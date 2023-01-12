Sau phút giây nồng nhiệt trong đêm tân hôn, vợ bỗng nằm im bất động trên giường, vội đưa đến bệnh viện, nghe lời bác sĩ trách móc mà tôi điếng người

Tâm sự 12/01/2023 10:38

Nhờ được đưa tới bệnh viện kịp thời nên vợ không gặp vấn đề đáng ngại. Song, những lời bác sĩ trách móc sau đó lại khiến tôi bị “hóa đá” ngay tại chỗ, cười cay đắng cho sự thật phũ phàng.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì về quê kiếm việc làm. Thành phố chật hẹp lại bon chen tôi không thích, hơn nữa bố mẹ cũng già yếu cần người chăm sóc nên tôi về quê kiếm việc làm dù đồng lương chẳng khá như ở thành phố.

Cách đây khoảng 3 năm, tôi và bạn gái cũ vốn định tiến tới hôn nhân, nhưng sau cùng vì một vài lý do mà chia tay. Chuyện này khiến tôi buồn bã, suy sụp suốt nửa năm trời cho đến khi tôi gặp Vy trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn.

Cô ấy cũng tốt nghiệp đại học, xinh đẹp lại duyên dáng, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhất là chưa có người yêu. Qua trò chuyện, tôi mới biết cô ấy cũng sống cùng làng nên cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc của nhau. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, tôi đã phải lòng Vy lúc nào không hay nên lấy hết dũng khí để tỏ tình. Vy cũng có cảm tình với tôi nên nhanh chóng đồng ý.

Hai đứa hẹn hò được một năm thì quyết định kết hôn. Những tưởng giờ đây tôi sẽ có một mái ấm hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, nhưng nào ngờ đêm tân hôn lại xảy ra sự cố khiến tôi đau đớn.

Chuyện là vào đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng có những phút giây nồng nhiệt bên nhau, tôi vào nhà vệ sinh để tắm rửa nhưng khi quay lại thì phát hiện Vy đang nằm im bất động trên giường. 

Sau phút giây nồng nhiệt trong đêm tân hôn, vợ bỗng nằm im bất động trên giường, vội đưa đến bệnh viện, nghe lời bác sĩ trách móc mà tôi điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùa này trời rất lạnh và cơ thể Vy cũng lạnh không kém. Lay gọi thế nào cô ấy cũng không tỉnh, thấy sự chẳng lành tôi vội vàng mặc lại quần áo cho mình và vợ rồi nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng may mà Vy được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không gặp vấn đề đáng ngại. Song, những lời bác sĩ trách móc sau đó lại khiến tôi bị “hóa đá” ngay tại chỗ:

- Vợ anh đang mang thai 2 tháng, làm gì cũng phải kiềm chế, nhẹ nhàng chứ. 3 tháng đầu thai nhi còn yếu, chưa ổn định mà anh lại… suýt chút nữa là mất đứa nhỏ rồi. Tuy tình trạng sức khỏe của cô ấy đã khá hơn, nhưng để an toàn, nên để vợ anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa.

Vy có thai ư? Rõ ràng từ trước tới nay tôi luôn giữ gìn cho cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại mang thai được cơ chứ? Rõ ràng tôi đã bị cô ấy “cắm sừng”. Dẫu vậy, tôi vẫn im lặng không nói gì, chờ một lời giải thích từ vợ. Với lại, tối hôm đó có rất nhiều người thân và bạn bè đến bệnh viện cùng vợ chồng tôi, lớn tiếng ở đây cũng không hay.

 

Sau khi xuất viện về nhà, khi sức khỏe của Vy đã ổn định, tôi mới nói chuyện thẳng thắn với vợ. Biết chuyện chẳng thể giấu được nữa, cô ấy vừa khóc vừa giải thích:

- Em xin lỗi anh. Trước khi cưới anh, bạn trai cũ đã gọi điện, nhắn tin cho em mấy lần nói muốn nối lại tình xưa. Đó là mối tình đầu của em, ngày trước chia tay vì bị bố mẹ ngăn cấm nên trong tim có chút không đành, lưu luyến. Trong một phút bồng bột, em đã đến gặp anh ta rồi qua đêm với hắn.

Nhưng đến sáng hôm sau, em lén nhìn điện thoại của bạn trai cũ thì mới phát hiện ra anh ta lừa em. Anh ta vốn là kẻ lăng nhăng, đào hoa, tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Còn em, anh ta cũng chỉ muốn chơi đùa qua đường. Vừa bị hắn lừa xong thì anh cầu hôn nên em không do dự gì nữa mà nhận lời anh.

Em không ngờ lại có thai. Em van xin anh hãy tha thứ cho em, em sẽ đi bỏ đứa nhỏ này. Anh cho em cơ hội sửa sai được không? Em hứa từ nay trở đi sẽ sống một lòng một dạ với anh, sẽ làm vợ hiền của anh, anh đừng bỏ em có được không?

Sau phút giây nồng nhiệt trong đêm tân hôn, vợ bỗng nằm im bất động trên giường, vội đưa đến bệnh viện, nghe lời bác sĩ trách móc mà tôi điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn Vy quỳ xuống van xin, tôi cười cay đắng, sống mũi bất giác thấy cay cay. Trong một năm yêu đương, tôi dồn hết tâm tư tình cảm cho Vy, chiều chuộng cô ấy hết mực vậy mà cô ấy vẫn đi gặp người yêu cũ, thậm chí có ý định nối lại tình xưa với hắn ta. Nếu lần đó Vy không phát hiện ra bộ mặt thật của hắn ta, chắc cô ấy đã chia tay tôi mà đến với hắn ta thật rồi.

Bây giờ tôi thật sự bối rối không biết nên làm thế nào nữa. Tôi yêu Vy thật lòng, nhưng tôi sợ một ngày nào đó cô ấy lại phản bội tôi lần nữa. Đứa nhỏ trong bụng Vy cũng không có tội tình gì cả. Chấp nhận Vy và để cô ấy sinh đứa nhỏ ra, để vợ bỏ đứa nhỏ và tiếp tục hôn nhân hay ly hôn, đâu mới là cách giải quyết tốt nhất?

Ngay sau đêm tân hôn, con dâu khăn gói về nhà mẹ đẻ vì tiếng gọi của bố chồng lúc 4h sáng, lời ông nói đến đâu tôi tái mặt đến đấy

Ngay sau đêm tân hôn, con dâu khăn gói về nhà mẹ đẻ vì tiếng gọi của bố chồng lúc 4h sáng, lời ông nói đến đâu tôi tái mặt đến đấy

Đêm tân hôn, sau những giây phút nồng nàn, tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của chồng. Đến 4h sáng, tiếng gõ cửa phòng dồn dập khiến tôi bất ngờ.

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