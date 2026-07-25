Đoàn khách lạ xuất hiện giữa lễ cưới, phản ứng của chú rể khiến cả hội trường xôn xao

Tâm sự 25/07/2026 17:02

Tôi quen vợ qua mai mối. Ở tuổi 32, tôi nghĩ mình không có quá nhiều thời gian để kén chọn. Thành ra khi có người phù hợp, tôi quyết định tìm hiểu luôn. Qua giới thiệu và bản thân tôi cảm nhận, My là một cô gái ngoan hiền.

Tôi mới kết hôn được 3 ngày. Những ngày này, nhìn thấy bạn bè nhắn tin chúc mừng, lòng tôi lại càng rối bời. Chẳng biết nên tiếp tục hay chia tay để cả hai đỡ khổ.

Tôi quen vợ qua mai mối. Ở tuổi 32, tôi nghĩ mình không có quá nhiều thời gian để kén chọn. Thành ra khi có người phù hợp, tôi quyết định tìm hiểu luôn. Qua giới thiệu và bản thân tôi cảm nhận, My là một cô gái ngoan hiền. Cô ấy năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn và tính cách cũng rất dịu dàng. Đáng lẽ ra, người như My sẽ luôn được săn đón. Vậy mà khi đến với tôi, My nói cô ấy độc thân gần 2 năm rồi.

Gác lại những thắc mắc của mình, tôi vẫn đến với My. Gia cảnh nhà cô ấy không tốt, thành ra tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ My để cô ấy yên tâm. Ngay cả khi cưới nhau, My đã 28 tuổi, đi làm 6 năm nhưng nói không có đồng nào, tôi vẫn chi trả toàn bộ tiền mời cưới, còn đưa cho mẹ vợ cái kiềng vàng để trước mặt bố mẹ tôi, nhà vợ không bị lép vế.

Đoàn khách lạ xuất hiện giữa lễ cưới, phản ứng của chú rể khiến cả hội trường xôn xao - Ảnh 1
Cô ấy lùi xuống vài bước rồi bỏ chạy vào trong. Ảnh minh họa: Internet

Tôi tự thấy mình đối xử với My quá tử tế. Vậy mà cô ấy lại phụ lòng tôi, giấu tôi một chuyện động trời. Chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người thực sự thân thiết. Khi tiệc gần kết thúc, một toán người đến và lớn tiếng gọi tên vợ tôi.

Vừa nhìn thấy họ, vợ tôi tái mét mặt. Cô ấy lùi xuống vài bước rồi bỏ chạy vào trong. Lúc này tôi mới biết, vợ mình nợ người ta nửa tỷ. Mấy tháng nay thất nghiệp không có tiền trả, vì thế, họ cho người đến tận đám cưới của tôi để đòi tiền.

Xấu hổ quá mọi người ạ. Tôi phải đứng ra xin lỗi, hứa sẽ trả nợ. Sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi hỏi thì vợ nức nở, nói ngày mới ra trường, cô ấy ham hố làm giàu nên tham gia vào đa cấp, vay nợ gần một tỷ để kinh doanh. Bây giờ số nợ ấy vẫn còn. Tôi sốc quá, người mẫu mực như My, tại sao lại làm việc đó chứ? Mới cưới nên không có gì ràng buộc, tôi có nên chia tay My vì chuyện này không?

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Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con".

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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