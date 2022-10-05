"Nóng mắt" khi chứng kiến cảnh chồng dùng khăn lau đi lau lại chỗ mẹ mình vừa ngồi, cô dâu lập tức có hành động choáng

Tâm sự 05/10/2022 10:27

Mẹ cô thì bất ngờ nhưng vẫn đi theo con gái. Đi ra bắt xe về nhà mẹ cô buồn lau nước mắt nói rằng mình đã có lỗi với cô. Còn cô thì mỉm cười ôm chặt lấy mẹ.

Cô là người con gái hiểu biết, hoàn cảnh gia đình chẳng có gì là khá giả nếu như không nói là khó khăn. Thế nhưng cô tự biết bản thân mình đến đâu, mình có thể làm được những gì và sống vô cùng tự lập. Cuộc sống của cô cứ thế mà yên  bình trôi qua.

Sống trong cuộc sống nghèo khó chưa bao giờ cô hi vọng mình có hay gặp được một chàng trai giàu có để đổi đời. Bởi cô cũng là cô gái thông minh và có thể tự lập được tốt. Nhưng cái duyên của cô cũng lạ. Cô được người đàn ông vô cùng giàu có và thành đạt theo đuổi. Ban đầu, cô cũng không thích gì anh ấy. Nhưng sự chân thành của anh ấy khiến cô cảm động. Rồi cô cũng đồng ý trở thành bạn gái của anh.

 

'Nóng mắt' khi chứng kiến cảnh chồng dùng khăn lau đi lau lại chỗ mẹ mình vừa ngồi, cô dâu lập tức có hành động choáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấm thoắt đấy thôi mà đã hơn 3 năm trôi qua rồi. Tình yêu đủ mặn nồng khiến cho cô tin tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng người để yêu thương và trao gửi cả cuộc đời của người con gái. Nhận lời cầu hôn từ anh, cô tin tưởng mình sẽ có một người chồng không chỉ giàu có giỏi giang mà còn hiểu biết.

Vậy nhưng mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt cô vào đúng cái ngày cưới, cái ngày trọng đại nhất mà cô đã chờ đợi. Ngày cưới, cô chẳng thể nào có thể chấp nhận được hành động người đàn ông mình hết mực yêu thương ấy lại có làm điều này đối với người mẹ của mình. Ngày cưới, cái ngày đáng ra phải hạnh phúc nhất nhưng rồi chẳng thể nào trọn vẹn ngay khi cô thấy hành động đó của anh.

Chứng kiến cảnh tượng chồng dùng khăn lau đi lau lại chỗ mẹ mình vừa ngồi rồi mới ngồi xuống cô dâu lập tức đứng dậy đưa thêm chiếc khăn nữa cho chồng rồi bình thản nói:

- Anh thấy chiếc ghế bẩn đến thế à?

- Không, chỉ là...

- Vì thấy mẹ em ngồi xuống rồi nên anh thấy bẩn lắm đúng không?

- Anh...

- Em chỉ cần nhìn hành động anh làm là đã đủ rồi. Trước mặt mọi người có mặt tại đây con xin phép được hủy hôn lễ này.

- Em nói cái gì vậy?

'Nóng mắt' khi chứng kiến cảnh chồng dùng khăn lau đi lau lại chỗ mẹ mình vừa ngồi, cô dâu lập tức có hành động choáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Anh còn chưa nghe rõ sao? Em muốn hủy hôn hiểu chứ? Em thật sự không thể nào ngờ được rằng anh lại là người đàn ông như thế đấy. Với em bất cứ ai không tôn trọng mẹ em thì em sẽ đều không cố gắng ở bên nữa. Mẹ em có nghèo, có già có khó khăn nhưng em tự hào vì có một người mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình chỉ để khiến em có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

- Anh sai rồi, cho anh cơ hội được không?

- Nếu mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa thì đã quá dễ dàng rồi anh ạ. Thôi em xin phép trả lại của hồi môn để đưa mẹ về.

Mẹ cô thì bất ngờ nhưng vẫn đi theo con gái. Đi ra bắt xe về nhà mẹ cô buồn lau nước mắt nói rằng mình đã có lỗi với cô. Còn cô thì mỉm cười ôm chặt lấy mẹ.

Cuộc sống của cô được mẹ ban tặng. Mẹ cô có thể không giàu có cao sang quyền quý. Nhưng cô tin mình đã làm đúng khi hủy bỏ hôn lễ này. Bởi vì, bất kì ai nhất là anh, chàng rể của mẹ phải tôn trọng mẹ thì cuộc sống sau này của cô mới có thể hạnh phúc được. Chỉ có như thế cô mới có thể báo hiếu với người mẹ của mình.

Đừng trách cô nóng vội trong cuộc hôn nhân của mình. Chỉ có ở trong trường hợp đó người ta mới có thể hiểu được lý do cô đã làm điều đó mà thôi. Sự hi sinh của người mẹ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của các con. Còn cô, cô tin ngày hôm đó mình đã làm đúng.

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Những câu hỏi tại sao chiếm lấy hết toàn bộ suy nghĩ khiến tôi vô cùng hối hận. Nhưng giờ đây sự hối hận này không thể đổi lại tính mạng của vợ tôi. Không thể đổi lại việc gia đình tôi lại hạnh phúc như xưa. Tôi đúng là gã đàn ông tệ bạc, cả cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

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Từ khóa:   Hôn nhân vợ chồng tâm sự

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