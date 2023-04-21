Ra tòa ly hôn sau 6 tháng, bất ngờ gặp lại vợ cũ 'lột xác' như thiếu nữ, tôi kinh ngạc để rồi choáng váng với lời xác thực căm phẫn của em

Tâm sự 21/04/2023 05:19

Nhưng tôi bất ngờ vì sự thay đổi quá nhiều của em, càng bất ngờ hơn nữa khi nghe hết lí do em nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng là nguyên do. Vợ tôi cảm thấy tủi thân, tổn thương khi tôi luôn đứng về phía mẹ.

Tôi lại nghĩ vợ không biết điều, cô ấy lấy chồng thì phải theo chồng, gia đình chồng chứ. Đằng này, vì vài mâu thuẫn mà cô ấy lên án tôi và mẹ chồng. Tôi cũng mệt mỏi lắm, lúc nào cũng nghe vợ thở than, oán trách.

Sau khi ly hôn vợ, tôi để cô ấy nuôi con. Tôi muốn nhìn xem không có tôi thì vợ sống thế nào. Tôi cưới cô ấy về có nhà cửa sẵn, cô ấy chỉ việc làm vợ, lam dâu thôi mà cũng chẳng được.

Ra tòa ly hôn sau 6 tháng, bất ngờ gặp lại vợ cũ 'lột xác' như thiếu nữ, tôi kinh ngạc để rồi choáng váng với lời xác thực căm phẫn của em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày ra tòa ly hôn đến nay đã 6 tháng, tôi gặp lại vợ cũ. Vì từng cãi vã xúc phạm nhau trước khi ly hôn nên tôi không muốn gặp lại cô ấy, cũng vì quá bận rộn nên chẳng có thời gian. Tôi chỉ gửi trợ cấp cho con, thỉnh thoảng sang nhà đón con đi chơi, chưa từng nhìn thấy mặt vợ cũ.

Hôm ấy, vừa nhìn thấy vợ cũ, tôi bất ngờ vì cô ấy mập lên hẳn so với trước, chắc phải tăng những 10 ký. Ngày trước, vợ cũ thường bị chê bai vì quá ốm, trông rất hèo mòn chẳng có sức sống. Nhưng giờ cô ấy trông khỏe khoắn đầy đặn, trẻ trung ra hẳn. Không chỉ vậy, tinh thần của vợ cũ rất tốt, cười tươi vui vẻ.

Ra tòa ly hôn sau 6 tháng, bất ngờ gặp lại vợ cũ 'lột xác' như thiếu nữ, tôi kinh ngạc để rồi choáng váng với lời xác thực căm phẫn của em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngỡ ngàng khi thấy vợ cũ thay đổi quá nhiều. Lúc sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ thoải mái thế này của cô ấy. Phụ nữ nhìn có da có thịt sẽ trông quyến rũ và hấp dẫn hơn. Tôi có phần không vui, tôi cứ nghĩ vợ cũ sẽ phải đau khổ, sống chật vật lắm khi ly hôn chồng.

Thấy tôi bất ngờ và có chút không vui khi thấy vợ cũ thay đổi, cô ấy chỉ cười nhẹ rồi nói:

“Anh không nhận ra cô vợ ngày trước gầy nhom, hốc hác, đau buồn sao? Không sống cùng anh nữa tôi ăn ngon ngủ ngon, trong lòng vui vẻ thoải mái thì phải mập lên thôi. Sống với anh là chuyện kinh khủng nhất trong đời tôi”.

Sau khi trở về, tôi thức trắng đêm. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại có phải ngày trước như những gì vợ tôi nói thế không? Chẳng lẽ tôi đã sai khi để vợ sống khổ sở như thế sao?

Quyết định đi bước nữa cùng con gái riêng 5 tuổi, hôm vợ chuẩn bị tắm cho con lỡ dỡ, tôi mở tấm áo trên lưng thì chết lặng trước những vết hằn đau đớn ấy

Quyết định đi bước nữa cùng con gái riêng 5 tuổi, hôm vợ chuẩn bị tắm cho con lỡ dỡ, tôi mở tấm áo trên lưng thì chết lặng trước những vết hằn đau đớn ấy

Tôi không dám tin rằng con tôi đã giấu đi những vết thương tích ấy do chính mẹ kế ngày ngày chăm sóc nó như thế này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lén đưa nhân tình đi sinh, không ngờ bác sĩ lại tiết lộ bí mật từ đôi mắt của đứa bé

Chồng lén đưa nhân tình đi sinh, không ngờ bác sĩ lại tiết lộ bí mật từ đôi mắt của đứa bé

Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội chết lặng khi bác sĩ tiết lộ điều bất thường về đôi mắt đứa trẻ

Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội chết lặng khi bác sĩ tiết lộ điều bất thường về đôi mắt đứa trẻ

Nhà bạn trai chê tôi vừa già vừa xấu, không ngờ vài phút sau họ phải sững sờ trước chiếc xe tiền tỷ

Nhà bạn trai chê tôi vừa già vừa xấu, không ngờ vài phút sau họ phải sững sờ trước chiếc xe tiền tỷ

Bị nhà chồng đối xử khác biệt khi chia tài sản, chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ và sự thật khiến tôi đau lòng

Bị nhà chồng đối xử khác biệt khi chia tài sản, chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ và sự thật khiến tôi đau lòng

Người lạ xin vài sợi tóc của con trai, tôi đồng ý rồi kinh ngạc trước chuyện xảy ra sau đó

Người lạ xin vài sợi tóc của con trai, tôi đồng ý rồi kinh ngạc trước chuyện xảy ra sau đó

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng