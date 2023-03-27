Về nhà không báo trước, tôi ngạc nhiên khi chồng trang trí giường ngủ ngập hoa, sau đêm mặn nồng tôi mới bàng hoàng biết được sự thật

Tâm sự 27/03/2023 05:42

Cách đây gần 1 tháng, tôi có chuyến đi vào Đà Nẵng, theo lịch thì 1 tuần mới về nhưng vì sớm hoàn thành xong công việc trước nên tôi về trước hai ngày.

Tôi và anh kết hôn cách đây hơn 4 năm, có một con gái lên 3 tuổi. Ngày trước hai đứa cũng yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Chồng tôi là người thành đạt, hiền lành, sống chu đáo với vợ con, bên ngoại.

Chồng tôi là nhân viên trong công ty xuất nhập khẩu, còn tôi là nhân viên kinh doanh một công ty truyền thông. Cũng vì đặc thù công việc nên tôi rất hay phải đi công tác.

Cách đây gần 1 tháng, tôi có chuyến đi vào Đà Nẵng, theo lịch thì 1 tuần mới về nhưng vì sớm hoàn thành xong công việc trước nên tôi về trước hai ngày. Tôi muốn gây bất ngờ cho chồng nên không báo trước.

Về nhà không báo trước, tôi ngạc nhiên khi chồng trang trí giường ngủ ngập hoa, sau đêm mặn nồng tôi mới bàng hoàng biết được sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc về đến nhà, tôi bất ngờ vô cùng khi thấy anh đang chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn với nến, hoa hồng. Thấy tôi về, anh tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ nhưng sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh bảo tôi đi tắm đi, anh chuẩn bị để đón tiếp tôi.

Ăn xong, anh đưa tôi vào phòng ngủ, trên giường trải đầy những cánh hoa hồng đỏ rực. Tôi hỏi sao anh biết tôi về, chồng nói "cái gì anh cũng biết, tôi vui là anh cũng vui rồi". Đêm hôm đó, hai đứa đã có một đêm vô cùng hạnh phúc và lãng mạn.

Tôi vẫn tin yêu chồng như thế cho đến mấy ngày sau. Khi anh vào nhà vệ sinh, tôi thấy điện thoại anh báo tin nhắn, Vì tò mò nên tôi đọc thử, nội dung tin nhắn khiến tôi chết điếng:"Lần sau anh phải  bù cho em đấy nhé". Tôi về phần tin đã gửi đọc thử: "Anh xin lỗi em mà, hôm đó anh chuẩn bị mừng sinh nhật em, ai ngờ vợ anh lại về, thôi ngoan, hôm nào anh dẫn đi mua sắm bù cho nhé".

Về nhà không báo trước, tôi ngạc nhiên khi chồng trang trí giường ngủ ngập hoa, sau đêm mặn nồng tôi mới bàng hoàng biết được sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sững sờ khi đọc tin nhắn của chồng, nhớ lại sự việc xảy ra mấy hôm trước, tôi lặng cả người. Hóa ra hôm đó không phải anh chuẩn bị cho tôi mà là làm tiệc sinh nhật cho nhân tình.

Tôi sốc vô cùng, đau đớn vô cùng, không ngờ anh lại có thể phản bội tôi, tôi muốn hỏi chồng cho rõ mọi chuyện nhưng lại sợ hãi, tôi không biết đối mặt với mọi chuyện như thế nào... tôi phải làm sao đây?

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Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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