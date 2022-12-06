Chỉ nhờ một tấm thẻ, vợ liền phát hiện ra sự thật động trời mà chồng giấu kín nửa năm nay

Tình yêu trong lòng vốn đã sâu đậm nên tôi nhanh chóng nhận lời cưới anh làm chồng. Đám cưới được hai bên gia đình ủng hộ vì cả hai công việc đều ổn định lại hợp tuổi. Mẹ anh rất ưng tôi vì tôi vốn là một cô gái có ngoại hình, khéo ăn khéo nói. Bà cũng mong con trai yên bề gia thất nên rất hy vọng đám cưới diễn ra sớm hơn.

Tôi và anh quen nhau trong một lần đi dự sinh nhật của người bạn thân. Tình yêu sớm nảy nở ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Chúng tôi chủ động cho nhau số điện thoại, nói chuyện tìm hiểu rồi hẹn nhau đi cà phê. Hơn nửa năm sau, anh tỏ tình với tôi và nói muốn lấy tôi làm vợ.

Anh nói vì công việc bận rộn nên đi tối ngày. Mỗi tuần anh họp đến 3 - 4 lần, đi công tác liên miên. Tôi buồn nhưng lại nghĩ vì tương lai của chồng nên không dám cấm cản hay tra hỏi. Chồng thấy vợ dễ nên càng được đà lấn tới. Tôi dần trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, ngày đi làm, tối về chăm con lại lo cơm nước cho cả nhà. Nhiều khi muốn đi chơi đâu đó nhưng chồng liên tục cáo bận, lại 2 mẹ con ôm nhau đi nên rất tủi thân.

Cưới được một năm, tôi có bầu. Sau khi tôi sinh con, công việc của chồng phất lên như diều gặp gió. Mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Bà ngày ngày chăm sóc cháu nội, rất yêu thương con dâu. Tôi đã từng nghĩ mình quá may mắn khi được sống trong gia đình chồng tốt, được chồng yêu thương quan tâm. Thế nhưng, những gì tôi nghĩ chỉ là điều tôi muốn còn thực ra chồng tôi có rất nhiều thú vui bên ngoài từ sau khi thăng quan tiến chức.

Lần đó chồng đi công tác xa gần một tuần về nhà nên khá mệt. Thấy chồng ngủ say giấc, tôi không đánh thức mà cả nhà ăn cơm rồi để phần. Lúc con ngủ, tôi tranh thủ cầm quần áo của chồng đi giặt thì một chiếc thẻ quẹt trong túi quần của chồng rơi ra. Nhìn kĩ tôi thấy trên thẻ ghi số phòng, giống như thẻ của căn hộ chung cư nào đó.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh và nghĩ ra đủ các tình huống không hay. Hôm sau, đợi chồng đi làm, tôi bám theo sau để xem chồng có bí mật gì giấu vợ. Hơn 3 ngày bám theo chồng, tôi mới phát hiện được bí mật mà anh che đậy bấy lâu nay. Buổi trưa hôm đó, tôi thấy chồng ra ngoài nhưng không đi ăn. Lén đi theo thì thấy chồng dừng chân ở một căn hộ chung cư. Khi chồng đã lên trên, tôi vào nhờ bảo vệ bấm thang lên số tầng tôi đọc được trên thẻ. Thấy đúng số phòng trong tấm thẻ đó, tôi run rẩy bấm chuông.

Ảnh minh họa: Internet

Một cô gái trẻ ra mở cửa khiến tôi ngớ người. Cô ta ăn mặc sexy, thái độ lẳng lơ. Tiếng nói "ai đó em" vọng ra từ bên trong phòng khiến tôi đứng hình. Đó là giọng chồng tôi, không thể sai.

Anh bước ra ngoài trong bộ dạng vừa tắm xong. Thấy vợ, mặt anh tái mét. Anh ú ớ giải thích nhưng tôi không muốn nói thêm lời nào, vội vàng quay người bỏ đi. Lúc này, cô nhân tình của chồng mới rõ mọi chuyện. Anh vội chạy theo tôi, giằng co nhau ở thang máy để giải thích nhưng tai tôi đã ù đi, không muốn nghe một câu nói nào nữa. Bản thân tôi không dám tin tất cả những gì mình vừa nhìn thấy.

Tất cả những gì đã qua thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Người đàn ông luôn miệng nói yêu vợ, hứa hẹn đủ thứ sao lại có thể ngoại tình? Anh nói đó là cô thư ký trẻ ở công ty anh, mới qua lại với anh được nửa năm nay. Anh thuê căn hộ đó để hai người sống như vợ chồng những lúc rảnh rỗi mà lại nói không hề có tình cảm, chỉ là thú vui qua đường. Đàn ông các anh có phải đều là những kẻ tham lam, có vợ còn muốn có cả bồ, chán bồ này thì thay bồ khác? Lúc nghèo thì các anh trân trọng chữ tình, lúc giàu có một chút thì bắt đầu nghĩ chuyện bồ bịch, gái gú.

Tôi tự hỏi, các anh coi những người vợ như chúng tôi là gì, là osin, máy đẻ hay là chỉ vợ trên danh nghĩa? Tôi quyết định viết đơn ly hôn, cùng con về nhà ngoại để nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Ly hôn thì khổ nhưng sống với người đàn ông không chung thủy còn khổ hơn nhiều!