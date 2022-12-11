Nửa đêm thức dậy không thấy chồng nằm đâu, vừa bước tới phòng chị dâu thì nghe tiếng anh ở trong, ghé mắt vào xem tôi quỳ sụp xuống bởi cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 11/12/2022 19:53

Từ trước đến nay trong mắt tôi cả gia đình chồng từ nhỏ đến lớn đều là những người tốt nhất, tuy nhiên sự việc đêm đó đã khiến tôi ngộ ra tất cả, không thể đánh giá ai chỉ qua tiếp xúc thường ngày.

Nhà chồng tôi có 3 anh em, trên chồng tôi có một anh trai còn dưới là một cô em gái. Tôi cũng được nghe đủ thứ chuyện rồi lời cảnh báo của các chị đồng nghiệp về sự phức tạp khi sống chung như vậy với cả nhà chồng nhưng đâu phải mình cứ muốn là được.

Nửa đêm thức dậy không thấy chồng nằm đâu, vừa bước tới phòng chị dâu thì nghe tiếng anh ở trong, ghé mắt vào xem tôi quỳ sụp xuống bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi vốn là người sống khá theo nguyên tắc. Tôi tự nhận thấy ông là người biết điều, chỉ là đôi khi suy nghĩ hơi theo cổ truyền quá. Ông đặc biệt thích con cháu quây quần và không chấp nhận cho đứa nào được ở riêng hay thậm chí là ăn riêng cũng không được.

Điều này ban đầu khiến tôi khá ái ngại nhưng mà thôi, thuyền theo lái, gái theo chồng. Hơn nữa, chồng tôi vốn là người chiều chuộng vợ, tôi tin nếu cuộc sống không ổn thỏa anh sẽ giải quyết để tôi không phải khó xử mà thôi.

Mới về làm dâu được vài tháng thôi nên nhìn chung tôi cũng thấy cuộc sống không đến mức như nhiều chị em từng thêu dệt. Tôi về nhà chồng là có thai luôn nên cũng được bố mẹ chồng quan tâm lắm. Phải cái ông bà ngại không quan tâm trước mặt vì vợ chồng anh trai chồng tôi lấy nhau đã gần 4 năm mà vẫn chưa có con. Mẹ chồng từng có lần kéo tay tôi vào tâm sự nên tôi cũng hiểu và thương mọi người trong nhà hơn.

Anh trai chồng tôi kiếm tiền khá nhất trong nhà. Anh làm trong ngành giao thông cầu đường, tuy có hay phải đi đây đi đó nhưng đổi lại thu nhập đến gần 50 triệu đồng/tháng. Lương cao như vậy nhưng anh chồng tôi lại rất đứng đắn và đặc biệt tôn trọng vợ, mẹ và các em. Tôi chỉ là em dâu trong nhà nhưng thi thoảng vẫn được anh cho tiền để bồi bổ thêm cho khỏe mẹ khỏe con.

Em gái chồng là người duy nhất có mặt mà như không có mặt trong nhà. Con bé chỉ kém tôi 1 tuổi và đã đi làm. Tôi cũng nhiều lần chủ động bắt chuyện nhưng con bé hình như không muốn làm thân với tôi. Mang tiếng hơn nửa năm về nhà chồng nhưng số lần hai đứa tôi ngồi chung một mâm cơm chắc chỉ được hơn 10. Thôi thì kệ, ít tiếp xúc thì cũng hạn chế được va chạm. Tôi cũng không muốn cuộc sống của mình trở nên thêm phần phức tạp.

Chồng chiều, bố mẹ chồng tâm lý, anh chồng thi thoảng lại cho ít tiền, nhìn chung cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá màu hồng. Duy chỉ có một điều gần đây tôi thấy chồng mình cứ có điều gì đó lạ lạ. Nhiều khi tôi cảm giác như giữa anh và chị dâu có bí mật gì đó mà giấu không cho tôi biết.

Có lần tôi nửa đùa nửa thật hỏi chồng thì anh nói không có chuyện gì, chỉ là do tôi nhạy cảm quá. Tôi lên mạng tìm hiểu thì được biết đúng là phụ nữ trong thai kỳ có trở nên nhạy cảm hơn thật nên cũng gạt bỏ những nghi ngờ kia đi, chăm lo cho đứa bé trong bụng.

Thế rồi cho đến đêm hôm đó, dù đang say giấc ngủ nhưng tôi vẫn phải mò dậy đi vệ sinh. Từ ngày bầu bí tôi chẳng đi vệ sinh đêm bao giờ, chẳng hiểu sao hôm nay lại không thể chịu được.

Mò dậy đi vệ sinh, tôi mới phát hiện ra không thấy chồng mình đâu. Nghĩ bụng có thể là anh xuống nhà uống nước, tôi chờ một lúc không thấy tăm hơi đâu nên bán tín bán nghi đi xuống nhà.

Vừa đi qua phòng anh chị chồng, tôi khựng người trước khung cảnh phía trong. Chồng tôi không phải xuống nhà lấy nước mà là đang ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm nửa hôm. Điều này có nghĩa là gì? Anh trai chồng tôi thì đang đi công tác mà sao họ lại như vậy? Tôi thì lại đang bầu bí, có lẽ nào?

Vì cửa phòng mở toang nên tôi có thể thấy rất rõ chồng mình đứng phía trong, trước mặt anh là chị dâu tôi đang quỳ. Vừa thoáng nhìn thấy cảnh mờ ám đó từ cầu thang, tôi phải trấn tĩnh mình trước khi cố bước thật nhẹ xuống gần hơn để biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nửa đêm thức dậy không thấy chồng nằm đâu, vừa bước tới phòng chị dâu thì nghe tiếng anh ở trong, ghé mắt vào xem tôi quỳ sụp xuống bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Tôi đã cho chị một cơ hội mà chị vẫn chưa chấm dứt với người đàn ông đó à. Sao chị không ly hôn mà đến với anh ta đi, còn lừa dối anh tôi làm gì?".

"Chị xin em. Anh Phúc và bố mẹ quá tốt với chị. Chị không thể làm tổn thương anh ấy. Nhưng chị cũng là đàn bà, chị cũng muốn có một đứa con, chị cũng muốn làm mẹ. Em có biết chị khao khát điều đó đến thế nào không?".

Nghe chị vừa nói vừa khóc, tôi phần nào hiểu ra câu chuyện. Không ngờ người như chị lại ngoại tình, người như anh trai chồng tôi lại bị vô sinh. Nhưng cùng là phụ nữ, tôi hiểu khao khát được làm mẹ là thế nào. Tôi nên coi như không biết chuyện gì xảy ra hay tìm đến tâm sự, thông cảm với chị?

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