Tôi có vòng tròn quan hệ rộng nhưng chưa bao giờ thấy mình có duyên với đàn ông. Hai mối tình trước đây của tôi đều chỉ vỏn vẹn dưới hai tháng. Người yêu cũ từng nói tôi nhạt nhẽo vì ít nói, rồi cho rằng tôi quá nhạy cảm và suy nghĩ tiêu cực. Tôi không trách móc anh vì đã để anh thấy một hình ảnh trầm mặc so với hình ảnh tươi vui, xinh đẹp ban đầu. Những lời nói của bạn trai ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Tôi ngộ nhận những nhận xét đó là thật nên sau chia tay chỉ ru rú trong nhà, ngừng giao tiếp với mọi người xung quanh.

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Tôi quen người bạn mới này được gần năm, hai người sống ở hai quốc gia khác nhau, ban đầu chỉ có ý định làm bạn. Vì thế tôi cũng ra ngoài gặp gỡ nhiều người khác. Tôi xác định không yêu đương, không muốn họ biết quá nhiều về mình, chỉ thích cảm giác được theo đuổi và được để ý. Nhưng chỉ có những lúc bên bạn tôi mới được là chính mình, bạn sẽ để cho tôi tâm sự, tôi được bộc bạch những nỗi lòng. Bạn sống có nguyên tắc, nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi quen tôi, bạn bị cuồng công việc và hay mất ngủ. Bạn kiệm lời nhưng có tấm lòng nhân hậu, bao dung. Tôi thấy trong hình bạn có nước da sáng, mũi cao, cao trên 1m8.