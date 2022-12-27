Sướng rơn khi lấy chồng già vì nghĩ anh 'kinh nghiệm đầy mình', ai ngờ đêm tân hôn anh để tôi nằm không rồi bất ngờ vắt kiệt sức tôi sau 1 tháng kết hôn

Người ta lấy chồng để biết cảm giác ấy, cảm giác được làm đàn bà nó sung sướng như nào. Nhưng với Như cô nghĩ chắc là mình không có đêm tân hôn...lúc còn làm gái ế chỉ cầu mong sao có tấm chồng là được...đến khi có chồng rồi lại càng chán. Ngay chính đêm tân hôn Như cũng tưởng ít nhất mình làm 'nửa nháy', ai dè chồng nhìn cô rồi nói:

Ngoài 30 tuổi Như mới lấy được chồng để thoát khỏi cái mác gái ế, đáng ra thì Như phải sung sướng hạnh phúc. Ấy thế nhưng cái điều khiến Như có chút hụt hẫng đó là người chồng cô lấy năm nay đã hơn 50 tuổi rồi.

- Nhưng anh già rồi mà em.

Thế là Như đành đắp chăn đi ngủ, đi cafe với bạn thì ai cũng cười.

Ảnh minh họa: Internet

- Thế nào? Lấy chồng già có sướng không? Chắc anh ta nhiều kinh nghiệm lắm?

Như chỉ uống hớp nước rồi thở dài...

- Cái gì mà sướng. Khổ tao quá...lấy chồng mà không "dùng" được.

- Thế chồng già không làm ăn gì được à? Giờ thì 32 tuổi vẫn còn trinh...lấy chồng không khấm khá hơn tý nào cả. Thôi thì lão chồng mày vô dụng rồi...mày đi ngoại tình đi.

Nhiều lúc bạn bè cứ kể về chuyện 'chăn gối' làm Như muốn thử lắm nhưng nói đi ngoại tình thì cô không dám. Cưới cả tháng nay mà chưa được tân hôn khiến Như cảm thấy nhan sắc mình như héo úa. Cô muốn hỏi xem chồng có muốn cướp cái ngàn vàng của mình không, ấy thế nhưng nhìn chồng già thế kia sợ làm chuyện ấy lại bị đột quỵ thì chết. Thế là mỗi đêm Như đành phải đợi chồng ngủ say rồi tuột quần anh ra để nhìn "cái đó".

Ngày đầu tiên nhìn thấy cái đó của chồng thì Như suýt hét lên...nhìn chồng cũng già rồi nhưng mà "chuyện ấy''có vẻ vẫn còn xuân sắc lắm. Sợ nói ra chồng lại bảo mình hám chuyện ấy nên Như cứ nhìn như vậy mỗi lúc trước khi đi ngủ để cho đỡ thèm. Cứ vậy ngày nào Như cũng đều đặn lặp lại việc chờ chồng ngủ rồi rình mò tụt quần chồng xem. Cho đến 1 ngày chẳng biết có phải do đến ngày 'rụng trứng' không mà nhìn 'phần dưới' của chồng khiến Như nóng ran khắp người không chịu nổi.

Cô cắn răng để không lao vào người chồng, kết quả là để thỏa mãn cơn khát tình trong người thì Như lén vào nhà tắm để 'tự xử'. Cô cũng thấy nhiều bà vợ lấy chồng mà không được thỏa mãn cũng dùng cách này nên Như làm theo. Ấy thế nhưng lúc vừa tuột váy dạng chân rộng ra thì ông chồng già đẩy cửa vào nhìn Như chằm chằm. Bị phát hiện, Như xấu hổ lắm...cô định giải thích thì chồng nhìn Như tỉnh bơ.

- Muốn thì lên giường làm 1 hiệp, sao phải thế?

- Em...em không phải hạng đàn bà như anh nghĩ đâu...

- Anh không muốn nghe giải thích. Đàn bà hay đàn ông cũng đều có ham muốn chuyện ấy mà...Cưới 1 tháng rồi anh không tân hôn...anh biết em khó chịu. Việc em khao khát chuyện ấy như thế anh càng thích. Nó khiến anh như được hồi xuân...nói cho em biết là đêm nào em cũng cởi quần anh ra nhìn anh biết cả đấy. Thật ra anh cũng muốn lắm...nhưng sợ anh già rồi khiến em không "thỏa mãn" được nên em chán. 1 tháng khổ sở là đủ rồi... giờ mình làm 1 nháy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Như gật đầu khi thấy chồng nói như vậy, và rồi đêm đó Như cũng chủ động trong chuyện ân ái để chồng kinh ngạc. Cứ tưởng chắc là 1, 2 phút Như cũng không dám trách chồng...nào ngờ hì hục đến hơn 1 tiếng mà cả chồng già và Như đều chưa thấy mệt.

- Đúng là thích quá chồng ạ? Anh già mà gừng càng già càng cay thế này cơ mà. Biết thế này em đòi anh ngay từ đầu đêm tân hôn...

- Được rồi. Lỗi của anh... từ giờ anh sẽ chiều em tới bến.

- Khiếp...đủ sức không thế?

- Tất nhiên rồi... anh đang hồi xuân đây này.

Thế là đêm đó hai vợ chồng Như làm đến 3 hiệp liên tiếp đến sập cả giường. Ngay sáng hôm sau Như kể với đám bạn khiến ai cũng ghen tỵ với cô. Lúc này Như sung sướng lắm...lấy chồng già cơ mà chẳng hề khổ tý nào mà lại còn sướng mê nữa.