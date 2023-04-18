Phòng bố chồng bốc mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tôi đẩy cửa nhìn vào kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của em dâu

Tâm sự 18/04/2023 09:21

Vừa mở cửa bước vào phòng của bố chồng thì tôi ngỡ ngàng đứng bất động. Tôi ngửi thấy mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sao trong nhà chồng tôi lại có mùi này?

Từ khi lấy chồng, tôi chưa từng phải làm dâu ngày nào. Chồng tôi là con trưởng trong gia đình 5 anh chị em. Mẹ chồng tôi mất sớm, chỉ còn bố chồng tôi đã 60 tuổi. Cậu út là người ở gần chăm sóc bố chồng tôi. Các anh em còn lại đều đi làm xa nên chỉ có thể gửi tiền về đủ phụng dưỡng bố già.

Biết vợ chồng chú út không khá giả, lại còn phải trông nom bố nên chúng tôi thường xuyên gửi thêm tiền để phụ giúp. Mấy anh chị chưa từng đưa thiếu chú ấy đồng nào, còn thoải mái hỏi chú có thiếu gì thì nói để chúng tôi gửi về.

Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm tiền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc. Cô ấy còn trẻ nhưng lại lười nhạc thích tiêu xài phung phí. Gần đây tôi còn nghe nói cô ấy giấu chồng mượn tiền để chơi chứng khoán, giờ thì ôm nợ làm khổ chú út.

Phòng bố chồng bốc mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tôi đẩy cửa nhìn vào kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của em dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây chúng tôi làm ăn xa không khá khẩm vì tình hình dịch bệnh. Do đó, anh chị đi làm xa gửi tiền về ít hơn trước, cũng không về thăm bố nhiều được.

Nhưng gần đến ngày giỗ của mẹ chồng thì chúng tôi đều tranh thủ về một vài ngày. Tôi về trước mọi người một ngày để dọn dẹp, chuẩn bị đồ cúng. Khi tôi vừa về tới nơi thì thấy bố chồng đang ngồi phơi nắng trước nhà. Tôi mua đồ về để nấu bữa cơm trưa, cũng nhìn qua lại để chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Vừa mở cửa bước vào phòng của bố chồng thì tôi ngỡ ngàng đứng bất động. Tôi ngửi thấy mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sao trong nhà chồng tôi lại có mùi này? Chẳng lẽ không ai lau dọn phòng của bố chồng tôi sao?

Tôi bịt mũi đi vào trong thì phát hiện thứ mùi kinh khủng này bốc lên từ một cái xô nhỏ để trong góc phòng. Thì ra là một cái xô đựng nước tiểu. Tôi cắn răng dọn dẹp, lau chùi cẩn thận lại phòng của bố chồng. Sau đó, tôi nói chuyện rõ ràng với bố chồng, ông kể tôi nghe câu chuyện gia đình bất ngờ.

Bố chồng của tôi mấy năm trước bị tai biến nên đi đứng không còn thuận tiện. Đặc biệt là vào ban đêm, người già thường đi tiểu đêm. Vậy là để tiện hơn, ông phải để cái xô cạnh giường. Ông không dám một mình đi vào nhà vệ sinh vào ban đêm. Dần dần, căn phòng bốc mùi khai kinh khủng.

Phòng bố chồng bốc mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, tôi đẩy cửa nhìn vào kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của em dâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận thật sự rồi hỏi ông, tôi nhớ vợ chồng chú út có con trai lớn cũng đã 10 mấy tuổi, sao không để thằng bé ngủ cùng ông? Lúc này, bố chồng tôi mới kể em dâu út quái gở giở trò bắt bố chồng tôi phải đưa tiền cho cô ta thì mới cho thằng bé ngủ cùng ông. Mà bố chồng của tôi cũng chẳng có mấy đồng, sao lấp được lòng tham của em dâu. Ông vừa kể tôi nghe mà nước mắt rưng rưng. Tôi vừa đau lòng thương bố chồng vừa tức giận em dâu nhẫn tâm vô cảm.

Tôi muốn các anh chị em trong nhà phải biết chuyện này, không thể để tình trạng này tồi tệ hơn. Nhưng nếu chuyện vỡ lỡ, em dâu càng đối xử tệ bạc với bố chồng tôi thì phải làm sao? Tôi phải làm sao đây với chuyện gia đình thế này?

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