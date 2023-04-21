Quyết định đi bước nữa cùng con gái riêng 5 tuổi, hôm vợ chuẩn bị tắm cho con lỡ dỡ, tôi mở tấm áo trên lưng thì chết lặng trước những vết hằn đau đớn ấy

Tâm sự 21/04/2023 01:50

Tôi không dám tin rằng con tôi đã giấu đi những vết thương tích ấy do chính mẹ kế ngày ngày chăm sóc nó như thế này.

Tôi từng có một đời vợ, kết thúc đau đớn khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi nhận nuôi con gái. Ban đầu tôi nghĩ đợi khi con gái tới tuổi trưởng thành thì tôi sẽ tái giá. Nhưng thân gà trống nuôi con, tôi thấy có lỗi với con gái nên quyết định đi thêm bước nữa để cho con có mẹ kế chăm sóc.

Người vợ thứ hai của tôi tên Thảo, hiền lành và thích con nít. Khi thấy con gái dần thích Thảo, tôi liền rước cô ấy về làm vợ. Từ ngày kết hôn đến nay đã 6 tháng, cả ba người chúng tôi vẫn sống hòa hợp với nhau. Vợ tôi giỏi vun vén gia đình, thương con chiều chồng. Với con riêng của chồng, cô ấy cũng đối xử dịu dàng, thấu hiểu.

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn. Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa. Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

Quyết định đi bước nữa cùng con gái riêng 5 tuổi, hôm vợ chuẩn bị tắm cho con lỡ dỡ, tôi mở tấm áo trên lưng thì chết lặng trước những vết hằn đau đớn ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi chạm vào người chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì cơ thể con bất giác run lên. Tôi hỏi con bị làm sao thì con không dám trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tới khi tôi cởi áo của con ra, thấy những vết tích trên lưng của con thì chết lặng đau đớn. Trên tấm lưng trắng trẻo của con in những vết hằn đỏ vì bị đánh.

 

Nhưng con tôi nhất quyết không chịu nói, tôi phải nặng nhẹ một lúc con bé mới chịu nói thật. Người đánh con gái tôi không ai khác chính là vợ của tôi. Cô ấy cấm con gái tôi không được nói với bố, nếu không cô ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nghe thế mà nghẹn lời vì tức giận.

Quyết định đi bước nữa cùng con gái riêng 5 tuổi, hôm vợ chuẩn bị tắm cho con lỡ dỡ, tôi mở tấm áo trên lưng thì chết lặng trước những vết hằn đau đớn ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết con nít thì đứa nào cũng có lúc nghịch ngợm, nhưng tôi chưa bao giờ đánh con thì sao vợ tôi có thể? Khi tôi nghe Thảo nói lý do vì sao đánh con thì tôi càng tức giận. Chỉ vì con bé gọi điện cho mẹ lâu hơn thường ngày! Tôi thật sự không thể chấp nhận chuyện này.

Thảo khóc lóc xin tôi tha thứ, cô ấy nói vì sợ chồng còn dây dưa với vợ cũ nên tức giận ghen tuông. Cô ấy thề với tôi sẽ không bao giờ đánh con nữa. Tôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?

 

Bị chồng đuổi đánh, hắt hủi lúc vừa về đến nhà, tôi lạnh lùng bước qua đống ngổn ngang nói một câu khiến anh ta ‘ngỡ ngàng’

Bị chồng đuổi đánh, hắt hủi lúc vừa về đến nhà, tôi lạnh lùng bước qua đống ngổn ngang nói một câu khiến anh ta ‘ngỡ ngàng’

Tôi còn chẳng dám tưởng tượng những điều chồng đã làm với mình. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, tôi đã đứng lên mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lén đưa nhân tình đi sinh, không ngờ bác sĩ lại tiết lộ bí mật từ đôi mắt của đứa bé

Chồng lén đưa nhân tình đi sinh, không ngờ bác sĩ lại tiết lộ bí mật từ đôi mắt của đứa bé

Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội chết lặng khi bác sĩ tiết lộ điều bất thường về đôi mắt đứa trẻ

Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội chết lặng khi bác sĩ tiết lộ điều bất thường về đôi mắt đứa trẻ

Nhà bạn trai chê tôi vừa già vừa xấu, không ngờ vài phút sau họ phải sững sờ trước chiếc xe tiền tỷ

Nhà bạn trai chê tôi vừa già vừa xấu, không ngờ vài phút sau họ phải sững sờ trước chiếc xe tiền tỷ

Bị nhà chồng đối xử khác biệt khi chia tài sản, chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ và sự thật khiến tôi đau lòng

Bị nhà chồng đối xử khác biệt khi chia tài sản, chúng tôi phải ra ngoài thuê trọ và sự thật khiến tôi đau lòng

Người lạ xin vài sợi tóc của con trai, tôi đồng ý rồi kinh ngạc trước chuyện xảy ra sau đó

Người lạ xin vài sợi tóc của con trai, tôi đồng ý rồi kinh ngạc trước chuyện xảy ra sau đó

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng

Chồng lấy cớ sang nhà cô hàng xóm khi vợ ở cữ, việc anh làm lén lút khiến tôi bàng hoàng