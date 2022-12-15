Phút yếu lòng qua đêm cùng chồng cũ một lần, một tháng sau tôi bàng hoàng khi thấy mình ‘2 vạch’, tìm đến ăn anh vạ thì được tặng một món quà không tưởng

Tâm sự 15/12/2022 10:39

Chỉ là trong phút giây cơ đơn nên tôi mới để bản thân ngã vào lòng chồng cũ. Không ngờ rằng bản thân sẽ phải trả giá cho sai lầm đêm đó.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm. Lúc đó con trai tôi mới lên 3 tuổi. Con còn nhỏ, tôi kiên quyết giành quyền nuôi con bằng được.

Sau khi ly hôn, tôi cố gắng duy trì mối quan hệ hòa bình với chồng cũ. Anh ấy chu cấp cho con một khoản tiền mỗi tháng, đưa đón bé về bên nhà chơi với ông bà nội mà thôi. Còn tôi với chồng cũ ít liên hệ riêng, với gia đình chồng cũ lại càng chẳng qua lại gì. Vì mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng khi trước không được thuận lợi lắm.

Phút yếu lòng qua đêm cùng chồng cũ một lần, một tháng sau tôi bàng hoàng khi thấy mình ‘2 vạch’, tìm đến ăn anh vạ thì được tặng một món quà không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 năm như vậy qua đi, cho đến cách đây hơn một tháng là sinh nhật con trai tôi. Tôi không báo với chồng cũ vì nếu anh ta có lòng sẽ tự nhớ đến. Tối đó tôi mua một chiếc bánh gato xinh xắn để hai mẹ con thổi nến. Vừa thắp nến lên thì chồng cũ xuất hiện với món đồ chơi mà con trai tôi hằng yêu thích.

Đêm đó con tôi rất vui, tôi cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái. Như thể gia đình tôi lại trở về như trước kia, 3 thành viên đầy đủ không thiếu một ai. Đến giờ tôi cho con đi ngủ, cứ nghĩ chồng cũ sẽ tự về. Ai ngờ lúc trở ra thì anh vẫn ở đó. Đang thẫn thờ thì chồng cũ đột ngột ôm chầm tôi vào lòng thủ thỉ nói nhớ nhung.

Thú thật tôi không tin lời nói nhớ nhung đó, chỉ cho rằng chồng cũ muốn tình một đêm vì có lẽ đợt này anh ta không có bạn gái. Còn tôi 2 năm ly hôn chưa hề quen người mới. Ban đầu cần thời gian ổn định cuộc sống, sau đó tôi nhận ra chỉ có sự nghiệp mới quan trọng, tình yêu cũng chỉ là phù phiếm.

Khi chồng cũ ôm mình, tôi mới nhận ra thực tế tôi cũng cảm thấy cô đơn. Tặc lưỡi xuôi theo cảm xúc, tôi để chồng cũ ngủ lại nhà mình đêm đó. Sau đêm mặn nồng, sáng ra anh còn mua bữa sáng về cho vợ cũ rồi mới có việc rời đi.

Phút yếu lòng qua đêm cùng chồng cũ một lần, một tháng sau tôi bàng hoàng khi thấy mình ‘2 vạch’, tìm đến ăn anh vạ thì được tặng một món quà không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bẵng đi một tháng sau, tôi nhận ra cơ thể có dấu hiệu lạ, nhất là chu kỳ không thấy tới. Tôi giật mình, lập tức đi mua que thử thai, nhìn hai vạch đỏ chót mà hoang mang.

Nghĩ tới cái đêm đó, tôi thấy tức giận vô cùng. Vẫn biết nếu tôi đủ cứng rắn thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nhưng đầu sỏ gây tội chính là chồng cũ. Anh ta cố tình dụ dỗ tôi vào cái tối sinh nhật con vì biết tôi sẽ yếu mềm. Đã thế khi tôi bảo dùng biện pháp tránh thai thì anh ta còn gạt đi không chịu. Sáng ra tôi dậy muộn rồi trông con nên cũng quên không mua thuốc uống.

Ấm ức đến phát khóc, ly hôn đã hai năm rồi làm sao có chuyện đoàn tụ nữa. Mà tôi thì không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ con. Tôi sẽ bắt anh ta phải cam kết chu cấp đầy đủ cho cả hai đứa con mới được.

Khi tôi vừa khóc vừa dúi vào tay chồng cũ phiếu siêu âm thai, cứ tưởng anh sẽ sợ hãi trốn tránh. Nào biết chồng cũ cười tươi rói rồi bế bổng tôi lên reo vui. Ngay sau đó, anh mở tủ lấy ra một món đồ. Tôi choáng nặng nhìn giấy tờ căn hộ chung cư đứng tên chồng cũ.

Anh khuỵu xuống trước mặt tôi dịu dàng: "Hãy quay về với anh, em nhé. Anh không biết là ‘một lần sẽ ăn ngay’ nên chưa kịp mua nhẫn. Nhưng căn hộ này thì anh đã chuẩn bị trong suốt 2 năm qua…".

Phút yếu lòng qua đêm cùng chồng cũ một lần, một tháng sau tôi bàng hoàng khi thấy mình ‘2 vạch’, tìm đến ăn anh vạ thì được tặng một món quà không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi há hốc nghe chồng cũ thú nhận rằng sau ly hôn anh rất hối hận, bởi vì lúc trước yếu đuối không bảo vệ tôi trước sức ép từ bố mẹ. Anh quyết định chỉ có ra ở riêng mới giải quyết được vấn đề nên lao vào làm việc dành dụm tiền mua nhà mong đón tôi và con trai về. Nhà có rồi mà anh sợ tôi từ chối nên mới có tình gài bẫy cho vợ cũ mang thai.

Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy! Nhưng tôi hạnh phúc lắm vì chồng cũ vẫn nhớ đến mình. Trong suốt 2 năm qua có lẽ tôi cũng vẫn yêu anh nên mới không thể tiếp nhận ai khác. Anh đã chín chắn và bản lĩnh hơn xưa, gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ, thậm chí còn có thêm thành viên mới!

Ăn nằm với sếp đã khỏa lấp khoảng trống khi bị chồng lạnh nhạt, tưởng hôn nhân tan vỡ tới nơi thì chồng lại quay ra ân ái, tặng cho một bất ngờ không tưởng

Ăn nằm với sếp đã khỏa lấp khoảng trống khi bị chồng lạnh nhạt, tưởng hôn nhân tan vỡ tới nơi thì chồng lại quay ra ân ái, tặng cho một bất ngờ không tưởng

Chồng tôi không như những người khác, suốt những năm kết hôn, anh chưa từng tặng tôi một món quà đắt tiền nào, thậm chí còn thường xuyên ra ngoài. Buồn vì chồng lạnh nhạt, tôi đã ngoại tình với sếp của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 23 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 23 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa