Phút yếu lòng qua đêm cùng chồng cũ một lần, một tháng sau tôi bàng hoàng khi thấy mình ‘2 vạch’, tìm đến ăn anh vạ thì được tặng một món quà không tưởng

Sau khi ly hôn, tôi cố gắng duy trì mối quan hệ hòa bình với chồng cũ. Anh ấy chu cấp cho con một khoản tiền mỗi tháng, đưa đón bé về bên nhà chơi với ông bà nội mà thôi. Còn tôi với chồng cũ ít liên hệ riêng, với gia đình chồng cũ lại càng chẳng qua lại gì. Vì mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng khi trước không được thuận lợi lắm.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm. Lúc đó con trai tôi mới lên 3 tuổi. Con còn nhỏ, tôi kiên quyết giành quyền nuôi con bằng được.

Đêm đó con tôi rất vui, tôi cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái. Như thể gia đình tôi lại trở về như trước kia, 3 thành viên đầy đủ không thiếu một ai. Đến giờ tôi cho con đi ngủ, cứ nghĩ chồng cũ sẽ tự về. Ai ngờ lúc trở ra thì anh vẫn ở đó. Đang thẫn thờ thì chồng cũ đột ngột ôm chầm tôi vào lòng thủ thỉ nói nhớ nhung.

2 năm như vậy qua đi, cho đến cách đây hơn một tháng là sinh nhật con trai tôi. Tôi không báo với chồng cũ vì nếu anh ta có lòng sẽ tự nhớ đến. Tối đó tôi mua một chiếc bánh gato xinh xắn để hai mẹ con thổi nến. Vừa thắp nến lên thì chồng cũ xuất hiện với món đồ chơi mà con trai tôi hằng yêu thích.

Thú thật tôi không tin lời nói nhớ nhung đó, chỉ cho rằng chồng cũ muốn tình một đêm vì có lẽ đợt này anh ta không có bạn gái. Còn tôi 2 năm ly hôn chưa hề quen người mới. Ban đầu cần thời gian ổn định cuộc sống, sau đó tôi nhận ra chỉ có sự nghiệp mới quan trọng, tình yêu cũng chỉ là phù phiếm.

Khi chồng cũ ôm mình, tôi mới nhận ra thực tế tôi cũng cảm thấy cô đơn. Tặc lưỡi xuôi theo cảm xúc, tôi để chồng cũ ngủ lại nhà mình đêm đó. Sau đêm mặn nồng, sáng ra anh còn mua bữa sáng về cho vợ cũ rồi mới có việc rời đi.

Ảnh minh họa: Internet

Bẵng đi một tháng sau, tôi nhận ra cơ thể có dấu hiệu lạ, nhất là chu kỳ không thấy tới. Tôi giật mình, lập tức đi mua que thử thai, nhìn hai vạch đỏ chót mà hoang mang.

Nghĩ tới cái đêm đó, tôi thấy tức giận vô cùng. Vẫn biết nếu tôi đủ cứng rắn thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nhưng đầu sỏ gây tội chính là chồng cũ. Anh ta cố tình dụ dỗ tôi vào cái tối sinh nhật con vì biết tôi sẽ yếu mềm. Đã thế khi tôi bảo dùng biện pháp tránh thai thì anh ta còn gạt đi không chịu. Sáng ra tôi dậy muộn rồi trông con nên cũng quên không mua thuốc uống.

Ấm ức đến phát khóc, ly hôn đã hai năm rồi làm sao có chuyện đoàn tụ nữa. Mà tôi thì không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ con. Tôi sẽ bắt anh ta phải cam kết chu cấp đầy đủ cho cả hai đứa con mới được.

Khi tôi vừa khóc vừa dúi vào tay chồng cũ phiếu siêu âm thai, cứ tưởng anh sẽ sợ hãi trốn tránh. Nào biết chồng cũ cười tươi rói rồi bế bổng tôi lên reo vui. Ngay sau đó, anh mở tủ lấy ra một món đồ. Tôi choáng nặng nhìn giấy tờ căn hộ chung cư đứng tên chồng cũ.

Anh khuỵu xuống trước mặt tôi dịu dàng: "Hãy quay về với anh, em nhé. Anh không biết là ‘một lần sẽ ăn ngay’ nên chưa kịp mua nhẫn. Nhưng căn hộ này thì anh đã chuẩn bị trong suốt 2 năm qua…".

Ảnh minh họa: Internet

Tôi há hốc nghe chồng cũ thú nhận rằng sau ly hôn anh rất hối hận, bởi vì lúc trước yếu đuối không bảo vệ tôi trước sức ép từ bố mẹ. Anh quyết định chỉ có ra ở riêng mới giải quyết được vấn đề nên lao vào làm việc dành dụm tiền mua nhà mong đón tôi và con trai về. Nhà có rồi mà anh sợ tôi từ chối nên mới có tình gài bẫy cho vợ cũ mang thai.

Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy! Nhưng tôi hạnh phúc lắm vì chồng cũ vẫn nhớ đến mình. Trong suốt 2 năm qua có lẽ tôi cũng vẫn yêu anh nên mới không thể tiếp nhận ai khác. Anh đã chín chắn và bản lĩnh hơn xưa, gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ, thậm chí còn có thêm thành viên mới!