Sau tình một đêm với một người bạn, 4 năm sau đó tôi lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN thì mẹ chồng bỗng quỳ sụp xuống xin lỗi

Tâm sự 13/03/2022 16:51

Tôi không biết anh đã giải quyết ra sao. Nhưng tôi lại càng lo sợ hơn, nếu có một ngày chồng tôi phát hiện bí mật của tôi thì sẽ thế nào đây? Tôi phải làm sao đây?

Ai cũng nói gia đình chồng của tôi là kiểu mẫu hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bố mẹ chồng tôi lấy nhau bao nhiêu năm vẫn chưa từng to tiếng, con cái trong nhà ngoan ngoãn hiếu thuận. Khi tôi về làm dâu, tôi luôn nghĩ mình phải học hỏi để có được một gia đình hạnh phúc như thế.

Nhưng có một ngày, tôi trở thành người phụ nữ đánh mất lời thề sắt son với chồng. Tôi tham gia một bữa tiệc với bạn cũ, vì uống quá nhiều nên đã có tình một đêm với một người bạn.

Khi tỉnh dậy, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cả tôi và cậu ấy đều thấy hối hận. Cũng may hôm đó chồng tôi đi công tác xa nhà, tôi đành nói dối với bố mẹ chồng là mình về nhà mẹ đẻ ngủ qua đêm.

Một tháng sau đó, tôi biết mình có thai và tôi không biết đứa trẻ này là con của ai. Khi con trai được một tuổi, tôi lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN thì bần thần biết kết quả. Con trai của tôi cùng huyết thống với cậu bạn kia.

Sau tình một đêm với một người bạn, 4 năm sau đó tôi lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN thì mẹ chồng bỗng quỳ sụp xuống xin lỗi - Ảnh 1

Ảnh minh họa

4 năm sau đó, tôi luôn sống trong hoang mang và lo sợ. Chỉ cần có người nói trông con tôi không giống bố là tôi lại mất ngủ mấy đêm liền. Dù bố mẹ chồng tôi chẳng nghi ngờ gì, họ cho rằng trẻ con không giống bố mẹ thì sẽ giống người thân trong nhà.

Chẳng ngờ đến một ngày, có một kết quả xét nghiệm ADN được gửi thẳng đến gia đình chồng của tôi qua đường bưu diện. Tôi ôm con vào lòng mà nghĩ cuối cùng cũng phải chịu sự trừng phạt.

Cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, mặt chồng tôi tái xanh. Tôi hoảng hồn khi anh ném tập giấy xuống bàn, gào lên với mẹ chồng: “Mẹ nói đi ai mới là bố của con?”. Mẹ chồng tôi quỳ xuống, bà van xin con trai đừng làm lớn chuyện, bà không muốn chồng đi làm về sẽ biết.

Tôi ôm con ra khỏi phòng, để chồng và mẹ chồng nói chuyện với nhau. Khi về phòng, chồng tôi cũng chẳng nói lời nào với tôi. Tôi không biết anh đã giải quyết ra sao. Nhưng tôi lại càng lo sợ hơn, nếu có một ngày chồng tôi phát hiện bí mật của tôi thì sẽ thế nào đây? Tôi phải làm sao đây?

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