện, biết trân quý những thứ mình có hơn.

Cuộc sống của họ chả khác nào "một túp lều tranh 2 trái tim vàng". Cho đến khi Loan sinh bé đầu lòng, cô tăng đến 20kg. Thân hình sồ sề người lại nhiều sữa nên lúc nào trông cô cũng không được bắt mắt. Dũng chả phải quyền nọ chức kia gì nhưng đi làm về đến nhà nhìn cô vợ "ngấn mỡ" cùng 2 vạt áo lúc nào cũng ướt sữa thì yêu sao cho nổi.

Ngày nọ qua tháng khác, Dũng bắt đầu lãnh cảm với vợ. Loan đẻ mổ nên kiêng cữ cũng lâu. Càng lúc vợ chồng họ càng ít quan hệ, gần gũi. Điều đó khiến Dũng bắt đầu để ý đến những cô gái xung quanh. Anh không có tiền để có thể cặp kè hay "bóc bánh trả tiền" nhưng chỉ cần Dũng mở lòng, lúc nào cũng có gái xin được làm kẻ thứ 3.

Và mối quan hệ sai trái giữa anh cùng cô bán hàng ăn sáng gần xưởng Dũng làm nảy sinh từ đó. Ban đầu Dũng chỉ là khách ăn ở hàng cô ta rồi dăm ba câu chuyện đá đưa thế nào tối về nhắn tin "thả thính" liên tục. Đối với Dũng, cô ta là đối tượng quá phù hợp: xinh xắn, độc lập kinh tế, tuy đã có con lớn nhưng bỏ chồng rồi, không có gì ràng buộc.

Phận bèo nước gặp nhau, họ rút ngắn thời gian đến mức 1 tuần là đã hẹn nhau ra nhà nghỉ. Nếu nói về sắc, mặt cô ta không quá nổi bật nhưng sở hữu thân hình đồng hồ cát, làn da trắng bóc và vòng 1 luôn căng tràn quyến rũ. Bản năng trong Dũng lại trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy thân hình quyến rũ sau lớp váy áo mỏng tang.

Lâu lâu chồng không "đòi hỏi", Loan chủ động chiều chồng mà Dũng cũng chẳng thiết. Anh đang mơ về thứ 7 hẹn hò cùng người tình sắp tới kia kìa.

Cuối cùng giây phút Dũng mong chờ nhất đã đến. Anh như con hổ đói lao vào miếng mồi ngon trước mắt. Cô nàng lả lướt, khiêu gợi và đúng là khác xa bà vợ bỉm sữa ở nhà. Ánh điện vừa tắt, nàng cởi bỏ bộ xiêm y khiến Dũng được phen mãn nhãn. Anh ta tranh thủ thời cơ vì chẳng dám đi qua đêm. 2 kẻ tội đồ quấn lấy nhau một cách thô bỉ.

"Đợi đã... cái gì thế này?", Dũng khựng lại hỏi người tình. Cô ta nhẹ nhàng đáp: "Em gãi vết mổ chút thôi mà. Sorry anh nhé. Cứ dở giời lại ngứa kinh khủng".

Dũng cau mày hỏi tiếp: "Em cũng đẻ mổ à? Sao lại ngứa, con em học lớp 3 rồi cơ mà?". Cô ta nghe thế tưởng được quan tâm lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Đàn bà chửa đẻ khổ lắm anh ơi. Đẻ thường thì rạch tầng sinh môn, không cẩn thận chồng chán như chơi. Đẻ mổ thì đủ mọi tác dụng phụ. Em tiêm 2 mũi gây tê màng cứng mà mấy năm vẫn còn đau lưng. Chẳng hết được đâu anh. May hồi ấy em chăm sóc da nên mới mịn thế này đấy. Này, sờ đi, chẳng có mấy mẹ bụng phẳng eo thon như em đâu nhé!".

Đột nhiên Dũng dừng lại tất cả ham muốn dục vọng, lao ra bật điện, vết sẹo trên bụng cô ả nhìn càng rõ hơn. Bỗng dưng đầu Dũng đau như búa bổ, toàn bộ kí ức ngày đưa vợ đi đẻ của anh ùa về. Loan phải trải qua bao đau đớn, tiếng hét, nét mặt, cơn đau cào xé, cơ thể quằn quại của cô đang ùa về trong đầu Dũng.

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Không còn tâm trí chào tạm biệt người tình, anh phi ngay về nhà ôm chặt lấy vợ khóc như một đứa trẻ. Phải rồi, chắc chắn ngày trước khi mới đẻ xong cô ta cũng xấu xí như Loan. Chẳng phải cô ta kể vì có điều kiện chăm sóc da nên vết rạn mới mờ được như ngày hôm nay. Vậy mà, thay vì để vợ có thời gian chăm chút nhan sắc thì Dũng lại đi gái gú. Anh thật quá ích kỉ và tàn nhẫn.

"Hôm nay anh sao vậy? Sao bảo đi liên hoan mà về sớm thế?", Loan hỏi dồn dập trong khi Dũng đang cố che giấu nước mắt.

Với sự hối hận muộn màng của một thằng đàn ông, anh chỉ biết nói lời chân thành nhất: "Xin lỗi em vì đã không quan tâm nhiều đến 2 mẹ con. Từ giờ anh không đi sớm về khuya nữa. Anh sẽ chơi với con buổi tối cho em thích làm gì, đi đâu thì đi, vợ nhé!".