Nói với chồng sang nhà bạn ngủ, nửa đêm vợ lén về tạo bất ngờ, đến khi mở cửa nhà ra thì cô hoàn toàn chết lặng

Tâm sự 06/12/2022 11:41

Quay về nhà lúc nửa đêm, tính làm chồng bất ngờ, nhưng "người tính không bằng trời tính", chồng đã làm một việc còn khiến cô bất ngờ hơn.

Người ta nói đàn ông không có tự do sau khi kết hôn, tiền của họ cũng bị kiểm soát. Thực ra phụ nữ cũng vậy, nhất là sau khi có con, phần lớn thời gian đều dành cho con, thậm chí cô bạn thân ngày xưa còn không muốn rủ cô ấy đi mua sắm nữa.

Hôn nhân mang lại cho chúng ta điều gì, câu trả lời rất đơn giản, đó là có một mái ấm, một tổ ấm thuộc về mình. Giữa hôn nhân và tự do, đa số tất nhiên lựa chọn hôn nhân.

Khi một người bước chân vào hôn nhân và cảm thấy mất tự do, điều họ mong chờ nhất là một khoảng thời gian ngắn ngủi rảnh rỗi ở một mình. Nói tất cả thì hơi phiến diện, nhưng sẽ có những người đàn ông cảm thấy mong ngóng ngày vợ đưa con sang nhà ngoại, để họ có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, uống rượu, chơi game với bạn bè hay ra ngoài tận hưởng cuộc sống...

Nói với chồng sang nhà bạn ngủ, nửa đêm vợ lén về tạo bất ngờ, đến khi mở cửa nhà ra thì cô hoàn toàn chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về việc này, một cô vợ đã kể một câu chuyện trớ trêu của vợ chồng mình. Chuyện là, cô vợ nói với chồng rằng bạn thân của mình vừa mới chia tay người yêu, khóc lên khóc xuống. Cô cảm thấy mình muốn sang ở với bạn để an ủi vài ngày, cho nên sẽ để chồng ở nhà một mình để sang ngủ đêm nhà bạn. Thấy vợ đề nghị như vậy, anh chồng tỏ ra rất miễn cưỡng. Điều này cũng khiến người vợ cảm thấy khó xử, nên nghĩ cách nửa đêm lén quay lại nhà với chồng để gây bất ngờ.

Buổi tối ở nhà bạn thân, sau khi chat với chồng và biết chắc anh ấy đã lên giường đi ngủ, cô lẻn ra khỏi nhà bạn, một mạch chạy xe thẳng về nhà. Vốn định gây bất ngờ cho chồng nhưng cuối cùng, khi mở cửa nhà ra thì cô chết lặng.

Nói với chồng sang nhà bạn ngủ, nửa đêm vợ lén về tạo bất ngờ, đến khi mở cửa nhà ra thì cô hoàn toàn chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà không có một ai. Đi một vòng quanh nhà cũng không thấy chồng đâu, cô đành rút điện thoại ra gọi cho chồng: "Anh đang ở đâu? Em đang trên đường về nhà". Anh chồng nghe xong liền hoảng sợ, vội nói rằng mình buồn ngủ quá nên vừa ngủ thiếp đi. Cúp điện thoại xong, anh ta lập tức lao về nhà. Nhưng tất nhiên đã muộn. Khi anh mở cửa, thì vợ đã lù lù ở trong nhà.

Đoạn tiếp thì ai cũng có thể đoán được. Anh chồng thú nhận rằng thấy vợ sang nhà bạn ngủ qua đêm nên anh cũng ra quán cà phê Internet cùng đám bạn, định chơi cả đêm, chẳng ngờ vợ lại về sớm nên mới ra cớ sự.

Nói với chồng sang nhà bạn ngủ, nửa đêm vợ lén về tạo bất ngờ, đến khi mở cửa nhà ra thì cô hoàn toàn chết lặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đọc xong câu chuyện của đôi vợ trẻ cũng cảm thấy tò mò. Họ cho rằng khi không thoải mái nhiều người cũng đến quán cà phê, còn các cô gái cũng thường đến nhà bạn thân tâm sự. Đàn ông nhiều khi giống như đứa trẻ to xác, thích tụ tập quán net với nhau là chuyện bình thường, nhưng người chồng làm sao phải nói dối? Một số ý kiến nam giới cho rằng, khi còn nhỏ, họ bị mẹ quản lý ở nhà. Lấy vợ bị vợ quản lý. Về già lại bị con dâu và cháu trai quản lý. Đúng là mất hết tự do, bởi vậy đàn ông luôn muốn có mảnh trời riêng. Khi không được tạo điều kiện để có thời gian một mình, họ ắt sẽ nói dối.

Không nên có bất cứ bí mật, sự giấu giếm giữa vợ và chồng. Đã là chồng vợ thì nên thông cảm cho nhau. Mỗi người đều có quyền có mảnh trời của riêng mình, miễn là nó không quá nhiều đến mức ảnh hưởng tới hôn nhân. Đó còn là cách để duy trì một cuộc hôn nhân. Trên thực tế, tự do mà đàn ông muốn rất đơn giản: Được quay về tuổi thơ đi chơi game với đám bạn, đi câu cá, chơi bài, chơi thể thao... tuyệt đối không có gì hơn những thứ này.

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