Sáng sớm đứng đợi trước cửa nhà, chị chồng bỗng đem 100 triệu tới rồi tuyên bố đanh thép khiến vợ chồng tôi chưng hửng

Chị chồng tôi nghèo khổ lại đông con nên tôi thương lắm. Tháng nào tôi cũng đưa chị ấy 10 triệu để lo sữa, ăn uống và mua quần áo cho các cháu. Hiện tại, chị ấy đang có tới 4 đứa con chứ chẳng ít. Bản thân chị ấy lại hay đau bệnh, chồng thì làm phụ hồ nên kinh tế bấp bênh. Nói thẳng, nếu không có số tiền viện trợ của tôi mỗi tháng, gia đình chị ấy khó mà sống đầy đủ được.

Hai tháng nay, tôi dẫn con trai lớn nhất của chị chồng, 12 tuổi, về nhà mình ở. Khi rảnh, thằng bé phụ giúp tôi mấy việc lặt vặt ở cửa hàng, còn phần lớn thời gian thì học hành và chơi với con gái tôi.

Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như thằng bé không lấy trộm tiền của tôi. Hôm đó, tôi thấy cháu từ phòng mình đi ra, vẻ mặt lấm lét và hai tay đút vào túi quần. Thấy lạ, tôi vào kiểm tra thì phát hiện bị mất 2 tờ 500 nghìn trong ví.

Tối đó, tôi gọi thằng bé lại nói chuyện. Cứ nghĩ nó sẽ nhận lỗi, không ngờ lại cãi chày cãi cối. Tôi giận quá nên có quát và dùng thước kẻ nhựa đánh vào tay thằng bé 2 cái. Thế mà nó ôm quần áo bỏ về nhà rồi khóc lóc bên ấy. Mấy ngày sau, bên nhà chị chồng tôi cũng im lìm, không gọi điện giải thích hay nói bất cứ điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm nay, chị chồng qua nhà tôi, cầm theo xấp tiền đặt lên bàn ăn nhà tôi. Thái độ chị ấy giận dữ như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" cả vợ chồng tôi. Tôi còn chưa hiểu gì thì chị ấy đã tuyên bố đanh thép: "Tôi và cậu (chồng tôi) không còn là chị em nữa! Cậu cưu mang cháu được hai tháng mà đã vu vạ cháu ăn cắp tiền. Cậu coi lại cách sống của cậu đi, xem có xứng đáng là cậu của thằng bé không?".

Tôi càng sốc khi thấy bên trên xấp tiền ghi rõ là 100 triệu đồng. Mắng xong, chị chồng tôi hùng hổ bỏ về.

Sau đó, mẹ chồng tôi gọi điện lên, bảo chị ấy đi vay nóng 100 triệu để đưa cho tôi. Mẹ chồng lớn giọng mắng vợ chồng tôi ỷ giàu có, cho tiền chị chồng rồi "lên giọng" và vu oan cho cháu. Trời ơi, mặc cho tôi nói tận mắt tôi trông thấy, họ vẫn không tin tôi, còn cho rằng tôi cố tình hại cháu. Tôi làm ơn bỗng dưng mắc oán. Giờ tôi có nên tiếp tục cho tiền chị chồng mỗi tháng nữa không? Và nên làm gì với số tiền 100 triệu này đây?