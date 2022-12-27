Sau đám cưới rình rang, đêm tân hôn tôi khóc cả đêm sau trận ân ái với chồng vì phát hiện anh phải xem clip với người cũ để ‘có hứng’

Tâm sự 27/12/2022 13:41

Tôi chấp nhận lấy anh chỉ sau 4 tháng yêu nhau là vì anh quá ưu tú và hoàn hảo. Ai ngờ, anh lại làm điều này với tôi ngay trong đêm tân hôn.

Tôi lấy chồng nhanh lắm, chỉ đúng 4 tháng sau lần đầu gặp gỡ. Cuộc hôn nhân này là một sự sắp đặt nhưng tôi có yêu anh. Chúng tôi ở gần nhà nhau, anh hơn tôi 4 tuổi. Trước đây, khi còn là học sinh, tôi đã thầm thích anh rồi. Anh điển trai, nổi bật, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của các cô gái. Trong khi đó tôi là một người bình thường, không có gì thu hút, thế nên tôi không dám mơ đến chuyện có được anh.

Sau này anh đi học, đi làm trên thành phố, tôi nghe nói anh có người yêu, xinh lắm. Còn tôi ở lại quê làm sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Cũng có vài người theo đuổi nhưng thú thật chẳng hiểu sao tôi lại không mấy mặn mà. Tôi cứ lặng lẽ đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi. Cho tới khi, một buổi tối, có người dẫn anh tới nhà tôi, nói rằng giới thiệu cho hai đứa quen nhau. Vừa nhìn thấy anh, trái tim tôi đập loạn nhịp.

Sau đám cưới rình rang, đêm tân hôn tôi khóc cả đêm sau trận ân ái với chồng vì phát hiện anh phải xem clip với người cũ để ‘có hứng’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó tôi mới biết, anh và bạn gái chia tay rồi. Lí do là nhà cô ấy ở quá xa, nghe đâu tận Miền Tây, bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý vì chỉ có một cậu con trai duy nhất nên không muốn con lấy vợ xa. Trước sức ép từ gia đình, anh cay cú yêu cầu mọi người giới thiệu, là ai cũng được, anh sẽ đồng ý cưới luôn cho vừa lòng mọi người. Và rồi tôi được lựa chọn để mai mối cho anh. Gặp nhau được 3 tuần anh đã ngỏ lời yêu và nói: “Nếu em đồng ý thì 3 tháng nữa cưới luôn, tránh yêu lâu, đêm dài lắm mộng”. Tôi gật đầu… Vậy là đám cưới này được rục rịch chuẩn bị.

Ngày hôn lễ, mọi thứ được diễn ra hoành tráng, sang trọng ai cũng xuýt xoa khen ngợi. Tôi hạnh phúc vô bờ bến. Đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng lên giường, anh ôm lấy tôi và nói: “Hôm nay quá mệt rồi, bọn mình ngủ đi nha…”. Thú thật, tôi đã mong đợi nhiều điều hơn thế nhưng trước lời đề nghị của chồng, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi dần thiếp đi vào giấc ngủ.

Tôi mơ màng thức giấc khi nghe thấy những âm thanh lạ bên tai mình. Khẽ quay người nhìn lại, tôi thấy chồng đang quay mặt vào tường, tay cầm chiếc điện thoại xem một đoạn video. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là những hình ảnh ở đó: Nó chính xác là đoạn clip ái ân của chồng tôi với tình cũ. Tôi nằm im, nước mắt chảy dài…

Sau đám cưới rình rang, đêm tân hôn tôi khóc cả đêm sau trận ân ái với chồng vì phát hiện anh phải xem clip với người cũ để ‘có hứng’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xem hết đoạn video, chồng gọi tôi dậy để “làm chuyện ấy”. Cái cảm giác của tôi khi đó vừa nhục nhã, vừa đau đớn. Bởi hơn ai hết, tôi biết chồng mình đã phải lấy cảm hứng từ những cuộc vui với tình cũ thì mới có thể bên tôi. Khổ tâm hơn là nó lại diễn ra ngay trong đêm tân hôn. Tôi biết chuyện tình cảm của chúng tôi chưa đủ mặn mà, nhưng việc anh đang làm khiến tôi sợ hãi. Lẽ nào sau này cả đời, tôi sẽ phải sống bên một người chồng mà luôn nhớ về tình cũ mới có thể quan hệ với chồng. Chuyện ái ân đêm tân hôn trở thành ám ảnh quá lớn với tôi.

Tôi cuộn mình trong chiếc chăn, nước mắt cứ rơi trong khi chồng thì ngủ lăn ra sau một cuộc vui vẻ. Nhìn căn phòng cưới, nhìn chiếc điện thoại chứa đầy quá khứ của chồng, tôi rùng mình sợ hãi nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới của mình. Rồi đây, tôi có thể chịu đựng được bao lâu?

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Đêm tân hôn tôi mất hứng khi giật được thứ này ra khỏi người chồng mình. Dĩ nhiên chuyện này không khiến tôi ly hôn, nhưng cũng cần thời gian để thích nghi.

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