Sáng sớm đứng đợi trước cửa nhà, chị chồng bỗng đem 100 triệu tới rồi tuyên bố đanh thép khiến vợ chồng tôi chưng hửng

Tâm sự 01/05/2023 16:30

Sáng sớm nay, chị chồng qua nhà tôi, cầm theo xấp tiền đặt lên bàn ăn nhà tôi. Thái độ chị ấy giận dữ như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" cả vợ chồng tôi.

Chị chồng tôi nghèo khổ lại đông con nên tôi thương lắm. Tháng nào tôi cũng đưa chị ấy 10 triệu để lo sữa, ăn uống và mua quần áo cho các cháu. Hiện tại, chị ấy đang có tới 4 đứa con chứ chẳng ít. Bản thân chị ấy lại hay đau bệnh, chồng thì làm phụ hồ nên kinh tế bấp bênh. Nói thẳng, nếu không có số tiền viện trợ của tôi mỗi tháng, gia đình chị ấy khó mà sống đầy đủ được.

 

Hai tháng nay, tôi dẫn con trai lớn nhất của chị chồng, 12 tuổi, về nhà mình ở. Khi rảnh, thằng bé phụ giúp tôi mấy việc lặt vặt ở cửa hàng, còn phần lớn thời gian thì học hành và chơi với con gái tôi.

 

Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như thằng bé không lấy trộm tiền của tôi. Hôm đó, tôi thấy cháu từ phòng mình đi ra, vẻ mặt lấm lét và hai tay đút vào túi quần. Thấy lạ, tôi vào kiểm tra thì phát hiện bị mất 2 tờ 500 nghìn trong ví.

Tối đó, tôi gọi thằng bé lại nói chuyện. Cứ nghĩ nó sẽ nhận lỗi, không ngờ lại cãi chày cãi cối. Tôi giận quá nên có quát và dùng thước kẻ nhựa đánh vào tay thằng bé 2 cái. Thế mà nó ôm quần áo bỏ về nhà rồi khóc lóc bên ấy. Mấy ngày sau, bên nhà chị chồng tôi cũng im lìm, không gọi điện giải thích hay nói bất cứ điều gì.

Sáng sớm đứng đợi trước cửa nhà, chị chồng bỗng đem 100 triệu tới rồi tuyên bố đanh thép khiến vợ chồng tôi chưng hửng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm nay, chị chồng qua nhà tôi, cầm theo xấp tiền đặt lên bàn ăn nhà tôi. Thái độ chị ấy giận dữ như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" cả vợ chồng tôi. Tôi còn chưa hiểu gì thì chị ấy đã tuyên bố đanh thép: "Tôi và cậu (chồng tôi) không còn là chị em nữa! Cậu cưu mang cháu được hai tháng mà đã vu vạ cháu ăn cắp tiền. Cậu coi lại cách sống của cậu đi, xem có xứng đáng là cậu của thằng bé không?".

Tôi càng sốc khi thấy bên trên xấp tiền ghi rõ là 100 triệu đồng. Mắng xong, chị chồng tôi hùng hổ bỏ về.

Sau đó, mẹ chồng tôi gọi điện lên, bảo chị ấy đi vay nóng 100 triệu để đưa cho tôi. Mẹ chồng lớn giọng mắng vợ chồng tôi ỷ giàu có, cho tiền chị chồng rồi "lên giọng" và vu oan cho cháu. Trời ơi, mặc cho tôi nói tận mắt tôi trông thấy, họ vẫn không tin tôi, còn cho rằng tôi cố tình hại cháu. Tôi làm ơn bỗng dưng mắc oán. Giờ tôi có nên tiếp tục cho tiền chị chồng mỗi tháng nữa không? Và nên làm gì với số tiền 100 triệu này đây?

Bất thình lình nhận được một thùng đồ hải sản, tôi kinh hãi, tay chân run rẩy khi biết được 'sự thật động trời' phía sau

Bất thình lình nhận được một thùng đồ hải sản, tôi kinh hãi, tay chân run rẩy khi biết được 'sự thật động trời' phía sau

Và rồi thời gian gần đây, tôi thấy chồng lại càng hời hợt, sống thiếu tình cảm với vợ. Cho tới ngày cuối tuần trước, một thùng đồ gửi về nhà tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 31 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 34 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 44 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 50 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 59 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ