Ngoài 40 lại vớ được cô vợ trẻ, xinh mơn mởn, đêm tân hôn đến lúc ‘thực hành’ bỗng dưng em ngất lịm giữa trận ân ái khiến cả nhà được phen hốt hoảng

Ở độ tuổi của tôi mà lấy được vợ cũng đã mừng lắm rồi chứ nói gì lấy được gái trẻ. Tuy vậy, tôi lại vô cùng may mắn khi chiếm được trái tim của cô gái mới chỉ ngoài 20.

Tôi muộn vợ, mãi 45 tuổi mới kết hôn. Nhà tôi đông anh em, cả tuổi trẻ tôi lao vào làm việc phấn đấu, phụ cha mẹ nuôi các em vì trách nhiệm và tình thương của người anh cả. Tuổi trẻ qua đi tôi chẳng yêu đương gì, ngó đi ngó lại đã ngoài 40 tuổi rồi, cái tuổi mà tán tỉnh yêu đương dần thấy ngại. Gia đình giục giã quá, tôi bắt đầu đi xem mắt để kết hôn. Cũng tìm hiểu vài đối tượng nhưng đều không đi đến đâu, cho đến khi gặp người vợ hiện tại này. Ban đầu nghe giới thiệu cô ấy mới 26 tuổi, tôi sợ không dám gặp vì nghĩ người ta chê mình. Nhưng cô ấy đồng ý gặp gỡ, tôi vừa mừng vừa lo, đành thử một phen xem sao.

Ảnh minh họa: Internet Gặp rồi tôi mới ngỡ ngàng, cô ấy trẻ và xinh quá, ăn nói dịu dàng có duyên lại có học thức. Cô ấy không phải là người ham mê vật chất, cũng chẳng chê tôi già, còn khen tôi chín chắn đĩnh đạc, có thể làm chỗ dựa cho vợ. Vì thích cô ấy quá và nhà gái cũng đồng ý nên chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới, chỉ sau có 4 tháng quen biết tìm hiểu. Suốt thời gian quen nhau, tôi và vợ vẫn chưa đi quá giới hạn. Phần vì tôi không dám mạo phạm cô ấy, phần vì vợ thẹn thùng bảo muốn để dành đến đêm tân hôn cho có ý nghĩa.

Cuối cùng cái đêm tân hôn đầy mong chờ đó cũng đến. Ôm vợ mềm mại ngọt ngào trong vòng tay, tôi ngỡ mình là người chồng hạnh phúc nhất. Tôi say mê cô ấy đến mức không kiềm chế được cảm xúc. Đúng lúc vợ chồng đang nồng nàn thì tôi sợ hãi khi thấy vợ có biểu hiện tím tái, khó thở như muốn ngất đi. Tôi cuống lên chạy ra ngoài báo với bố mẹ, cả nhà lập tức đưa vợ vào viện cấp cứu. Nghe bác sĩ nói, tôi mới sốc nặng khi biết vợ mình mắc bệnh tim từ nhỏ. Bác sĩ bảo sinh hoạt tình dục không được quá mức, hoạt động mạnh không tốt cho bệnh nhân bệnh tim. Ảnh minh họa: Internet Về căn bệnh này, vợ và nhà vợ rõ ràng rắp tâm giấu giếm gia đình tôi ngay từ đầu. Vợ khóc bảo rằng nói ra sợ tôi chê mà bỏ rơi cô ấy. Hóa ra vợ tôi từng bị người yêu cũ đòi chia tay vì lý do này. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân cô ấy chấp nhận lấy ông chú hơn mình đến 21 tuổi như tôi. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi giận vợ giấu mình nhưng cũng rất thương cô ấy, không nỡ trách mắng. Chỉ có bố mẹ là vô cùng giận dữ, ông bà bảo có cảm giác như bị lừa. Điều quan trọng nhất là phụ nữ bị bệnh tim sẽ rất khó sinh con. Tôi là con trưởng đang sống với bố mẹ, ông bà luôn mong ngóng tôi có con nối dõi. Tôi khó xử quá. Nếu vợ không thể mang thai, sinh con, có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi khó giữ nổi trước áp lực của gia đình. Tôi thì không muốn ly hôn. Vậy xin hỏi phụ nữ bị bệnh tim có thể sinh con bình thường được không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-40-lai-vo-uoc-co-vo-tre-xinh-mon-mon-em-tan-hon-en-luc-thuc-hanh-bong-dung-em-ngat-lim-giua-tran-an-ai-khien-ca-nha-uoc-phen-hot-hoang-540212.html