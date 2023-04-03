Mới cưới nhưng chồng cứ diện cớ để né 'động phòng', một hôm liều lĩnh chủ động quyến rũ chồng và cái kết không ngờ

Lý không phải gái không có nhan sắc, lại còn đang làm tới chức trưởng phòng nhưng có lẽ do cô cao số nên vài mối tình đã qua mà không đi đến đâu cả. Toàn là người đàn ông bình thường, cũng chỉ là một nhân viên nhà nước, so với vợ sắp cưới thì anh kém hẳn. Nhưng Lý chặc lưỡi, người đàn bà suy cho cùng cũng chỉ cần đứa con, chồng có kém hơn chút cũng chẳng sao cả.

Toàn với Lý cưới nhau là do mai mối nên đám cưới diễn ra rất nhanh chỉ sau 2 tháng biết mặt nhau. Lý cũng đã 30, vào cái độ tuổi đã toan về già rồi nên cô cũng không kén chọn gì nữa, nhà trai hỏi cưới là cưới liền cũng là để bố mẹ vui lòng.

Thế nhưng Lý không ngờ rằng mặc vợ mặc váy quyến rũ trên giường, Toàn vẫn nằm cạnh trơ trơ như một khúc gỗ vậy, không có phản ứng gì. 30 phút trôi qua trong lặng lẽ, Lý quyết định quàng tay ôm ngang người chồng thì không ngờ Toàn đã có phản ứng mạnh, anh hất luôn tay vợ ra.

Vậy là đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên. Người vui nhất có lẽ là bố Lý khi cô con gái 30 như quả bom nổ chậm trong nhà cuối cùng cũng đi lấy chồng. Đêm tân hôn Lý cũng chuẩn bị cho mình bộ váy ngủ gợi cảm để cuốn hút chồng. Cả hai đã đầu 3 cả, không còn cuồng nhiệt như những cặp vợ chồng trẻ nhưng đêm đầu tiên thì chắc ai cũng phải có cảm xúc mãnh liệt.

“Đừng có động vào người tôi. Nói cho cô biết tôi yếu sinh lý đấy thế nên không làm ăn được gì đâu. Thôi tôi ra ngoài ngủ cho yên giấc chứ ngủ trong này cô quấy thì tôi không ngủ được”. Nhìn chồng cắp gối ra ngoài phòng khách ngủ mà Lý hụt hẫng vô cùng. Có lẽ nào cô lấy phải anh chồng yếu sinh lý thật sao? Mà có yếu thật thì tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm đối xử với vợ như thế được chứ.

Cả đêm tân hôn cô ôm gối khóc, nhưng rồi những ngày tiếp theo đó Toàn vẫn ra ngoài ngủ riêng mặc vợ trong phòng một mình. Ban ngày họ vẫn là một cặp vợ chồng bình thường, Toàn còn quan tâm tới vợ rất nhiều nhưng đêm đến thì họ mỗi người một nơi như thế. Lý chán nản tới mức muốn bỏ chồng nhưng nếu vừa mới cưới mà bỏ ngay thì mất mặt với bạn bè đồng nghiệp và cấp dưới. Đặc biệt bố cô không chịu nổi cú sốc này đâu.

Suy nghĩ nhiều, đêm mất ngủ khiến Lý phờ phạc, mẹ cô lại tưởng con gái ốm nghén bà trách:

- Mới cưới được nửa tháng mà đã thế này, thế mà lúc bảo cưới còn lưỡng lự, hóa ra anh chị đã ấy từ trước rồi cơ đấy.

- Mẹ thì cứ nghĩ linh tinh làm gì có chuyện đó.

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Sau đó tình hình cũng không có gì cải thiện dù Lý đã nói chuyện vài lần với chồng. 1 tháng lấy chồng vẫn chưa được làm đàn bà, chẳng lẽ số phận cô lại hẩm hiu đến thế này sao. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Lý quyết định liều một lần, sau lần này cô sẽ có quyết định chính thức cho cuộc hôn nhân này.

Tối hôm ấy sau khi chồng vác gối ra ngoài ngủ chừng 30 phút thì Lý gọi điện ra: ‘Hình như em sốt cao rồi, người nóng bừng và mệt quá”. Nghe vợ nói thế thì Toàn hốt hoảng lao vội vào trong phòng, nhưng vừa lật tấm chăn mỏng trên người vợ ra, Toàn choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Vợ anh không hề mặc quần áo trên người, mắt nhắm nghiền. Toàn đặt tay lên trán vợ thì bất ngờ bị Lý kéo ghì xuống…

Lúc này thì Toàn không thể kìm nén thêm được nữa, lao vào vợ như một con hổ đói vồ mồi, vậy là họ có đêm tân hôn cuồng nhiệt không kém gì những cặp vợ chồng trẻ. Cuộc yêu vừa kết thúc cũng là lúc Toàn nhìn xuống ga giường rồi thốt lên:

- Em vẫn còn à…

- Tất nhiên, sao anh bảo anh yếu sinh lý mà hôm nay anh khỏe như trâu vậy?

- Tại vì, tại vì thằng bạn anh ở gần nhà em nó bảo em mất trinh với người yêu cũ rồi và trước khi gặp anh thì vẫn qua lại với người cũ. Vì bố mẹ ép nên anh phải cưới, nhưng anh không muốn là thằng đổ vỏ đâu nên kiên quyết không động vào em. Anh định chờ cho bụng em nổi lên rồi có cớ trả về nhà ngoại.

- Hóa ra là như thế, bạn anh là thằng nào?

- Thằng Hùng…

- Hóa ra là hắn, tán em 4 năm nhưng không được nên mới chơi trò này. Thế thôi để mai em dọn đồ về nhà ngoại luôn, không cần phải đợi bụng nổi để anh đuổi.

- Không được, em không được đi đâu hết. Giờ bụng em nổi thì nó là con anh chứ con ai nữa. Em mà về thì bố mẹ anh giết anh mất. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh.

Cứ thế Toàn ôm chặt lấy vợ khiến Lý không cựa quậy được. Cũng vì tin lời bạn mà suýt chút nữa anh đã để mất vợ, nếu hôm đó vợ anh không quyết một lần thách thức chồng thì có lẽ anh đã bị bạn lừa thật rồi.