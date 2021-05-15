Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh 'tẽn tò' cả đời

Tâm sự 15/05/2021 08:19

Hôm ấy, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng tôi nói có cuộc họp gấp. Dù ở nhà nội trợ nhưng tôi vẫn thừa hiểu, rằng chẳng có cuộc họp nào lại bắt đầu lúc 10 giờ đêm. Chưa kể lúc đó, thái độ của chồng tôi cũng khác hẳn mọi ngày.

Nhìn vào cuộc sống của tôi, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Chồng kiếm ra tiền, con cái lại có nếp có tẻ. Thế nhưng sâu bên trong, chúng tôi lại có một vấn đề khó nói.

Chồng tôi là giám đốc một công ty có tiếng tăm trong ngành. Vừa có danh tiếng lại vừa có thu nhập, vì thế nên không ít cô gái vây quanh anh. Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết chồng mình có qua lại với những cô gái khác. Chỉ là các mối quan hệ đó đều thuộc dạng bóc bánh trả tiền.

Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh 'tẽn tò' cả đời - Ảnh 1
Quả thật ngay hôm đó, chồng tôi bị công ty đuổi việc. Thư ký của anh chắc chắn cũng thế. Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng tôi nói có cuộc họp gấp. Dù ở nhà nội trợ nhưng tôi vẫn thừa hiểu, rằng chẳng có cuộc họp nào lại bắt đầu lúc 10 giờ đêm. Chưa kể lúc đó, thái độ của chồng tôi cũng khác hẳn mọi ngày. Vì thế, tôi vẫn vờ như không nghi ngờ, trong thâm tâm thì đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch.

Đợi chồng vừa mới đi, tôi liền bám theo rồi chụp lại từng bức ảnh. Hai người họ đi vào khách sạn, ngay cả ảnh ra khỏi phòng cũng được tôi lưu lại. Sáng hôm sau, tôi in mỗi bức ảnh thành 200 tờ rồi thuê người rải trước cửa công ty.

Bình thường công ty của chồng tôi rất có uy tín, bây giờ vì chuyện ngoại tình trai gái nên mà bị đánh giá, thể nào họ sẽ không để yên. Quả thật ngay hôm đó, chồng tôi bị công ty đuổi việc. Thư ký của anh chắc chắn cũng thế. Còn tôi thì vờ như không hay biết chuyện gì, hàng ngày vẫn động viên chồng. Hôm qua chồng tôi bảo đã tìm được việc ở chỗ mới. Lần này tôi nghĩ trong đầu, chắc chắn lão không dám ngoại tình nữa. Nếu chuyện này còn tiếp tục, tôi sẽ tìm mọi cách để anh phải trả giá.

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