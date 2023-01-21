Qua đêm với trai đẹp gặp ở quán, sáng ra mở mắt, cô kinh hãi khi người đàn ông khác ở bên, tiếng khóc đau nhói lòng vì bị ‘đánh tráo’

Tâm sự 21/01/2023 23:55

Cô vẫn còn chưa tin nổi những gì mình vừa gặp, chẳng hiểu cớ gì mà người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện với cô.

Theo thông tin đăng tải, vào một buổi tối cuối tháng 8 vừa qua, sau khi tan tầm, vì quá mệt mỏi, stress, cô Trang quyết định tới quán bar để uống rượu, thư giãn. Tại quán bar, cô Trang gặp gỡ anh Thiện, một anh chàng đẹp trai, thu hút.

Nhìn thấy anh Thiện có khuôn mặt hot boy điển hình, dáng vóc cao ráo lại biết cách ăn mặc, cô Trang buông lỏng cảnh giác, hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện vui vẻ quên thời gian. Sau, càng nói chuyện lại càng thấy bị cuốn hút, nghe theo lời dụ dỗ của anh Thiện, cô Trang quyết định buông thả, tình một đêm với chàng trai đẹp mã này.

Tới khách sạn, cô Trang khá mệt mỏi, choáng váng và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cô giật mình phát hiện, người nằm bên cạnh mình hoàn toàn xa lạ. Hóa ra, người cùng cô vui vẻ một đêm xuân không phải là anh Thiện đẹp trai ngời ngời, mà là một người vừa béo vừa xấu. Sợ hãi, cô Trang thét chói tai, nhưng lại bị người đàn ông mạnh mẽ và chuyện ấy.

Xong việc, người đàn ông mệt mỏi ngủ mất. Cô Trang nhân cơ hội này, vội vã mặc quần áo chạy đến đồn cảnh sát báo án. Ngay sau đó, anh Thiện và người đàn ông lạ mặt bị bắt.

Qua đêm với trai đẹp gặp ở quán, sáng ra mở mắt, cô kinh hãi khi người đàn ông khác ở bên, tiếng khóc đau nhói lòng vì bị ‘đánh tráo’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cảnh sát biết được, sau khi tới khách sạn, đợi cô Trang ngủ say, anh Thiện trò chuyện với bạn thân là anh Chu, chia sẻ rằng hôm nay tán tỉnh được một cô gái xinh đẹp, khiến anh Chu ước ao.

Muốn có phúc cùng hưởng, anh Thiện hẹn anh Chu để khách sạn, mở cửa cho anh Chu vào phòng, dặn dò chỉ được sờ soạng, không được đánh thức cô Trang, để cô phát hiện rằng đã bị đổi người.

Trong quá trình quấy rối, cô Trang đột nhiên tỉnh lại và phản kháng mạnh mẽ. Thấy vậy, anh Chu còn mạnh miệng nói: "Không bật đèn, người nào mà chẳng giống nhau".

Xong việc, anh Chu ngủ thiếp đi, cô Trang chạy tới đồn cảnh sát báo án. Khoảng 4h sáng cùng ngày, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Hiện, anh Thiện và anh Chu đã bị giam giữ hình sự, toàn bộ sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Phát hiện chồng dẫn người tình vào khách sạn, vợ thản nhiên như không cho đến lúc chạm mặt anh tại nơi ấy, câu nói của cô khiến anh run bần bật

Phát hiện chồng dẫn người tình vào khách sạn, vợ thản nhiên như không cho đến lúc chạm mặt anh tại nơi ấy, câu nói của cô khiến anh run bần bật

Có lẽ, không ai giỏi giấu bằng cô. Sau tất cả, cô làm điều khiến không ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ can đảm đến thế.

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