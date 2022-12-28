Chồng hờn dỗi vì tôi không thể ‘đáp ứng nhu cầu’, hôm sau về nhà nhìn đống quần áo ngổn ngang cộng thêm âm thanh nhạy cảm, tôi thất kinh thấy cảnh tượng trên giường mình

Tâm sự 28/12/2022 11:46

Dù đã ngoài 50 nhưng nhu cầu của chồng tôi vẫn còn vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, tôi lại trái ngược, không còn ham muốn hay hứng khởi với chuyện ấy nữa.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 20 năm và có với nhau 2 đứa con. Sau nhiều năm phấn đấu, chồng tôi giờ cũng lên chức trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu với mức lương khá. Đầu năm ngoái, chúng tôi mới mua được căn nhà đầu tiên. Trước đó, vợ chồng tôi ở căn hộ tập thể cũ của bố mẹ chồng.

Chồng tôi là người hiền lành, hiểu biết, yêu vợ, thương con. Ngày mới về làm dâu, tôi bị nhà chồng để ý, xét nét đủ điều. Cũng may tôi được anh yêu thương, thấu hiểu. Chồng tôi nói: "Em cứ làm đúng thì anh sẽ đứng về phía em. Anh bênh em vì em làm đúng chứ anh không bênh cái sai".

Gần 20 năm ở bên nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, tình cảm của tôi với chồng lúc nào cũng đong đầy. Lúc này, các con cũng đã lớn, vợ chồng tôi mới có chút thời gian dành cho nhau. Có điều, tôi giờ đã có tuổi nên nhu cầu chuyện ấy giảm hay bị khô hạn. Trong khi chồng tôi vẫn hừng hực sức xuân, lúc nào anh cũng muốn tôi đáp ứng nhu cầu.

Chồng hờn dỗi vì tôi không thể ‘đáp ứng nhu cầu’, hôm sau về nhà nhìn đống quần áo ngổn ngang cộng thêm âm thanh nhạy cảm, tôi thất kinh thấy cảnh tượng trên giường mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, chồng tôi cũng sưu tầm khá nhiều các loại thuốc bổ, rượu ngâm để sung mãn hơn trong chuyện yêu đương. Đêm xuống, anh thường muốn cùng tôi thử những tư thế lạ nhưng tôi thường không đáp ứng được. Tôi thấy chuyện đó chỉ dành cho giới trẻ thôi, còn tôi thì có tuổi rồi, làm như thế ngại lắm.

Thấy tôi không đáp ứng được nhu cầu, chồng tôi buồn bã, giận dỗi, không nói chuyện với tôi mấy ngày liền. Tuy nhiên, tôi chỉ cần chiều chuộng chồng trong chuyện ấy một chút là anh ấy lại vui mừng như một đứa trẻ. Đàn ông thật là kỳ lạ!

Hè năm nay, tôi cho các con về quê nội chơi ít hôm với ông bà. Còn tôi thì đi du lịch cùng mấy cô bạn học cùng đại học. Tôi rủ chồng đi cùng nhưng anh bảo dạo này anh bận công việc, không thể xin nghỉ được.

Chúng tôi dự định sẽ đi du lịch 4 ngày 3 đêm nhưng bước sang ngày thứ 3 thì cô bạn tôi nhận điện thoại báo mẹ chồng cô ấy phải nhập viện. Chúng tôi vội vã thu dọn hành lý trở về nhà ngay trong hôm ấy.

Về đến nhà, tôi thấy trước cửa nhà tôi có giầy dép của người lạ. Tôi tò mò vì đang giờ đi làm, không biết chồng tôi dẫn ai về nhà. Mở cánh cửa phòng ngủ, tôi tá hỏa khi phát hiện chồng tôi đang nằm trên giường với một đôi nam nữ. Tất cả họ đều chỉ mặc đồ lót.

"Các người đang làm trò bệnh hoạn gì ở nhà tôi thế này? Cút ra khỏi nhà tôi ngay", tôi quát ầm lên.

Chồng hờn dỗi vì tôi không thể ‘đáp ứng nhu cầu’, hôm sau về nhà nhìn đống quần áo ngổn ngang cộng thêm âm thanh nhạy cảm, tôi thất kinh thấy cảnh tượng trên giường mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy tôi, cả 3 người họ mặt cắt không còn giọt máu. Đôi nam nữ kia vơ vội quần áo rồi chuồn thẳng. Chỉ còn mình chồng tôi ở lại chịu trận. Thấy tôi khóc lóc, trách móc, dằn vặt nhiều, chồng tôi hết lời giải thích. Anh nói đôi nam nữ kia là bạn của anh. Anh dẫn họ về...ngủ trưa thôi chứ không hề làm chuyện "bậy bạ" như tôi nghĩ.

Tôi gần 50 tuổi rồi, đâu phải trẻ con đâu mà dễ tin như vậy?

Mấy hôm nay, tôi giận chồng nên chẳng nói chuyện gì với anh. Anh vẫn xin lỗi và luôn miệng khẳng định rằng anh với 2 người kia là "hoàn toàn trong sáng". Theo mọi người, tôi có nên tin chồng hay không? Tôi nên làm gì để anh ấy thay đổi bây giờ? Mong được độc giả cho lời khuyên.

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