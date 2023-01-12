Quyết bỏ vợ để đi theo nhân tình, bòn rút tiền xong cô ta liền bỏ đi, vợ cũ tới thăm mở hộp bánh mà cô ấy gửi tôi khóc ngất lên quỳ xuống xin quay lại

Tâm sự 12/01/2023 18:12

Ngày tháng thay đổi, lòng người cũng dần đổi thay. Sau đó tôi qua lại với một nữ nhân viên trong cửa hàng và ly dị vợ, hai đứa con chung đều do tôi nuôi dưỡng.

Tôi sinh ra tại một mảnh đất cằn cỗi, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nên gia đình cũng chẳng có điều kiện. Bố mẹ quanh năm ngày tháng bán lưng cho đất bán mặt cho đời, khó khăn lắm mới nuôi được mấy anh chị em tôi khôn lớn.

Sau khi kết hôn, vì cuộc sống khó khăn quá nên 15 năm trước hai vợ chồng tôi đã lên thành phố mưu sinh. Nhớ ngày đó hai vợ chồng làm đủ thứ việc nặng nhọc, nhưng lương ba cọc ba đồng chỉ đủ trả tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng phải chắt chiu từng đồng từng hào.

Một dịp Tết Trung thu, ông chủ nợ lương không trả. Người ta nói nghèo rớt mùng tơi nhưng nói thật, vợ chồng tôi lúc đó đến mùng tơi cũng chẳng có mà rớt luôn. Dẫu vậy, hai vợ chồng vẫn kiên quyết bám trụ lại thành phố chứ không về quê.

Trung thu là Tết đoàn viên, ăn bánh nướng bánh dẻo để tượng trưng cho sự sung túc, tròn vẹn, đoàn tụ. Cho nên quê tôi tuy nghèo nhưng nhà nào cũng sẽ cho con cháu ăn bánh trung thu vào ngày này. Với những người xa quê như vợ chồng tôi lại càng khao khát có miếng bánh để ăn, nhưng ngặt nỗi đến tiền mua 1 cái bánh thôi vợ chồng tôi cũng không có.

Quyết bỏ vợ để đi theo nhân tình, bòn rút tiền xong cô ta liền bỏ đi, vợ cũ tới thăm mở hộp bánh mà cô ấy gửi tôi khóc ngất lên quỳ xuống xin quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May thay trong nhà còn ít bột bếp và đường, vậy là vợ tôi đã tự tay nhào bột rồi vo viên, làm bánh trung thu không nhân để ăn tạm. Có lẽ đó là chiếc bánh trung thu ngon nhất đời tôi. Lúc đó, tôi đã nắm tay vợ, thề rằng sau này sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một thời gian ngắn sau, hai vợ chồng bắt đầu lập một quầy hàng bán đề ăn sáng. Công việc kinh doanh khởi sắc lắm. Trong vài năm, từ quầy bán ven đường đã trở thành một quán ăn lớn với 20 nhân viên. Kể từ đó tôi trở thành ông chủ và vợ nghiễm nhiên trở thành bà chủ.

Ngày tháng thay đổi, lòng người cũng dần đổi thay. Sau đó tôi qua lại với một nữ nhân viên trong cửa hàng và ly dị vợ, hai đứa con chung đều do tôi nuôi dưỡng.   

Hai năm sau khi ly hôn, việc kinh doanh sa sút hẳn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tôi bị thua lỗ nặng nề và cuối cùng nhà hàng phải đóng cửa. Sau này khi tình hình dịch bệnh đã ổn định, tôi cố gắng đi vay tiền khắp nơi để gây dựng lại cơ nghiệp nhưng việc kinh doanh vẫn ế ẩm, không thể khởi sắc được như xưa.

Nợ nần chồng chất cộng thêm 2 đứa con riêng, cô nhân tình chán nản nên rời bỏ tôi mà đi. Nghĩ đến là thấy lạnh lòng, lúc có tiền thì cô ta đeo bám tôi suốt ngày, lúc tôi bần cùng lại rũ sạch sẽ mối quan hệ, chạy theo người đàn ông lắm tiền hơn. Ngày xưa tôi cũng đối xử với vợ như vậy, nên giờ nhận được kết cục thế này âu cũng là quả báo mà.

Tối qua vợ cũ tới thăm các con và đưa cho tôi một hộp bánh trung thu. Các con vui lắm, đòi cắt ra ăn luôn, nhưng khi mở hộp bánh ra tôi lại sững người.

Bên trong có một chiếc bánh dẻo không nhân, giống như cái bánh ngày xưa vợ cũ của tôi từng làm. Nhìn chiếc bánh, ký ức ngày xưa liên tục ùa về. Không kìm nén được tôi đã òa khóc như một đứa trẻ. Trước mặt vợ cũ và các con, tôi quỳ xuống xin lỗi và cầu xin cô ấy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, làm lại cuộc đời.

- Anh sai rồi, là anh không tốt. Anh không nên phản bội em, em có thể cho anh cơ hội để bù đắp được không em? Chúng ta tái hôn được không em? Anh thật sự biết sai rồi.

Im lặng hồi lâu, vợ cũ nói cô ấy cần thời gian suy nghĩ. Tôi biết trong lòng cô ấy chắc vẫn còn tình cảm với tôi, nếu không cô ấy đã không làm chiếc bánh đó rồi. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn không đủ tin tưởng tôi, sợ rằng một ngày nào đó tôi lại phản bội tình cảm của cô ấy. Tôi hiểu chứ, dù sao ngày trước cũng là tôi sai, nhưng giờ đây tôi thực sự tỉnh ngộ rồi. Tôi sẽ cố gắng “cưa” cô ấy thêm lần nữa, dùng tấm lòng thành của mình để chứng minh, dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho cô ấy. 

Chồng cũ bất ngờ gửi thư mời cưới, nỗi đau năm xưa bỗng ùa về khiến tôi chua chát biết bao quyết tìm cách báo thù, gửi hộp quà to tại bữa tiệc anh ta liền hủy đám cưới

Chồng cũ bất ngờ gửi thư mời cưới, nỗi đau năm xưa bỗng ùa về khiến tôi chua chát biết bao quyết tìm cách báo thù, gửi hộp quà to tại bữa tiệc anh ta liền hủy đám cưới

Anh gửi thiệp mời cho tôi, chẳng hiểu anh nghĩ gì khi mời tôi đi dự đám cưới nữa. Chua chát biết bao, khi tôi đang khổ sở, đau đớn vì anh thì anh lại yêu đương mặn nồng rồi cưới người con gái khác. Tôi ôm hận quyết định trả thù.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng ly hôn góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 57 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 42 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng