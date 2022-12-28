Tôi và chồng đến với nhau từ khi hai đứa chỉ có đôi bàn tay trắng. Thời điểm đó, bố mẹ tôi đã từng can ngăn rất nhiều vì thấy gia đình anh nghèo túng quá, sợ lấy về tôi khổ. Nhưng đã bước vào yêu, con gái nào có tính toán gì nhiều. Tôi bất chấp tất cả để cưới anh với cái suy nghĩ đơn giản, chỉ cần hai đứa yêu nhau, mọi thứ sẽ làm được hết.

Có lẽ trên đời này, chẳng có người đàn bà nào lại gàn dở như tôi. Là phụ nữ ai cũng sợ chồng mình có bồ nhí, còn tôi, thậm chí tôi lại bỏ tiền ra thuê gái trẻ đẹp ngủ với chồng mình. Nhưng ở địa vị của tôi mọi người mới có thể hiểu được nỗi căm phẫn và nguyên nhân vì sao tôi làm thế.

Lấy nhau về, tôi cất tấm bằng đại học vào trong ngăn tủ sau nhiều tháng đi làm văn phòng lương ba cọc, ba đồng. Tôi quyết định lăn lộn ra ngoài buôn bán vì xác định chỉ có làm kinh doanh mới có thể nhanh chóng đổi vận. Nhờ trời thương nên được lộc buôn bán lắm, làm ăn tới đâu lãi nhanh tới đấy. Chẳng mấy chốc mà tôi gây dựng được cơ đồ, mở rộng cơ sở kinh doanh, xây nhà, mua xe. Chỉ gần chục năm mà vợ chồng tôi đã có được những điều mà người khác có lẽ sẽ phải tốn cả nửa đời người mới làm ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi sinh được 2 cô con gái, thú thật tôi cũng đã muốn sinh tiếp cho chồng cậu con trai vì nhà tôi cũng có điều kiện, thừa đủ sức để lo cho các con một cuộc sống sung túc. Thế nhưng ngang trái thay, ở lần mang thai thứ 3 tôi gặp biến chứng bắt buộc phải bỏ thai và cắt buồng trứng. Khả năng làm mẹ của tôi không còn nữa, tôi đành lòng với việc tập trung nuôi dạy con cho tốt.

Tôi cũng thương chồng, cũng biết anh sẽ buồn khi tôi không thể sinh cho anh một đứa con. Nhưng tôi nghĩ tình cảm vợ chồng bấy lâu nay, nhất là khi tôi đã vật lộn bao năm vì gia đình chồng, thậm chí dồn hết vốn liếng để chạy cho anh cái chức trưởng phòng cho nhàn hạ… anh chắc chắn sẽ không phụ bạc tôi.

Vậy mà… cách đây hơn 4 tháng, tôi tình cờ nghe thấy cuộc hội thoại giữa anh và mẹ. Chính anh – người chồng đầu ấp tay gối của tôi chứ không phải ai khác đã nhờ mẹ anh ta… tìm cho một mối khá khá để gửi con. Anh ta bảo không thể nào chấp nhận cảnh chỉ có 2 cô con gái, của nả đầy nhà thế này mà không có con trai thì nhục lắm. Anh ta nhờ mẹ đi tìm mối hộ, thậm chí còn lên kế hoạch làm sao để bao che, giấu diếm tôi cho tới khi nào cô bồ đấy đẻ được con trai thì thôi.

Nghe xong câu chuyện của chồng và mẹ chồng, tim tôi thắt lại. Hóa ra với anh tình cảm vợ chồng, sự đáng yêu của hai cô con gái chẳng có nghĩa lí gì. Tôi hận vì anh ta có được ngày hôm nay đều là do một tay tôi cố gắng, vậy mà anh chẳng chút thương xót người đàn bà đã đồng hành cùng mình… Anh thậm chí còn tính toán rất bài bản kế hoạch để có bồ. Điều đó khiến tôi không thể nào tha thứ được.

Tôi biết chồng tôi tự tin làm thế là bởi vì anh ta nghĩ mình có tiền, sẽ có nhiều cô gái sẵn sàng đẻ thuê cho anh ta. Nhưng anh ta đã lầm… tiền đó do tôi làm ra là chính, tôi sẽ không bao giờ để anh ta dùng nó phục vụ mục đích đê hèn ấy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở, tôi mới có quyết định mình phải làm gì.

Lấy cớ mở rộng kinh doanh, phát triển thêm cơ sở, tôi rút toàn bộ vốn tiết kiệm của hai vợ chồng. Tất nhiên, chồng tôi tin tắp lự bởi bao nhiêu năm nay mỗi lần động tới làm ăn là tôi đều thành công và sau đó anh ta lại được hưởng lợi. Lần này thấy tôi quyết tâm thế, chồng tôi hồ hởi lắm, anh ta lại nghĩ sắp có một món hời lớn khi tôi phát triển kinh doanh như vậy. Nhưng khoản tiền đó tôi gửi hết về bên ngoại, để đứng tên mẹ đẻ.

Tiếp sau đó, tôi thuê một cô em trẻ đẹp tìm mọi cách để mồi chài chồng tôi khiến anh ta sập bẫy. Dĩ nhiên, đàn ông nào chẳng mê muội trước gái đẹp, nhất là với gã đàn ông lại đang lên mọi mưu kế để được ngoại tình như chồng tôi. Chỉ sau vài chiêu, anh lập tức bập vào cô nàng nhỏ bé ấy…

Ròng rã ba tháng chứng kiến cảnh chồng ngoại tình, cũng tới cái ngày mà tôi đợi. Hôm đó anh về, tuyên bố trước cả nhà chuyện “có người phụ nữ đẻ con trai cho anh”. Anh ra điều kiện cho tôi, muốn giữ gia đình thì chấp nhận chuyện này, để anh có trách nhiệm với mẹ con cô ấy, còn nếu không thì đường ai nấy đi. Tôi biết anh tự tin như vậy là bởi nghĩ tôi không thể nào bỏ anh, tôi sẽ thương hai con mà không dám làm vậy. Nhưng không, tôi kí đơn ngay tắp lự… Vốn dĩ người đàn ông như thế đã không còn xứng đáng làm chồng, làm cha nữa rồi. Tôi sẽ bù đắp cho các con theo cách khác, không nhất thiết phải sống bên một kẻ như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta có phần hơi choáng nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận… Anh ta nghĩ ly hôn sẽ cưới được vợ trẻ đẹp, được đàng hoàng đón mẹ con nàng về ở trong căn nhà khang trang này, thế là đời như tiên…

Tôi rời khỏi nhà khi mà mọi tài sản đã tự thu vén hết về cho mình. Anh ta cay cú lắm nhưng thực tế đã như vậy chẳng thay đổi được gì. Thứ duy nhất an ủi anh ta lúc này là việc được có một thằng con trai nối dõi tông đường.

Hơn 2 tháng kể từ sau khi chúng tôi ly hôn, anh ta tìm đến tôi khóc như mưa xin nối lại. Anh kể sau khi biết anh chẳng còn tiền của gì, cô ả đã cao chạy xa bay. Cái thai trong bụng cô ta cũng là của một gã ất ơ nào đó chứ cũng chẳng phải của anh. Cô ta cũng đã định lừa phỉnh để moi tiền nhưng giờ anh chẳng còn gì nên cô ta hạ màn luôn. Dĩ nhiên, là tôi chẳng lạ chuyện đó, tôi cười nhạt, âu cũng là cái giá phải trả của kẻ phụ tình…