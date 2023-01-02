Sau tân hôn, chồng thắp hương cảm tạ tổ tiên vì lấy được cô vợ 'trong trắng', tờ mờ sáng thấy thứ đó dính trên quần tôi mới tá hỏa biết mình bị lừa

Mọi người giục Đại cũng rối vì bản thân anh lúc ấy vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cả, lấy ai mà hỏi cưới. May mắn được một người cô họ giới thiệu cho một mối, nhưng khi vừa nghe nói người đó hơn mình 2 tuổi thì Đại chán không thốt lên lời:

Vốn là người đàn ông hiền lành, lại chăm chỉ nên ngoài tuổi rồi mà Đại chỉ lo đi làm kiếm tiền mãi vẫn chưa chịu lấy vợ. Mãi tới khi bất ngờ mẹ anh đổ bệnh ốm, mọi người mới rối rít giục Đại lấy vợ không thì mẹ anh không nhắm mắt được khi chưa thấy đứa con trai duy nhất yên bề gia thất.

- Ế gì mà ế, chẳng qua nó cũng như mày, ngoan ngoãn hiền lành mải làm không chịu yêu đương thôi. Mày cứ tin cô đi, cô đảm bảo không chê nó được điểm gì đâu.

Mẹ thì sức khỏe ngày một yếu, cô họ cứ thế vui vào, gặp nói chuyện một hai lần thấy cũng hợp nên Đại quyết định tiến tới với cô gái được mai mối tên Huyền ấy. Chỉ sau chưa đầy 1 tháng gặp gỡ, họ đã đi đến hôn nhân. Dù cô họ cứ khẳng định Huyền hiền lành, ngoan ngoãn chưa từng yêu ai nhưng Đại vẫn không tin. Thậm chí Đại còn nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng Huyền đã không còn là con gái từ lâu rồi. Nhưng Đại cưới là vì mẹ mà thôi.

Khi thấy giọt máu đó xuất hiện dưới ga giường thì Đại đã choáng váng rồi sung sướng tột độ - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, Đại cũng tỏ ra bình thường chứ không hề quá vồ vập. Huyền cũng thể hiện đúng tâm lý của cô gái trong lần đầu tiên, e ấp, lóng ngóng, vụng về. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng trải qua đêm động phòng giống như rất nhiều cặp đôi khác. Tuy nhiên khi thấy giọt m.áu đó xuất hiện dưới ga giường thì Đại đã choáng váng rồi sung sướng tột độ.

Ngay khi vợ còn đang thiu thiu ngủ, Đại lén trở dậy mặc lại quần áo rồi lên phòng thờ thắm hương khấn vái tổ tiên ông bà phù hộ cho mình. Vậy là đời Đại vẫn lấy được cô vợ trong trắng chứ không phải chịu cảnh đổ vỏ giống như mấy thằng bạn của anh. Sau đó Đại xuống giường và yên tâm ôm vợ ngủ cho tới sáng.

Tuy nhiên khi trời vẫn còn tối lờ mờ chưa sáng rõ mặt người thì Đại đã choàng tỉnh vì cuộc điện thoại của thằng bạn: “Tỉnh chưa mày, tỉnh dậy kiểm tra xem vợ còn trong trắng không, cẩn thận không là bị hòa mực đỏ lừa đấy nhé”. Đại giật bắn mình tỉnh dậy, trong lúc vợ vẫn ngủ anh lúi húi tìm kiếm xung quanh giường để rồi sốc nặng khi chạm phải thứ gì đó dính dính ở tay. Theo phản xạ Đại quệt ngay tay ra chiếc quần đùi đang mặc để rồi sau đó tá hỏa khi nhìn thứ kinh khủng đó dính đầy trên quần mình dưới ánh điện ngủ.

Hóa ra đó chính là thứ mà vợ Đại tối qua đã dùng để dựng hiện trường giả máu trinh, một lọ thuốc đỏ pha sẵn cô ta chưa kịp phi tang. Đại bật ngay điện phòng dựng vợ dậy:

- Cô, ai cho cô lấy thuốc đỏ lừa tôi. Khốn nạn, nếu thằng Hùng không gọi hỏi thì chắc chắn tôi đã bị cô lừa rồi.

Nhìn vợ gục đầu khóc nức nở tự dưng Đại thấy thương Huyền vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

- Anh Hùng gọi cho anh ư?… Em xin lỗi… Vì em sợ… Nhưng mà em sẽ không giấu anh nữa. Em xin kể hết. Trước đây anh Hùng tán tỉnh em nhưng em không yêu rồi sau đó nhân 1 lần em bán hàng buổi tối về hắn ta đã chờ sẵn và cướp đời con gái của em. Từ đó đến giờ hắn vẫn muốn cưới em nhưng không bao giờ em chấp nhận, nên khi biết em cưới anh nên hắn phá. Còn em, vì đã mất nên mới nghe theo con bạn định lừa anh, có lẽ con bạn đã kể với hắn ta nên hắn ta biết chuyện. Em xin lỗi.

Nhìn vợ gục đầu khóc nức nở tự dưng Đại thấy thương Huyền vô cùng. Đại ôm chặt lấy vợ vào lòng: “Anh xin lỗi, không ngờ thằng Hùng khốn nạn đó lại như vậy. Em đừng sợ, giờ có anh bảo vệ em rồi, không đứa nào dám hại em nữa đâu”.