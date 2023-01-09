Ruồng rẫy vợ con, chồng đưa nhân tình về sống chung để lấy lòng mẹ, đến khi vô tình nghe thấy cuộc điện thoại định mệnh, anh tê tái đến chết lặng

Tâm sự 09/01/2023 11:14

Đứng bên ngoài nghe cuộc điện thoại của người tình và bạn thân, anh không ngờ người phụ nữ mà anh đã ruồng rẫy vợ con để có được lại xấu xa và nham hiểm tới mức không thể chấp nhận nổi!

Cường (35 tuổi) chia sẻ anh và Hương kết hôn được 8 năm thì anh hết tình cảm với vợ, đem lòng yêu người phụ nữ khác.

Anh chia sẻ suy nghĩ lúc đó của bản thân: "Tôi cho rằng hết yêu một người không phải vấn đề đạo đức. Tình yêu làm sao có thể ép buộc, kết hôn đâu đồng nghĩa với yêu nhau trọn đời? Nếu vậy thì luật ly hôn ra đời làm gì? Chỉ cần tôi vẫn luôn có trách nhiệm với con cái sau ly hôn là được".

Sau 8 năm vợ chồng, Hương không hề làm gì sai, cô luôn là người vợ tốt, người mẹ dịu hiền và cô con dâu được mẹ chồng yêu quý. Vậy nhưng khi đứng trước nét rạng rỡ thanh xuân của Thương thì Cường đã quyết tâm bỏ vợ cưới người tình.

 

"Lúc ấy mẹ tôi có can ngăn, bà sợ tôi làm vậy sau này sẽ hối hận. Dù tình yêu với vợ đã phai nhạt nhưng nghĩa tình thì vẫn còn đó, những năm qua vợ cũng chăm sóc mẹ chồng hay đau yếu chẳng hề kêu ca, phàn nàn. Tuy nhiên tôi nghĩ cuộc đời ngắn ngủi, tình cảm đã hết thì không nên cưỡng cầu", Cường nói.

Khi đưa đơn ly hôn, Cường không ngờ Hương đồng ý nhanh chóng song anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm về điều đó. Sau khi ký đơn, Hương đem theo con, dọn đồ ra khỏi nhà chồng.

Cường cho rằng mình đã là đàn ông độc thân, anh không chờ đợi nổi nữa vội vã đón Thương về chung sống. Anh làm vậy để người trong mộng của mình có cơ hội phụng dưỡng, lấy lòng mẹ. Bởi trước đó bà có ác cảm, cho rằng Thương là kẻ thứ ba khiến vợ chồng Cường tan vỡ.

Trong 1 tháng đầu tiên chung nhà, Cường vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, thầm chắc mẩm mình đã quyết định đúng. "Cô ấy rất khéo léo và tận tình chăm sóc tôi lẫn mẹ chồng tương lai. Dù mẹ tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cô ấy chẳng hề để bụng, lúc nào cũng hiếu thảo và lo nghĩ cho bà", Cường cho biết.

Cường sung sướng tận hưởng sự chiều chuộng của Thương, từ các bữa ăn toàn món anh thích tới những đêm nồng nàn ngất ngây. Đã rất lâu rồi Cường mới thấy vui vẻ và hứng khởi như vậy. Anh chỉ muốn hoàn tất thủ tục ly hôn Hương nhanh nhất có thể để chính thức làm đám cưới với Thương.

Ruồng rẫy vợ con, chồng đưa nhân tình về sống chung để lấy lòng mẹ, đến khi vô tình nghe thấy cuộc điện thoại định mệnh, anh tê tái đến chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới cái đêm định mệnh đó, Cường đi công tác về lúc khuya muộn, vì quá nhớ Thương mà anh mua vé bay đêm, muốn cho vợ sắp cưới một bất ngờ. Ai ngờ người phải tê tái đến chết lặng lại chính là anh.

 

Đứng ngoài cửa phòng, Cường nghe được Thương đang nói chuyện với cô bạn, vì chỉ có mình cô nàng trong phòng nên chẳng kiêng nể gì: "Mày không biết cả tháng nay tao khổ sở thế nào đâu. Nhưng tao cố nhịn hết, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đợi tổ chức đám cưới xong, nắm chắc được anh ấy rồi thì tao sẽ tỉ tê để anh ấy cho bà ta vào viện dưỡng lão. Đứa con riêng kia cũng đừng hòng nhận được đồng chu cấp nào, tất cả những gì của anh ấy phải dành cho tao hết...".

Cường đứng chết trân ngoài cửa phòng một lúc lâu rồi quay người rời khỏi, ra khách sạn ngủ tạm một đêm. Tất nhiên đó là một đêm thức trắng với anh. Sáng hôm sau trở về, trong cái ôm chào đón nồng nhiệt của Thương, Cường nói ra lời chia tay. Người phụ nữ mà anh đã ruồng rẫy vợ con để có được lại xấu xa và nham hiểm tới mức không thể chấp nhận nổi!

Ruồng rẫy vợ con, chồng đưa nhân tình về sống chung để lấy lòng mẹ, đến khi vô tình nghe thấy cuộc điện thoại định mệnh, anh tê tái đến chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó anh lập tức đến xin lỗi Hương mong cô rút đơn ly hôn nhưng Hương kiên quyết từ chối. Anh hiểu mọi chuyện đã đi quá xa, chẳng còn con đường nào để anh quay về nữa. Đó cũng là bài học cho Cường và những kẻ đứng núi này trông núi nọ nói chung, dứt áo ra đi thì dễ nhưng cũng sẽ chẳng còn cơ hội quay về.

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