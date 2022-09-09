Sau màn cầu hôn lãng mãn, bạn trai lên kế hoạch về tương lai khiến tôi sợ tái mặt, run bần bật chẳng thốt thành lời

Tôi không biết phải đối phó thế nào với kế hoạch trong tương lai của bạn trai nữa.

Hôm thứ 7 vừa rồi, bạn trai mua hoa và nhẫn kim cương cầu hôn tôi. Lúc đó tôi rất hạnh phúc và mong chờ đến ngày được mặc váy cô dâu. Trong lúc tôi đang vân vê chiếc nhẫn kim cương thì Hưng nói giá đắt lắm, những 10 triệu đấy, cất giữ cẩn thận không mất.

Nghe bạn trai nói mà tôi tức đến nghẹn cổ, người ta mua tặng bạn gái chiếc nhẫn cả trăm triệu mà cũng không nói giá. Còn bạn trai tôi bỏ ra chút tiền mà cũng phải kể lể.

Cơn tức của tôi chưa xuôi, bất ngờ Hưng nói là sau khi cưới tiền ai làm ra người ấy giữ, bố mẹ của ai người ấy lo. Tôi muốn cho bố mẹ đẻ bao nhiêu tiền anh ấy cũng không bận tâm. Đổi lại, anh ấy cho người nhà tiền, tôi cũng không được ngăn cản. Anh bảo đã là vợ chồng chuyện tiền nong phải rõ ràng mới sống thoải mái được.

Ảnh minh họa: Internet

Những lời bạn trai nói làm tôi đau nhói con tim, tôi muốn trả hoa nhẫn cho anh ấy và chấm dứt qua lại. Thế nhưng tôi lại sợ anh ấy bị xấu mặt trước mọi người nên chỉ biết kìm nén sự tức giận vào trong.

Dường như Hưng nhận ra sự khó chịu của tôi, anh ấy bảo khi nào có con thì sẽ chi thêm mỗi đứa con 3 triệu nữa, lúc đó tôi thoải mái chi tiêu. Hưng nói tiền nhà mua vẫn còn nợ nhiều lắm, anh ấy phải tiết kiệm để trả nợ.

Bạn trai đang nói dối tôi, có lần anh ấy lỡ lời khoe với tôi là tiền nhà đã trả hết từ hai năm trước. Thế mà bây giờ Hưng lại lấy chuyện nợ nần ra để ngăn cản tôi động vào tiền lương của anh ấy.

Những ngày sau đó tôi nghĩ rất nhiều, lương tôi mỗi tháng hơn 5 triệu, còn Hưng được 20 triệu, sau này là vợ chồng mà tôi không được quyền tiêu tiền của chồng thì chẳng khác nào là người giúp việc không lương.

Bạn bè khuyên tôi nên chia tay bạn trai nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn dùng lời nói và hành động để thuyết phục Hưng sau khi cưới giao tiền lương cho vợ nắm giữ. Nhưng tôi không biết phải làm sao để anh ấy chịu nghe lời mình đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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