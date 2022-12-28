Ngày nào cũng cùng vợ ‘tạo em bé’ liên tục mà mấy tháng trời vẫn chưa có động tĩnh gì, đợi cô chìm vào giấc ngủ tôi xem lén điện thoại thì tìm ra một bí mật động trời

Tâm sự 28/12/2022 09:53

Tôi không ngờ vợ lại có thể giấu mình một bí mật lớn như vậy mà chưa từng bàn bạc với tôi. Điều khiến tôi điên tiết hơn là cô xem chuyện này như là một điều hiển nhiên vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 8 tháng. Vợ 28 tuổi còn tôi 33, đâu trẻ trung gì nữa nên cưới xong gia đình đôi bên đều giục sinh con luôn. Tôi cũng mong sớm được lên chức bố, bởi vậy hai vợ chồng không kế hoạch gì cả.

Thậm chí để mong nhanh có con, chúng tôi còn tính toán cẩn thận, lập kế hoạch đàng hoàng. Chuyện sinh con này chúng tôi đã bàn bạc từ trước đám cưới. Ban đầu vợ có vẻ phản đối nhưng thấy tôi tha thiết quá không lay chuyển được, cô ấy đã đồng ý. Ý vợ tôi là khoảng 30 tuổi thì mới sinh con đầu lòng.

Muốn nhanh có con, tất nhiên vợ chồng phải để ý đến ngày quan hệ. Vợ tôi có phần vô tâm nên người nhớ chu kỳ hàng tháng của cô ấy đều là tôi. Những ngày vợ dễ mang thai, chúng tôi tập trung chú ý hơn. Tháng nào cũng “chịu khó” rồi hy vọng nhưng tháng nào cũng phải thất vọng vì que thử thai của vợ vẫn chỉ 1 vạch.

Ngày nào cũng cùng vợ ‘tạo em bé’ liên tục mà mấy tháng trời vẫn chưa có động tĩnh gì, đợi cô chìm vào giấc ngủ tôi xem lén điện thoại thì tìm ra một bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc cưới được 4 tháng, tôi rủ vợ đi khám thì bị cô ấy mắng té tát. Vợ bảo chúng tôi còn trẻ, phải qua 1 năm chưa có thai mới cần khám. Tôi rất sốt sắng nhưng đành phải nghe vợ.

Tuy thế trong lòng tôi vẫn lo lắng bất an không yên. Bạn bè xung quanh cưới vài tháng đã có tin vui rồi, liệu có phải một trong hai đứa chúng tôi gặp vấn đề gì? Đủ mối suy nghĩ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn vợ vẫn vô tư mà tôi vừa buồn vừa giận, lẽ nào cô ấy không mong được làm mẹ, không muốn sinh con?

Hôm qua là ngày vợ tôi dễ thụ thai, vốn tôi có chuyến công tác song cố xin sếp ở lại. Tôi không muốn bỏ lỡ tháng nào cả, chỉ thế cũng đủ biết là tôi muốn có con sớm nhường nào.

Đêm muộn vợ đã ngủ say, điện thoại của cô ấy có tin nhắn đến. Nhìn ngoài màn hình thấy là em vợ nhắn, tôi cầm tay cô ấy ấn vân tay mở khóa xem có việc gì quan trọng không. Tin nhắn của em vợ thì không có gì nhưng đọc được một tin nhắn khác trong hộp thư đến khiến tôi phải tím tái mặt mày. Đó là tin nhắc lịch tiêm thuốc tránh thai định kỳ của vợ tôi do phòng khám sản gửi!

Tôi giận điên người, lay mạnh vợ dậy gào lên hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy. “Em chưa muốn có con vội nhưng không thuyết phục được anh nên đành làm thế. Chung quy vì em không muốn vợ chồng mình cãi nhau, em cũng là có ý tốt còn gì”, vợ tỉnh bơ giải thích khi bị phát hiện trò lừa dối khiến tôi càng phẫn nộ.

Ngày nào cũng cùng vợ ‘tạo em bé’ liên tục mà mấy tháng trời vẫn chưa có động tĩnh gì, đợi cô chìm vào giấc ngủ tôi xem lén điện thoại thì tìm ra một bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra từ trước đám cưới cô ấy đã đi tiêm thuốc tránh thai rồi, sau khi biết hai đứa bất đồng quan điểm. Không kiềm chế được cơn giận, tôi hất cô ấy khỏi giường đuổi ra phòng ngủ. Vợ hậm hực ra ngoài, cả đêm tôi mất ngủ vì tức. Chắc chắn ai rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng khó mà bình tĩnh nổi. Cô ấy có biết tôi mong ngóng và cũng lo lắng thế nào không, còn vợ thì ung dung mặc kệ!

Hôm sau vợ tôi đã xin lỗi vì lừa dối chồng, quyết định chiều theo tôi sinh con luôn. Thôi thì tôi cũng phải bỏ qua chứ chẳng đánh hay mắng vợ được.

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