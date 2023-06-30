Phát hiện bụng cô giúp việc ngày càng to lồ lộ, tôi lên tiếng làm lớn trước cha mình nhưng câu trả lời khiến tôi ngã quỵ đau đớn

Tâm sự 30/06/2023 18:30

ôi nói với cha tôi sẽ tìm người khác, để cô ta nghỉ việc. Đến lúc này, tôi nghe cha mình nói một câu chấn động khiến tôi bàng hoàng.

Mẹ tôi qua đời cách đây 15 năm, cha tôi sau đó chỉ ở vậy không đi thêm bước nữa. Ông năm nay đã 54 tuổi.

Ngày trước khi mẹ tôi còn sống, bà thường trêu ba tôi thu hút ong bướm bên ngoài. Vì cha tôi vốn điển trai từ khi còn trẻ, khi già vẫn trông phong độ lắm. Sau khi mẹ tôi mất, nhiều người phụ nữ chủ động tiến tới muốn giúp cha tôi chăm sóc tôi chu đáo hơn.

 

Nhưng cha tôi lần nào cũng từ chối. Lúc đó tôi mới học lớp 7, cha tôi nói muốn nuôi tôi khôn lớn, không muốn tôi vì có mẹ kế mà sa sút tinh thần. Cha tôi nói sau này khi tôi lấy chồng rồi thì ông sẽ phụ nuôi con cái của tôi, ông không sợ cô đơn.

 

15 năm dài, tôi lúc nào cũng thương cha mình, chưa từng làm gì khiến ông buồn lòng. Đến giờ thì tôi đã đi làm, ổn định cuộc sống khiến ông an lòng. Ngày trước vì nuôi tôi ăn học nên cha tôi phải làm nhiều việc vất vả. Giờ thì đến lượt tôi gánh vác giúp ông, không để ông phải cực khổ vì tôi nữa.

Phát hiện bụng cô giúp việc ngày càng to lồ lộ, tôi lên tiếng làm lớn trước cha mình nhưng câu trả lời khiến tôi ngã quỵ đau đớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì muốn kiếm nhiều tiền để cha tôi sớm nghỉ ngơi nên tôi không có nhiều thời gian ở nhà. Tôi đành thuê người giúp việc để chăm lo nhà cửa, để cha tôi thấy thảnh thơi hơn. Sau khi tìm kiếm một thời gian thì tôi thuê được một cô giúp việc 25 tuổi tên Nhung. Cô gái này nhỏ tuổi hơn tôi nhưng quen việc từ nhỏ, làm việc nhanh nhẹn, trông cũng thật thà.

Từ ngày có thêm một người làm việc trong nhà, cha tôi trông vui vẻ hơn. Cũng vì tính tình của Nhung được lòng người lớn, lúc nào cũng nói chuyện lễ phép nhưng vui vẻ, lại biết quan tâm. Vì thế tôi thấy hài lòng lắm, còn thoải mái tăng thêm lương cho cô ấy.

Phát hiện bụng cô giúp việc ngày càng to lồ lộ, tôi lên tiếng làm lớn trước cha mình nhưng câu trả lời khiến tôi ngã quỵ đau đớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cho đến một ngày tôi phát hiện cô giúp việc cứ buồn nôn kì lạ. Tôi bèn canh lúc Nhung đi chợ thì tìm vào phòng lục tìm. Tôi bất ngờ thấy giấy tờ siêu âm, thai đã được 4 tháng. Khi Nhung trở về, tôi lao tới vén chiếc áo rộng thùng thình của cô ấy lên thì đúng là bụng đã to lên lồ lộ. Chỉ vì Nhung thường mặc đồ rộng, thân hình lại nhỏ nên khi nhìn qua tôi không thể nhận ra.

Nhung chỉ mới làm ở nhà tôi chưa được nửa năm mà đã mang thai. Tôi nghĩ cô ta không tập trung làm việc cho nhà tôi mà chỉ biết ra ngoài tìm thú vui với tên đàn ông nào đó. Tôi nói với cha tôi sẽ tìm người khác, để cô ta nghỉ việc. Đến lúc này, tôi nghe cha mình nói một câu chấn động. Ông nói đứa trẻ trong bụng của Nhung là con của ông.

 

Tôi bàng hoàng tột độ, không ngờ được chuyện gia đình mình lại có lúc trở nên thế này. Sao cha tôi có thể ăn nằm với một người còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, cô ta còn là người giúp việc trong nhà chúng tôi. Nhưng cha tôi một mực muốn giữ Nhung ở lại. Quá bất mãn, tôi dọn đồ bỏ khỏi nhà. Ai cũng khuyên tôi đừng giận cha nữa, dù sao ông cũng đã lớn tuổi. Nhưng thật sự tôi rất khó chấp nhận chuyện thế này. Tôi phải làm sao đây?

 

Nhà có tiệc nên ăn uống đến tận nửa đêm mới tỉnh, đang trong cơn say, tôi rụng rời thấy chồng và ô sin làm điều khủng khiếp

Nhà có tiệc nên ăn uống đến tận nửa đêm mới tỉnh, đang trong cơn say, tôi rụng rời thấy chồng và ô sin làm điều khủng khiếp

Tôi chẳng nghi ngờ gì cho đến khi mở chìa khóa cửa đang có những tiếng kêu ấy. Nhưng tôi phải choáng váng trước sự thật nghiệt ngã.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 43 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân